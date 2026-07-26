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Мигрантов начнут выдворять за бедность: подробности нового закона

Требования к зарплатам ужесточили

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К детям мигрантов предъявили особые требования | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUК детям мигрантов предъявили особые требования | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

К детям мигрантов предъявили особые требования

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России ужесточат правила пребывания трудовых мигрантов — новые требования коснутся доходов, сроков пребывания детей и оснований для аннулирования разрешительных документов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов семьи, проживающих в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если доход в расчете на каждого члена семьи окажется ниже этого порога, патент или разрешение на работу не продлят, а мигрантам вместе с несовершеннолетними детьми придется покинуть страну в течение 15 дней.

За уровнем доходов будут следить уполномоченные ведомства. Налоговые органы будут автоматически направлять в МВД информацию о доходах работающего иностранца за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Сами мигранты также будут отчитываться о доходах. Вместе с ежегодным уведомлением о проживании они обязаны предоставлять справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов.

Закон расширяет основания для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. РВП или ВНЖ аннулируют, если мигрант в течение года работал меньше установленной нормы или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Аналогичные меры будут применять к мигрантам, работающим у физических лиц по дому.

Дети трудовых мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу родителя. При этом сам мигрант обязан платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и за каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны либо получить патент в течение 30 дней, либо покинуть страну.

Закон также уточняет нижние границы зарплат для высококвалифицированных специалистов. Их разделят на две группы: первая — с зарплатой от 358,5 тысячи рублей (научные работники, преподаватели, сотрудники ОЭЗ, ИТ-компаний и резиденты «Сколково»), вторая — все остальные ВКС с зарплатой от 717 тысяч рублей. Зарплаты будут ежегодно индексироваться.

Если президент подпишет закон, он вступит в силу с 1 января 2027 года. Отдельные положения, в частности о передаче данных из налоговой в МВД, начнут действовать с 1 октября 2026 года.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мигрант Вид на жительство Госдума Выдворение Зарплата Налог
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Комментарии
22
Гость
2 часа
Им паспорта веерно раздают, фиг их выгонишь. Они сюда едут, чтоб на пособия жить, льготы собирать и жилье получить. А вы думаете работать? 0_0 работать мужики их ехали, а семьи - на социалку. Они все многодетные малоимущие, в МФЦ и соц.фонде РФ огромные очереди. Надо как в ОАЭ - никаких детей, семей и гражданства
Гость
8 июля, 22:38
Так и правильно.Своих бедняков хватает
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Гость
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