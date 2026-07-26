Мигрантов начнут выдворять за бедность: подробности нового закона

К детям мигрантов предъявили особые требования Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России ужесточат правила пребывания трудовых мигрантов — новые требования коснутся доходов, сроков пребывания детей и оснований для аннулирования разрешительных документов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов семьи, проживающих в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если доход в расчете на каждого члена семьи окажется ниже этого порога, патент или разрешение на работу не продлят, а мигрантам вместе с несовершеннолетними детьми придется покинуть страну в течение 15 дней.

За уровнем доходов будут следить уполномоченные ведомства. Налоговые органы будут автоматически направлять в МВД информацию о доходах работающего иностранца за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Сами мигранты также будут отчитываться о доходах. Вместе с ежегодным уведомлением о проживании они обязаны предоставлять справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату налогов.

Закон расширяет основания для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. РВП или ВНЖ аннулируют, если мигрант в течение года работал меньше установленной нормы или если его доходы в расчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Аналогичные меры будут применять к мигрантам, работающим у физических лиц по дому.

Дети трудовых мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу родителя. При этом сам мигрант обязан платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за себя и за каждого ребенка. По достижении 18 лет дети мигрантов должны либо получить патент в течение 30 дней, либо покинуть страну.

Закон также уточняет нижние границы зарплат для высококвалифицированных специалистов. Их разделят на две группы: первая — с зарплатой от 358,5 тысячи рублей (научные работники, преподаватели, сотрудники ОЭЗ, ИТ-компаний и резиденты «Сколково»), вторая — все остальные ВКС с зарплатой от 717 тысяч рублей. Зарплаты будут ежегодно индексироваться.