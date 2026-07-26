В черте города, но на отшибе: гуляем по поселку Ярославля, спрятанному между трех районов

Живописные виды — одна из главных особенностей поселка Кармановский
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Александр Куренной / 76.RU
На окраине Ярославля, вдоль реки Которосль, находится поселок Кармановский — место, где городской ритм сменяется спокойствием частного сектора. Дома здесь расположены достаточно близко друг к другу, а облик улиц складывается из самых разных построек — от деревянных домишек до огромных коттеджей.
Несмотря на то, что Кармановский входит в границы Ярославля, жизнь здесь напоминает, скорее, загородную.
Фотограф 76.RU прогулялся по Кармановскому и подготовил для вас этот фоторепортаж.
Главная транспортная артерия поселка — улица Магистральная, разделяющая его на две части
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Александр Куренной / 76.RU
Рядом с остановкой общественного транспорта можно найти продуктовые магазины и кафе
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Александр Куренной / 76.RU
Стоит отойти всего несколько шагов от дороги — и городской шум сменяется тишиной, нарушаемой лишь пением птиц
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Александр Куренной / 76.RU
А это уже замах на собственный дворец
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Александр Куренной / 76.RU
В глубине поселка есть асфальтированная улица
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Александр Куренной / 76.RU
Застройка здесь плотная, но места для огородов находятся
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Александр Куренной / 76.RU
Извилистый берег Которосли доступен местным ежедневно и круглый год
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Александр Куренной / 76.RU
Шикарное место для отдыха
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Александр Куренной / 76.RU
От Бульварной улицы до берега около ста метров. Кто-то урвал себе участок с видом на реку
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Александр Куренной / 76.RU
Большинство жителей оградили свои участки сплошными заборами
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Александр Куренной / 76.RU
Иногда у заборов можно увидеть цветы и деревья, которые добавляют улицам уюта
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Александр Куренной / 76.RU
У одного из домов жители разбили небольшую клумбу с бархатцами
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Александр Куренной / 76.RU
Часть домов в поселке по-прежнему имеют печные трубы, напоминая о традиционном деревенском укладе
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Александр Куренной / 76.RU
Другая особенность жизни на побережье — место здесь болотистое
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Александр Куренной / 76.RU
Позади старой избы строится новый дом
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Александр Куренной / 76.RU
Похоже, ларек из 90-х прижился на одном из участков
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Александр Куренной / 76.RU
Участки здесь ценные, а потому новострои наступают
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Александр Куренной / 76.RU
Такое соседство в Кармановском — не редкость
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Александр Куренной / 76.RU
А кому-то повезло жить почти в уединении без тесного соседства забор к забору
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Александр Куренной / 76.RU
Похоже, где-то недавно прошла стройка — бытовки еще не убрали
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Александр Куренной / 76.RU
В открытом гараже — склад самых разных вещей
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Александр Куренной / 76.RU
Вот это близкое соседство
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
Еще одна деталь местного пейзажа — высоковольтные линии электропередач
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Александр Куренной / 76.RU
Когда-то в этом здании располагался пункт ремонта бытовой техники
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Александр Куренной / 76.RU
Трехцветная красотка точит коготки
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Александр Куренной / 76.RU
Яркие крыши домов виднеются из-за деревьев, добавляя красок в пейзаж поселка
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Александр Куренной / 76.RU
Спорту здесь нашлось место
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Александр Куренной / 76.RU
И небольшому детскому уголку тоже
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Александр Куренной / 76.RU
Пушистый обитатель поселка нашел укромное место среди сложенных веток
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Александр Куренной / 76.RU
Да, но в городе или рядом Да, можно и подальше от города