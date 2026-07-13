Забор поставили на проезжую часть: стройка в центре Ярославля захватила часть дороги

Стройка захватила часть дороги на улице Пятницкой в Ярославле Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Проехать на автомобиле по улице Пятницкой в Ярославле стало затруднительно. Из двух полос для движения здесь осталась только одна. На второй поставили строительный забор, за которым возводят новый офисный центр.

«Сначала забор стоял так, что дорога и тротуар оставались свободными, но недавно строительную площадку расширили. В итоге часть улицы оказалась за ограждением», — рассказали местные жители.

Сейчас ходить и особенно ездить в этом месте нужно с особой осторожностью. Водителям не всегда бывает видно, есть ли впереди машины, двигающиеся во встречном направлении.

Ходить и ездить в этом месте теперь приходится с особой осторожностью Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В мэрии Ярославля порталу 76.RU сообщили, что использование части земельного участка на улице Пятницкой под заезд строительной техники и подвоз материалов было согласовано Департаментом городского хозяйства. Перекрытие предусмотрено на период строительства.

«В кратчайший срок будет проведена проверка применения необходимых временных дорожных знаков, информирующих участников дорожного движения о дорожных условиях в районе указанного дома. При выявлении несоответствия в адрес застройщика будет выданы предписание», — заверили нас в городской администрации.

Сначала забор стоял так, что и дорога итротуар оставались свободными Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Напомним, около сотни лет на этом месте на улице Пятницкой стоял одноэтажный деревянный дом, но в 2023 году его снесли. В мае 2026 года стало известно, что на освободившемся участке возведут пятиэтажное офисное здание. Участок находится в собственности ООО «ЛаМа Инвест», оно же выступает застройщиком на площадке. Разрешение на строительство было получено 17 апреля 2026 года, срок действия документа — до 4 января 2027 года.

По информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «ЛаМа Инвест» было создано в январе 2007 года, зарегистрировано в Ярославле. Основное направление работы — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец и директор фирмы — Елена Солина. Также она является владелицей ООО «Городстрой», занимающегося арендой и управлением недвижимым имуществом и совладелицей компаний «Улучшение» (строительство зданий), «Центр ипотеки и недвижимости», «Центр недвижимости и ипотеки», «Надежная недвижимость» (деятельность агентств недвижимости). В 2025 году чистая прибыль компании составила 1,5 млн рублей.

Так будет выглядеть новый офисный центр Источник: проектная документация

Генеральным подрядчиком на строительстве объекта выступает ярославское ООО СК «Сегмент».