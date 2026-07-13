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Забор поставили на проезжую часть: стройка в центре Ярославля захватила часть дороги

Что говорят власти

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Стройка захватила часть дороги на улице Пятницкой в Ярославле | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСтройка захватила часть дороги на улице Пятницкой в Ярославле | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Стройка захватила часть дороги на улице Пятницкой в Ярославле

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Проехать на автомобиле по улице Пятницкой в Ярославле стало затруднительно. Из двух полос для движения здесь осталась только одна. На второй поставили строительный забор, за которым возводят новый офисный центр.

«Сначала забор стоял так, что дорога и тротуар оставались свободными, но недавно строительную площадку расширили. В итоге часть улицы оказалась за ограждением», — рассказали местные жители.

Сейчас ходить и особенно ездить в этом месте нужно с особой осторожностью. Водителям не всегда бывает видно, есть ли впереди машины, двигающиеся во встречном направлении.

Ходить и ездить в этом месте теперь приходится с особой осторожностью | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUХодить и ездить в этом месте теперь приходится с особой осторожностью | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ходить и ездить в этом месте теперь приходится с особой осторожностью

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В мэрии Ярославля порталу 76.RU сообщили, что использование части земельного участка на улице Пятницкой под заезд строительной техники и подвоз материалов было согласовано Департаментом городского хозяйства. Перекрытие предусмотрено на период строительства.

«В кратчайший срок будет проведена проверка применения необходимых временных дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения о дорожных условиях в районе указанного дома. При выявлении несоответствия в адрес застройщика будет выданы предписание», — заверили нас в городской администрации.

Сначала забор стоял так, что и дорога итротуар оставались свободными | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUСначала забор стоял так, что и дорога итротуар оставались свободными | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Сначала забор стоял так, что и дорога итротуар оставались свободными

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Напомним, около сотни лет на этом месте на улице Пятницкой стоял одноэтажный деревянный дом, но в 2023 году его снесли. В мае 2026 года стало известно, что на освободившемся участке возведут пятиэтажное офисное здание. Участок находится в собственности ООО «ЛаМа Инвест», оно же выступает застройщиком на площадке. Разрешение на строительство было получено 17 апреля 2026 года, срок действия документа — до 4 января 2027 года.

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «ЛаМа Инвест» было создано в январе 2007 года, зарегистрировано в Ярославле. Основное направление работы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец и директор фирмы — Елена Солина. Также она является владелицей ООО «Городстрой», занимающегося арендой и управлением недвижимым имуществом и совладелицей компаний «Улучшение» (строительство зданий), «Центр ипотеки и недвижимости», «Центр недвижимости и ипотеки», «Надежная недвижимость» (деятельность агентств недвижимости). В 2025 году чистая прибыль компании составила 1,5 млн рублей.

Так будет выглядеть новый офисный центр | Источник: проектная документацияТак будет выглядеть новый офисный центр | Источник: проектная документация

Так будет выглядеть новый офисный центр

Источник:

проектная документация

Генеральным подрядчиком на строительстве объекта выступает ярославское ООО СК «Сегмент».

По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «Сегмент» была зарегистрирована в августе 2014 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель фирмы — Павел Лысенков. Он же — соучредитель фирмы «ПК» и владелец компании «Велес-авто», работающих в сфере недвижимости. В 2025 году выручка компании «Сегмент» составила 109,9 млн рублей, при этом по итогам года она сработало с убытком в 315 тысяч рублей.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Перекрытие
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Комментарии
5
Гость
1 минута
А что так можно оттяпать кусок государственной земли? Похоже плотная крыша, не губернатор строит?
Гость
3 минуты
Если так надо для безопасности проведения строительных работ, то в первую очередь это как раз для автомобилистов. Правильно пишут поставят знаки и все будет норм
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Гость
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