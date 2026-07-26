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Фоторепортаж из Кармановского
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Восемь человек пострадали в ДТП
Как из-за маркетплейсов изменилась розница
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Почтальон развозит посылки на лодке
Тур на теплоходе
Город Это вам не квартира Фоторепортаж В черте города, но на отшибе: гуляем по поселку Ярославля, спрятанному между трех районов

В черте города, но на отшибе: гуляем по поселку Ярославля, спрятанному между трех районов

Вы точно проезжали мимо него

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Живописные виды&nbsp;— одна из главных особенностей поселка Кармановский | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖивописные виды&nbsp;— одна из главных особенностей поселка Кармановский | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Живописные виды — одна из главных особенностей поселка Кармановский

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На окраине Ярославля, вдоль реки Которосль, находится поселок Кармановский — место, где городской ритм сменяется спокойствием частного сектора. Дома здесь расположены достаточно близко друг к другу, а облик улиц складывается из самых разных построек — от деревянных домишек до огромных коттеджей.

Несмотря на то, что Кармановский входит в границы Ярославля, жизнь здесь напоминает, скорее, загородную.

Фотограф 76.RU прогулялся по Кармановскому и подготовил для вас этот фоторепортаж.

Главная транспортная артерия поселка&nbsp;— улица Магистральная, разделяющая его на две части | Источник: Александр Куренной / 76.RUГлавная транспортная артерия поселка&nbsp;— улица Магистральная, разделяющая его на две части | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главная транспортная артерия поселка — улица Магистральная, разделяющая его на две части

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом с остановкой общественного транспорта можно найти продуктовые магазины и кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с остановкой общественного транспорта можно найти продуктовые магазины и кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом с остановкой общественного транспорта можно найти продуктовые магазины и кафе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стоит отойти всего несколько шагов от дороги&nbsp;— и городской шум сменяется тишиной, нарушаемой лишь пением птиц | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтоит отойти всего несколько шагов от дороги&nbsp;— и городской шум сменяется тишиной, нарушаемой лишь пением птиц | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоит отойти всего несколько шагов от дороги — и городской шум сменяется тишиной, нарушаемой лишь пением птиц

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А это уже замах на собственный дворец | Источник: Александр Куренной / 76.RUА это уже замах на собственный дворец | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А это уже замах на собственный дворец

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В глубине поселка есть асфальтированная улица | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ глубине поселка есть асфальтированная улица | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В глубине поселка есть асфальтированная улица

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Застройка здесь плотная, но места для огородов находятся | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗастройка здесь плотная, но места для огородов находятся | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Застройка здесь плотная, но места для огородов находятся

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Извилистый берег Которосли доступен местным ежедневно и круглый год | Источник: Александр Куренной / 76.RUИзвилистый берег Которосли доступен местным ежедневно и круглый год | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Извилистый берег Которосли доступен местным ежедневно и круглый год

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Шикарное место для отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RUШикарное место для отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Шикарное место для отдыха

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

От Бульварной улицы до берега около ста метров. Кто-то урвал себе участок с видом на реку | Источник: Александр Куренной / 76.RUОт Бульварной улицы до берега около ста метров. Кто-то урвал себе участок с видом на реку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

От Бульварной улицы до берега около ста метров. Кто-то урвал себе участок с видом на реку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большинство жителей оградили свои участки сплошными заборами | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшинство жителей оградили свои участки сплошными заборами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большинство жителей оградили свои участки сплошными заборами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Иногда у заборов можно увидеть цветы и деревья, которые добавляют улицам уюта | Источник: Александр Куренной / 76.RUИногда у заборов можно увидеть цветы и деревья, которые добавляют улицам уюта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Иногда у заборов можно увидеть цветы и деревья, которые добавляют улицам уюта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У одного из домов жители разбили небольшую клумбу с бархатцами | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ одного из домов жители разбили небольшую клумбу с бархатцами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У одного из домов жители разбили небольшую клумбу с бархатцами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Часть домов в поселке по-прежнему имеют печные трубы, напоминая о традиционном деревенском укладе | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧасть домов в поселке по-прежнему имеют печные трубы, напоминая о традиционном деревенском укладе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Часть домов в поселке по-прежнему имеют печные трубы, напоминая о традиционном деревенском укладе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Другая особенность жизни на побережье&nbsp;— место здесь болотистое | Источник: Александр Куренной / 76.RUДругая особенность жизни на побережье&nbsp;— место здесь болотистое | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Другая особенность жизни на побережье — место здесь болотистое

