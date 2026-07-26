Не поступил на бюджет? Как заплатить за учебу и не разориться

Нужно четко рассчитать финансовую нагрузку Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России действует программа образовательных кредитов с господдержкой, которая позволяет оплатить обучение в вузе или колледже по низкой ставке. Рассказываем, кому подходит такой способ, как его оформить и в чем его плюсы и минусы.

Что такое образовательный кредит с господдержкой

Это целевой заем на оплату обучения, который выдается банками на льготных условиях. Главное отличие от обычного потребительского кредита — сниженная ставка (3% годовых), так как часть расходов банку компенсирует государство. Заемщик не оплачивает всю стоимость обучения сразу, а распределяет расходы на несколько лет.

Образовательный кредит — это специализированный банковский продукт, который предполагает получение денег на длительный срок по льготной ставке, пояснил в беседе с Городскими медиа старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«По сути, это субсидируемый государством банковский кредит с рядом особых условий. Ключевым отличием от стандартных кредитов является низкая процентная ставка, так как часть процентных выплат берет на себя государственный бюджет», — добавил он.

Кому подходит такая программа

Льготный кредит в первую очередь интересен студентам и их семьям, которым нужно оплатить обучение, но нет возможности внести всю сумму сразу, отметил директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев. Например, если абитуриент поступил на платное отделение по востребованной специальности, а бюджет семьи не позволяет покрыть стоимость нескольких лет обучения.

Образовательный кредит — не форма поддержки без обязательств, а полноценный заём, предупредил Гамзаев. После окончания льготного периода выпускнику нужно будет самостоятельно погашать кредит, поэтому важно заранее оценить будущие доходы и перспективы трудоустройства.

Условия кредита

Оформить образовательный кредит можно для оплаты высшего образования любой ступени — специалитета, магистратуры, аспирантуры или ординатуры — на любой форме обучения в аккредитованном вузе. Некоторые банки выдают кредиты и на обучение в колледже. Срок кредита может достигать 15 лет.

Льготный период включает весь срок обучения и еще девять месяцев после выпуска. В это время студент не погашает основной долг, а выплачивает только часть процентов. Доля выплачиваемых процентов постепенно растет:

в первый год обучения — 40% от начисленных процентов;

во второй год — 60%;

с третьего года и до конца льготного периода — 100%.

После окончания льготного периода начинается погашение основного долга. Ежемесячный платеж увеличивается, так как заемщик начинает выплачивать не только проценты, но и саму сумму кредита. Размер платежа зависит от стоимости обучения, срока кредита и условий конкретного банка.

«Кроме низкой ставки, стоит отнести к особенностям срок, на который выдается образовательный кредит — до 15 лет. Это нетипично для потребительских кредитов», — отметил Ферапонтов.

Как получить кредит

Оформить кредит могут студенты, обучающиеся в аккредитованных образовательных организациях по специальностям, соответствующим условиям госпрограммы. Банк проверяет документы заемщика, соответствие требованиям программы и образовательной организации.

Средства имеют целевой характер — их расходование контролирует банк, поэтому нужно предоставить договор об оказании образовательных услуг с вузом или колледжем, у которых есть лицензия и аккредитация Минобрнауки, добавил Ферапонтов.

Плюсы и минусы

Главное преимущество образовательного кредита — возможность получить профессию сейчас, не откладывая обучение из-за высокой стоимости, отметил Гамзаев. Льготная ставка делает кредит доступнее по сравнению с обычными займами, а отсрочка по выплате основного долга позволяет сосредоточиться на учебе.

При этом такой инструмент подходит не всем, предупредил он. Стоит быть осторожным, если студент еще не определился с профессией, не уверен, что сможет завершить обучение, или не оценивает перспективы трудоустройства. Даже при смене карьерных планов обязательства по возврату долга сохраняются.