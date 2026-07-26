Для молодых специалистов появится новый вид работы: в чем его преимущество

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Подробности из нового закона

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Работодатель будет обязан организовать наставничество | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Работодатель будет обязан организовать наставничество | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Работодатель будет обязан организовать наставничество

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новый вид трудовой деятельности — стажировку для выпускников колледжей и вузов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Он вступит в силу 1 марта 2027 года.

Стажировка поможет выпускникам получить первый профессиональный опыт под руководством наставника. Заключить срочный трудовой договор смогут те, кто уже получает или получил среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки, либо проходит профессиональное обучение.

Оформить его нужно не позднее одного года после завершения обучения. Срок будет приостанавливаться на период военной службы, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других случаях, предусмотренных законом. Сама стажировка не может длиться более шести месяцев.

В наименовании должности стажера обязательно укажут, что работник является стажером. Работодатель обязан будет организовать для стажера наставничество. Допустимый объем самостоятельной работы, порядок прохождения стажировки и оценки ее результатов пропишут в локальном акте.

Для стажеров предусмотрена важная гарантия. Если по окончании срочного договора они заключат трудовой контракт с тем же работодателем, испытательный срок им не установят. Новый вид стажировки не будет применяться к госслужащим и муниципальным служащим, а также не затронет стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности — для них сохраняются действующие нормы.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
Хорошо, что появится такая возможность получить запись в трудовой уже и стаж.
Гость
1 час
Ну ясно, этих всех погонят в бюджет. Это будущие «бесплатные» учителя и врачи.
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Гость
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