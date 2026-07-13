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Страна и мир Спецоперация на Украине Путин предупредил о наращивании ударов по Украине

Путин предупредил о наращивании ударов по Украине

Президент поделился результатами в зоне СВО и по обеспечению топливом

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Президент указал на успехи в ОПК | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент указал на успехи в ОПК | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент указал на успехи в ОПК

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выставке Народного фронта «Все для Победы!».

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал Путин.

Он признал, что действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, добавил президент. Однако президент уверен, что ситуация постепенно будет выправляться. Это касается и Крыма. По его словам, уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, «до которой противнику будет очень сложно добраться».

Страна совершенствует свои Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере ОПК, добавил выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!». Россию, безусловно, ждет победа, а ее бойцы идут вперед, подчеркнул Путин. По его словам, несмотря на все трудности, удается развивать экономику, укреплять финансы, совершенствовать ВС РФ

«Совершенствуем Вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята, наши бойцы, идут вперед», — сказал президент.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Удар Спецоперация на Украине Топливо Атака беспилотника
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Комментарии
2
Гость
5 минут
Пора уже показать нашу мощь по полной катушке и пусть та страна погрязнет в экономическом коллапсе!
Гость
11 минут
охоспаде(((
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Гость
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