«Хватайся за камыши, сейчас будет новая волна!»: как отдыхающие пережили сильный ураган на Дону

Ростов еще долго будет вспоминать вчерашний ураган Источник: Ольга Сергеева / 161.RU

Я сижу на дереве, точнее, пытаюсь перелезть через большое бревно, перегородившее дорогу. В этот момент раздается звонок — по телефону «прорвалась» мой заместитель Марина Рыбалкина.

— Вы как там? Вы где? Тебя плохо слышно!

— Мы идем к мосту. Всё уже хорошо…

Это история о том, как главный редактор 161.RU Ольга Сергеева захотела с семьей поплавать на каяках в районе острова Зеленого, но попала в шторм на Дону. Читайте ее впечатления.

Хотелось активного отдыха

Я люблю активный отдых и периодически стараюсь проводить выходные именно так. Обычно летом мы с друзьями частенько катаемся на велосипедах, либо плаваем на сапбордах. В этом месяце таких развлечений в моей жизни не было, поэтому я решила исправить ситуацию, чтобы было что вспомнить. Тогда я, конечно же, не догадывалась, какие бурные эмоции получу в итоге.

В одной из социальных сетей мне попался заманчивый рилс с приглашением поплавать на каяках. Я изучила информацию о команде, организующей заплывы, и оперативно записалась на субботу.

Прогноз погоды обещал, что временами будет дождь. Это не радовало, но и не особо настораживало. Мы взяли перчатки, дождевики, воду, средство от комаров и отправились на машине на остров Зеленый.

Уже на острове мы видели много прогуливающихся людей: кто-то шел с коляской, кто-то выгуливал собаку. Срывался небольшой дождь, но той жуткой тучи на горизонте еще не было.

Сначала всё шло по сценарию: нам провели инструктаж, нарядили в жилеты, выдали каяки. Возглавлял команду инструктор. Плыть было легко и комфортно: я сидела сзади, а моя дочь, как более легкий пассажир, — впереди.

«Ребята, плывем быстрее назад!»

— Ты зачем там капусту насобирала? Скидывай ее! — шутил инструктор, обращаясь к моей дочери, которая зацепила веслом водоросли.

На обратном пути небо стало темнеть Источник: Ольга Сергеева / 161.RU

На обратном пути на горизонте стало собираться что-то мрачно-пугающее. Но тогда казалось, что этот «грозовой столб» обходит нас где-то сбоку.

— Ребята, плывем быстрее назад! — скомандовал руководитель группы. Было заметно, что он волнуется.

В какой-то момент мы поняли, что туча стремительно приближается и мы не успеваем добраться до стартовой точки. Кто-то кинулся грести быстрее вперед, а кто-то свернул влево в сторону зарослей. Нам оставалось плыть совсем немного.

Дальше всё было как в тумане — в прямом и переносном смысле: ливень стеной, берег напротив как будто исчез. Мы были уже на мелководье — всю группу разбросало. Мы видели только свой каяк, камыши и больше ничего.

Начался град, он больно лупил по лицу, сильный ветер пинал каяк как футбольный мяч. Я видела полные ужаса глаза своего ребенка.

— Хватайся за камыши, держись крепче! Дай мне руку! — кричала я дочери.

Ветер начал переворачивать каяк, и мы упали в воду. Там было мелко, я схватилась за борт каяка и стала закрывать им нас как щитом: ветер «давил» нас этой лодкой, мы упирались руками, а потом и ногами. Мы почти спрятались под ней.

В какой-то момент показалось, что шторм стихает.

— Всё? Уходит? — спрашивала дочь.

Я выглянула из-за лодки и увидела, что идет новая «волна»…

Когда ветер немного стих, а ураган отправился всё крушить дальше, к нам на помощь пришли другие ребята. Группа начала собираться.

Мы тогда еще не знали, что нас заблокировало Источник: Ольга Сергеева / 161.RU

Дорога заблокирована с двух сторон

Мы добрались до нашего причала и поняли, что на суше было не менее страшно: раскиданные лодки, сорванные крыши беседок, вокруг растерзанные тополя.

— Вы как там на воде? У нас тут такой ужас был. Не представляю, как вы там. Тут ветка здоровая рядом с моей ногой упала, — как в замедленной съемке повторяла вышедшая нам навстречу женщина.

