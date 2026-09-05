Дроны нанесли удар в разгар перемирия, есть погибшая: что известно об атаке по Белгородской области

Дрон влетел в машину (архивный кадр) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Белгородском округе в результате атаки беспилотника погиб один человек и еще один получил ранения. FPV-дрон ударил по легковой машине. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Атака произошла на фоне идущих в Кремле переговоров об урегулирования конфликта на Украине.

«В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба в MAX.

Пострадавшему оказали экстренную помощь врачи районной больницы. Позже его перевели на лечение в Белгород.

Вечером 5 сентября на территории Белгородской области, включая Чернянский, Новооскольский, Алексеевский, Ракитянский, Яковлевский и другие округа, объявили опасность атаки беспилотников. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Также угрозу атаки дронов объявили в Россошанском районе Воронежской области. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Трагический инцидент произошел во время проходящих 5 сентября в Москве переговоров с участием американских спецпредставителей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по официальным каналам в Кремль поступила просьба о прекращении ударов по Киеву. Президент России дал указание не атаковать украинскую столицу с нуля часов 5 сентября, однако долгосрочных договоренностей о прекращении огня более чем на три дня стороны не заключали.