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Позади старой избы строится новый дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUПозади старой избы строится новый дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Позади старой избы строится новый дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похоже, ларек из 90-х прижился на одном из участков | Источник: Александр Куренной / 76.RUПохоже, ларек из 90-х прижился на одном из участков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, ларек из 90-х прижился на одном из участков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Участки здесь ценные, а потому новострои наступают | Источник: Александр Куренной / 76.RUУчастки здесь ценные, а потому новострои наступают | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участки здесь ценные, а потому новострои наступают

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Такое соседство в Кармановском&nbsp;— не редкость | Источник: Александр Куренной / 76.RUТакое соседство в Кармановском&nbsp;— не редкость | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Такое соседство в Кармановском — не редкость

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Александр Куренной / 76.RU

А кому-то повезло жить почти в уединении без тесного соседства забор к забору | Источник: Александр Куренной / 76.RUА кому-то повезло жить почти в уединении без тесного соседства забор к забору | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А кому-то повезло жить почти в уединении без тесного соседства забор к забору

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Похоже, где-то недавно прошла стройка&nbsp;— бытовки еще не убрали | Источник: Александр Куренной / 76.RUПохоже, где-то недавно прошла стройка&nbsp;— бытовки еще не убрали | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Похоже, где-то недавно прошла стройка — бытовки еще не убрали

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В открытом гараже&nbsp;— склад самых разных вещей | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ открытом гараже&nbsp;— склад самых разных вещей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В открытом гараже — склад самых разных вещей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это близкое соседство | Источник: Александр Куренной / 76.RUВот это близкое соседство | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот это близкое соседство

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тесновато тут у вас | Источник: Александр Куренной / 76.RUТесновато тут у вас | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тесновато тут у вас

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще одна деталь местного пейзажа&nbsp;— высоковольтные линии электропередач | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще одна деталь местного пейзажа&nbsp;— высоковольтные линии электропередач | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще одна деталь местного пейзажа — высоковольтные линии электропередач

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Когда-то в этом здании располагался пункт ремонта бытовой техники | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда-то в этом здании располагался пункт ремонта бытовой техники | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда-то в этом здании располагался пункт ремонта бытовой техники

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Трехцветная красотка точит коготки | Источник: Александр Куренной / 76.RUТрехцветная красотка точит коготки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Трехцветная красотка точит коготки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Яркие крыши домов виднеются из-за деревьев, добавляя красок в пейзаж поселка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯркие крыши домов виднеются из-за деревьев, добавляя красок в пейзаж поселка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркие крыши домов виднеются из-за деревьев, добавляя красок в пейзаж поселка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спорту здесь нашлось место | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпорту здесь нашлось место | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спорту здесь нашлось место

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И небольшому детскому уголку тоже | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ небольшому детскому уголку тоже | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И небольшому детскому уголку тоже

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пушистый обитатель поселка нашел укромное место среди сложенных веток | Источник: Александр Куренной / 76.RUПушистый обитатель поселка нашел укромное место среди сложенных веток | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пушистый обитатель поселка нашел укромное место среди сложенных веток

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хотели бы жить в своем доме?

Да, но в городе или рядом
Да, можно и подальше от города
Я уже живу
Нет
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Александр Куренной
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Ярославль Которосль Деревня Дом
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Комментарии
20
Гость
1 час
На Мерцалихе липовской не хуже,кстати. Только бы пруд чистили ,Дунайку в порядок привести и доделать толком Парк Судостроителей!
Гость
2 часа
Замечательный фоторепортаж. Для воскресного дня очень приятно читать такие новости. Очень красиво у нас 💓
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Гость
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