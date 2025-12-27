Проработал меньше года: в Ярославле снесли незаконное кафе в парке. Фото

Незаконную стройку затеяли в 2024 году Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

26 декабря в Ярославле снесли незаконную постройку в парке 30-летия Победы в Брагине. Ранее в здании было открыто кафе «Много рыбы».

Фотографиями из парка стали делиться жители в соцсетях. На снимках видно, что от пристройки остались только столбы. Территорию огородили лентой от посторонних.

« "Много рыбы" в парке на Очках — всё!», — подписал автор фото.

От пристройки почти ничего не осталось Источник: Жесть Ярославль. Все новости / Telegram На снегу заметны следы рабочих Источник: Жесть Ярославль. Все новости / Telegram

Напомним, собственникам незаконной постройки предоставили возможность вывезти всё необходимое оборудование и технику до 18 декабря 2025 года.

Днем 17 декабря начался демонтаж. Объект отключили от электричества и водоснабжения, затем в здании сняли входные двери. А следом рабочие приступили к демонтажу окон.

Ранее мы сообщали, что пристройка появилась в парке весной 2025 года. Как рассказали в мэрии, решение о сносе здания администрация согласовала с судом. Изначально объект принадлежал предпринимательнице, но на возведение пристроек на участке она никакого соглашения не получала.