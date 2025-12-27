НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Незаконное кафе Проработал меньше года: в Ярославле снесли незаконное кафе в парке. Фото

Проработал меньше года: в Ярославле снесли незаконное кафе в парке. Фото

Демонтаж начали еще в середине декабря

568
Незаконную стройку затеяли в 2024 году | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНезаконную стройку затеяли в 2024 году | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Незаконную стройку затеяли в 2024 году

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

26 декабря в Ярославле снесли незаконную постройку в парке 30-летия Победы в Брагине. Ранее в здании было открыто кафе «Много рыбы».

Фотографиями из парка стали делиться жители в соцсетях. На снимках видно, что от пристройки остались только столбы. Территорию огородили лентой от посторонних.

«"Много рыбы" в парке на Очках — всё!», — подписал автор фото.

От пристройки почти ничего не осталось | Источник: Жесть Ярославль. Все новости / TelegramОт пристройки почти ничего не осталось | Источник: Жесть Ярославль. Все новости / Telegram

От пристройки почти ничего не осталось

Источник:

Жесть Ярославль. Все новости / Telegram

На снегу заметны следы рабочих | Источник: Жесть Ярославль. Все новости / TelegramНа снегу заметны следы рабочих | Источник: Жесть Ярославль. Все новости / Telegram

На снегу заметны следы рабочих

Источник:

Жесть Ярославль. Все новости / Telegram

Напомним, собственникам незаконной постройки предоставили возможность вывезти всё необходимое оборудование и технику до 18 декабря 2025 года.

Днем 17 декабря начался демонтаж. Объект отключили от электричества и водоснабжения, затем в здании сняли входные двери. А следом рабочие приступили к демонтажу окон.

Ранее мы сообщали, что пристройка появилась в парке весной 2025 года. Как рассказали в мэрии, решение о сносе здания администрация согласовала с судом. Изначально объект принадлежал предпринимательнице, но на возведение пристроек на участке она никакого соглашения не получала.

Тогда же договор с предпринимательницей расторгли. Мэрия Ярославля выпустила приказ о демонтаже здания. На что предпринимательница Анна Исакова, арендовавшая участок, пыталась оспорить выпущенный властями документ в Ярославском районном суде. Но получила отказ. Предпринимательница подала апелляцию, но и здесь суд оказался на стороне городской администрации.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
