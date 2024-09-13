«Запах как на свалке»: ростовцы показали, как в озеро Неро текут нечистоты. Видео

Загрязненная вода из колодца поступает в Неро Источник: Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ] / Vk.com











Жители Ростова в Ярославской области пожаловались на загрязнение озера Неро канализационными нечистотами. 7 сентября в местных соцсетях появилось видео, на котором видно, как грязная вода стекает в озеро.

Озеро Неро — самый большой по площади естественный водоем Ярославского Поволжья. Его площадь в среднем составляет около 58 кв. км. Максимальная глубина — более 3 м, больше половины озера имеет глубину около 1,5 м. На озере существуют два острова — Городской (Рождественский — по названию имевшего на этом острове сенокосы Ростовского Рождественского монастыря) и Левский.

— Здесь у нас как было, так и есть, ничего не изменилось. Почему-то наши власти не реагируют, — сказал автор ролика за кадром.

Жители Ростова бьют тревогу Источник: Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]

В комментариях под видео люди поддержали автора ролика.

— Пять лет уже выкладывают этот колодец. А меры никто не принимает. Из гостиниц всё в озеро течет. Мимо проходишь — запах как на свалке, — оставила комментарий Любовь Денисова.

— Вот так течет уже два месяца, приезжали из СЭС, даже пробы брали из этого фонтана, и опять тишина, — написала Лариса Полякова.

— Никто не реагирует, даже не хотят, — сказала Света Прошкина.

Под этим же постом появился комментарий Министерства природопользования Ярославской области:

— Так в 2024 году специалистами ГБУ ЯО «ЦООС» в рамках контрольно-надзорных мероприятий, а также при проведении совместных проверок с Ростовской межрайонной прокуратурой, неоднократно были проведены обследования территории по фактам сброса канализационных стоков в охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», и проводились отборы проб природной воды из озера и почвы, а также сточных вод.

Чиновники уточнили, что материалы проверок были переданы в прокуратуру.