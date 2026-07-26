Для молодых специалистов появится новый вид работы: в чем его преимущество

Работодатель будет обязан организовать наставничество Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новый вид трудовой деятельности — стажировку для выпускников колледжей и вузов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Он вступит в силу 1 марта 2027 года.

Стажировка поможет выпускникам получить первый профессиональный опыт под руководством наставника. Заключить срочный трудовой договор смогут те, кто уже получает или получил среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки, либо проходит профессиональное обучение.

Оформить его нужно не позднее одного года после завершения обучения. Срок будет приостанавливаться на период военной службы, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законом. Сама стажировка не может длиться более шести месяцев.

В наименовании должности стажера обязательно укажут, что работник является стажером. Работодатель обязан будет организовать для стажера наставничество. Допустимый объем самостоятельной работы, порядок прохождения стажировки и оценки ее результатов пропишут в локальном акте.