Она продемонстрировала рану на ноге. Другая сотрудница в этот момент очень эмоционально рассказывала кому-то о том, что тут происходило.

— Боюсь даже к машинам идти, — несколько раз повторил мужчина из нашей группы.

Мы брели по двору, заваленному ветками разного размера, вспоминали, чьи машины стояли ближе всего к большому тополю.

Автомобили не пострадали. Они все были облеплены листьями, рядом с моим лежал увесистый дрын. Мы садимся в машины и быстро отъезжаем от того самого опасно раскачивающегося тополя — моя стояла довольно близко.

Но тут становится понятно, что мы оказались в ловушке: слева дорогу перегородили упавшие деревья, справа картина такая же, плюс оборванные провода. Интернета нет, света нет, связи — тоже, дозвониться в 112 невозможно.

Так мы добирались домой Источник: Ольга Сергеева / 161.RU

После долгих попыток мы нашли точку, где «ловил» один из сотовых операторов. Смогли сделать пару звонков (слышно было очень плохо), успокоить близких. Оценив ситуацию, мы решили, что ждать помощи сегодня не стоит — масштаб катастрофы огромен.

Сначала мы долго расставляли машины — по периметру везде были тополя. Одна пара отправилась на разведку, но, вернувшись, сообщила, что выбраться отсюда на авто нереально. Все пришли к выводу, что надо идти пешком к понтонному мосту.

«Форт Боярд» по-ростовски

Мы долго брели в сторону моста, перелезая через упавшие деревья, а где-то — пролезая под ними. Мокрые и грязные, мы мечтали поскорее добраться домой. Навстречу нам шли люди, мы спрашивали друг друга: «Как там дорога впереди? Всё завалено?» Ответы были однотипными.

— Вот это «Форт Боярд» по-ростовски! — шутили мы из последних сил. Варианты «Последний герой» и «Остров героев» тоже были.

В одном месте группа мужчин разгребала завал деревьев. Мы слышали звуки бензопилы, впереди увидели мужчину в оранжевой каске. Руководитель этой бригады вышел из покореженных ворот, рядом стояли раздавленные деревьями машины.

— Делегацию пропусти! — скомандовал он остальным.

Мужчины разошлись, мы, перелезая и поскальзываясь на мокрых ветках, поблагодарили ребят и отправились дальше.

Источник: читатель 161.RU

В районе лодочной станции люди говорили, что понтонный мот пострадал и машины по нему не пускают. Добравшись до моста, мы увидели, что это не так. Он работал, на парковке рядом было много автомобилей — родители забирали детей из детского лагеря.

— Нам позвонили, сказали, чтобы мы срочно приезжали за детьми. Ты с Димой попрощался? Всё, поехали! — выдает нам на бегу мужчина, приехавший за сыном.

Отдых получился экстремальным Источник: Ольга Сергеева / 161.RU

Мы проходим мост и видим группы людей, которые пытаются вызвать такси — интернет здесь тоже не работал. Поднимаемся пешком по улице 29-я Линия. Две соседки в Нахичевани бурно обсуждали последствия урагана.

— Видишь, какая стихия! И ничего не спасет, когда такое случается! — кричала женщина в ярком платье другой, стоящей на противоположной стороне улицы.

Тротуар в Нахичевани Источник: Ольга Сергеева / 161.RU

Мы обходим валяющуюся на дороге оконную раму. Интернет появился, вызываем такси.

— Мы мокрые и грязные, но я захватила с собой сухое одеяло (хорошо, что нашла его в багажнике своей машины), мы его постелим на сиденье, — честно предупреждаю водителя.

— Конечно! Садитесь! Я сам в ураган попал. А в Батайске, представляете, ничего не было! — взволнованно делится с нами таксист.

У ворот нашего дома лежит дерево, сами ворота не работают, как и домофон в подъезде. Плечи ноют, сильное напряжение в шее и спине, горло першит. Я пью чай с медом, наблюдаю, как за окном ветер треплет деревья — снова начинался дождь.

Активный отдых получился. Пожалуй, даже слишком — полностью закрыл, я бы даже сказала, перекрыл планы на июль.