Проработал меньше года: в Ярославле снесли незаконное кафе в парке. Фото

26 декабря в Ярославле снесли незаконную постройку в парке 30-летия Победы в Брагине. Ранее в здании было открыто кафе «Много рыбы».
Фотографиями из парка стали делиться жители в соцсетях. На снимках видно, что от пристройки остались только столбы. Территорию огородили лентой от посторонних.
«
Напомним, собственникам незаконной постройки предоставили возможность вывезти всё необходимое оборудование и технику до 18 декабря 2025 года.
Днем 17 декабря начался демонтаж. Объект отключили от электричества и водоснабжения, затем в здании сняли входные двери. А следом рабочие приступили к демонтажу окон.
Ранее мы сообщали, что пристройка появилась в парке весной 2025 года. Как рассказали в мэрии, решение о сносе здания администрация согласовала с судом. Изначально объект принадлежал предпринимательнице, но на возведение пристроек на участке она никакого соглашения не получала.
Тогда же договор с предпринимательницей расторгли. Мэрия Ярославля выпустила приказ о демонтаже здания. На что предпринимательница Анна Исакова, арендовавшая участок, пыталась оспорить выпущенный властями документ в Ярославском районном суде. Но получила отказ. Предпринимательница подала апелляцию, но и здесь суд оказался на стороне городской администрации.