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Происшествия Дроны нанесли удар в разгар перемирия, есть погибшая: что известно об атаке по Белгородской области

Дроны нанесли удар в разгар перемирия, есть погибшая: что известно об атаке по Белгородской области

Женщина скончалась на месте происшествия

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Дрон влетел в машину (архивный кадр) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Дрон влетел в машину (архивный кадр) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дрон влетел в машину (архивный кадр)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Белгородском округе в результате атаки беспилотника погиб один человек и еще один получил ранения. FPV-дрон ударил по легковой машине. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Атака произошла на фоне идущих в Кремле переговоров об урегулирования конфликта на Украине.

«В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба в MAX.

Пострадавшему оказали экстренную помощь врачи районной больницы. Позже его перевели на лечение в Белгород.

Вечером 5 сентября на территории Белгородской области, включая Чернянский, Новооскольский, Алексеевский, Ракитянский, Яковлевский и другие округа, объявили опасность атаки беспилотников. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Также угрозу атаки дронов объявили в Россошанском районе Воронежской области. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Трагический инцидент произошел во время проходящих 5 сентября в Москве переговоров с участием американских спецпредставителей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по официальным каналам в Кремль поступила просьба о прекращении ударов по Киеву. Президент России дал указание не атаковать украинскую столицу с нуля часов 5 сентября, однако долгосрочных договоренностей о прекращении огня более чем на три дня стороны не заключали.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обязуется не наносить авиаудары, и подчеркнул, что Россия должна поступить аналогичным образом, обеспечив взаимный отказ от воздушных атак на время, необходимое для проведения переговоров и решения логистических задач американского визита.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Атака БПЛА Дрон Белгородская область Гибель
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Комментарии
3
Гость
1 минута
это спецоперациыя феэсбе
Гость
6 минут
А вдруг это провокация?
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Гость
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