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Происшествия Подробности «Через день воняет»: что сейчас с горевшим мусорным полигоном в Ярославской области

«Через день воняет»: что сейчас с горевшим мусорным полигоном в Ярославской области

По данным властей, площадь тления сократилась

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Пожар на полигоне под Ростовом Великим | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramПожар на полигоне под Ростовом Великим | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

Пожар на полигоне под Ростовом Великим

Источник:

«Жесть по-ярославски» / Telegram

В восьми километрах от Ростова Великого в деревне Хонятино продолжают тушить пожар на полигоне, который вспыхнул 13 июня. Как сообщила зампредседателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина 25 июня, площадь тления сократилась.

«В настоящее время, по оперативной информации, площадь тления на полигоне в Ростовском муниципальном округе уменьшилась с 0,9 гектара до 0,15 гектара. На месте работают более 20 единиц техники, включая пожарные машины, насосную станцию, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы», — оповестили власти.

Специалисты тушат скрытые очаги возгорания, которые расположены на глубине до четырех метров. Этим занимаются сотрудники МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», а также СГБУ ЯО «Лесная охрана».

Полигон находится в деревне Хонятино Ростовского округа | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramПолигон находится в деревне Хонятино Ростовского округа | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram
Пожар тушат уже две недели | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramПожар тушат уже две недели | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram
Очевидцы с середины июня делятся кадрами, где видно задымление | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramОчевидцы с середины июня делятся кадрами, где видно задымление | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

«Произведена перегруппировка специалистов спасательных служб, усилена подача воды через пожарные стволы. На место ликвидации возгорания поступила техника высокой проходимости, которая позволяет отсыпать песок на верх тела полигона», — дополнила Татьяна Потемкина.

Правда, сами жители города продолжают жаловаться на запах. 25 июня читатели 76.RU сообщили, что в Ростове Великом вновь появился запах гари, но к 26 июня он исчез.

От полигона через день воняет.

Полина

читательница 76.RU

«Ситуация на 25 июня 20:50. Невыносимый химический запах гари», — пишут очевидцы в соцсетях.

Напомним, с 13 июня ростовцы стали жаловаться на неприятный запах. Вонь добралась даже до отдаленных микрорайонов, а в небе жители заметили серый дым. В МЧС тогда сообщили, что горит полигон твердых бытовых отходов.

Густой дым от пожара был виден из Ростова Великого | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramГустой дым от пожара был виден из Ростова Великого | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Густой дым от пожара был виден из Ростова Великого

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

15 июня площадь пожара увеличилась. Пламя охватило четыре тысячи квадратных метров. В регионе установили пятый класс пожароопасности.

«По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах. В Ростовском округе Роспотребнадзором организован ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха в задымленной зоне», — сообщила Татьяна Потемкина.

По данным властей, с начала 2027 года на ростовский полигон перестанут завозить бытовой мусор. Мониторинг текущей ситуации и работы по ликвидации возгорания и минимизации последствий для окружающей среды продолжаются.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Полигон Мусор Вонь
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В России 70% территории не пригодны для жизни. Вози и вози туда мусор, за тысячи километров. Нет, решили весь мусор возить в Ярославль, в самый его густозаселённый район. Зачем? Если что, вопрос риторический
Гость
16 минут
хорошо, что тушат. Молодцы
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Гость
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