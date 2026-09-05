Убивали по заказу сенатора: где сейчас лидеры банды киллеров, которые орудовали в 90-х и нулевых

История кингисеппской ОПГ Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Эта банда не занималась рэкетом — ее «специализацией» были заказные убийства. Главный клиент ОПГ — не кто-нибудь, а бывший башкирский сенатор Игорь Изместьев. Следствию удалось доказать его вину, и он получил пожизненное. А вот некоторые из осужденных за заказные убийства уже на свободе. UFA1.RU рассказывает, что стало с главарями банды.

Бывшие боксеры и бывшие подводники

Банду называли кингисеппской — по названию города в Ленинградской области. Именно оттуда в Москву прибыл первый костяк ее участников, в первую очередь — бывшие боксеры Имран Ильясов и Сергей Финагин. Изначально они создали охранное предприятие для защиты бизнеса двоюродного брата Ильясова.

Вскоре из обороны они перешли в атаку. Так, грозивший их боссу местью за исчезновение близкого родственника человек в 1992 году был убит. Виновным в преступлении много лет спустя назовут Сергея Финагина. После еще нескольких подобных же заказов кингисеппские сконцентрировались на выполнении убийств по найму.

Основу банды составили бывшие подводники. Многие из них, как объяснял Финагин, после распада Советского Союза остались без каких-либо доходов и были готовы применять полученные на военной службе навыки, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Они следили за целями, изучали их привычки и тщательно прорабатывали план по нападению и отходу.

В 1994 году жертвой банды стал один из руководителей Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода Салават Гайнанов. Киллеры поджидали его в подъезде дома, чтобы инсценировать убийство во время случайной стычки, но раненный ножом Гайнанов смог выбежать на улицу, и пришлось пускать в ход пистолет.

Гайнанов похоронен на Южном кладбище Уфы Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Другим заказом оказался бухгалтер, который занимался делами крупных башкирских нефтяных предприятий, Валерий Сперанский. Его застрелили в 2001 году. Трижды покушались на жизнь еще одного предпринимателя из Уфы, но ему каждый раз удавалось избежать смерти.

В 2003 году члены банды взорвали машину сына президента Башкирии Урала Рахимова. Того в авто не оказалось, и погибли только двое охранников. Позже исполнители и организаторы рассказали, что убийство Рахимова-младшего и не планировалось — акт был лишь попыткой повлиять на шедшую в тот период предвыборную гонку.

Главным заказчиком и постоянным спонсором банды признали Игоря Изместьева, который тогда представлял Башкирию в Совете Федерации. Его лишили статуса сенатора и, несмотря на попытки отрицать вину, приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии «Белый лебедь».

Остальные участники банды и связанные с ней помощники тоже получили внушительные сроки. 19 лет и 22 с половиной соответственно получили признанные руководителями ОПГ Имран Ильясов и Сергей Финагин. Кстати, второй, скрываясь от следствия, сделал пластическую операцию и сменил фамилию, но в итоге всё равно попался силовикам.

По одной из версий, свое название колония «Белый лебедь» получила за позу, в которой заключенных переводят по коридорам Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Ильясов: вышел досрочно

Свое наказание Имран Ильясов сначала отбывал в ИК-6 строгого режима Нижегородской области. Эта колония находится в поселке Мирном. Там Ильясову поручили работать в теплице, а уже в 2012 году перевели на облегченные условия отбывания наказания.

В 2020-м Ильясова этапировали в Орловскую область, где находится колония-поселение со швейным производством. Он прошел обучение по специальности «швея» и принимал участие в благоустройстве территории. Правда, был уличен в передаче денег другому осужденному, но тогда охранники ограничились профилактической беседой.

В августе 2023 года Ильясова перевели в исправительный центр села Шахово той же Орловской области. Там он должен был трудиться то отловщиком на птицефабрике, то грузчиком на хлебозаводе, но уже в сентябре его освободили от работы в связи с болезнью.

Пройдя лечение, Ильясов получил свидетельство о наличии инвалидности третьей группы. Несмотря на освобождение от принудительных работ, он продолжал участвовать в работах по благоустройству, исправно посещал воспитательные мероприятия и не допускал нарушений.

Исправительные центры похожи на общежития, но надзор строже Источник: УФСИН России по Орловской области

В июле 2024-го Ильясов подал прошение об условно-досрочном освобождении. В решении суда отмечено, что он уже в заключении пересмотрел свое отношение к совершенному преступлению, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его просьбу удовлетворили.

Чем он занимается теперь, можно предположить по карточке в базе «Контур.Фокус». Согласно ей, в ноябре 2024 года вместе с бизнес-партнером Ильясов учредил в Москве фирму по торговле зерном и кормом для животных. По данным за 2025-й, при годовой выручке всего в 357 тысяч рублей компания показала убытки в 276 тысяч.

Финагин: «поведение нестабильное»

Второй лидер ОПГ отбывать наказание отправился в почти родные края. Его заявление UFA1.RU обнаружил в картотеке суда Тосненского района Ленинградской области. Там, в поселке Форносово, находятся два исправительных учреждения строгого режима, а в 2023 году Сергей Финагин просил о переводе в колонию-поселение.

Колония в Форносово Источник: ФКУ ИК-3 УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области / vk.com

Первая инстанция отказала в прошении, а в 2024-м он подал апелляцию. В ней Финагин заявил о несогласии с тем, что его «поощрения» сочли «недостаточными» для перевода. С другой стороны, администрация колонии характеризовала поведение бывшего лидера банды как «посредственное».

«Мероприятия воспитательного характера он посещает по формальному признаку, правильные выводы делает для себя не всегда, законные требования администрации учреждения выполняет не в полном объеме, отношения с осужденными в отряде строит правильно, ввиду чего администрация оценила поведение Финагина С. В. за весь период отбывания наказания как нестабильное», — указано в материалах суда.

Это мнение руководство колонии подкрепило сведениями о поощрениях и наказаниях за весь период до момента подачи Финагиным заявления. По данным тюремщиков, в начале отбытия наказания, с 2012 по 2013 год, осужденный трижды подвергался взысканиям за нарушения — два раза получил выговор и один раз попал в штрафной изолятор.

В период с 2014 до 2021 год Финагин себя «никак не проявлял». Однако после он действительно получил шесть поощрений, но, как отметили в колонии, «за непродолжительный период» — до возможности подать на УДО или замену наказания в 2022-м и 2023-м.

Учреждение сокращено называют «фариком» Источник: отдел кадров ИК3 / vk.com

В итоге суд пришел к выводу, что Финагин недостаточно исправился, чтобы перевести его в учреждение с условиями помягче. Его апелляция тоже осталась без удовлетворения.

«Положительная динамика в поведении осужденного прослеживается лишь с июня 2022 года, что свидетельствует о том, что большую часть срока отбытия наказания он характеризовался либо отрицательно, о чем, в частности, свидетельствуют наложенные на него взыскания, либо посредственно, когда он никак себя не проявлял», — указал суд.