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Экология «Запах как на свалке»: ростовцы показали, как в озеро Неро текут нечистоты. Видео

«Запах как на свалке»: ростовцы показали, как в озеро Неро текут нечистоты. Видео

Жители бьют тревогу

734
7 комментариев

Загрязненная вода из колодца поступает в Неро

Жители Ростова в Ярославской области пожаловались на загрязнение озера Неро канализационными нечистотами. 7 сентября в местных соцсетях появилось видео, на котором видно, как грязная вода стекает в озеро.

Озеро Неро — самый большой по площади естественный водоем Ярославского Поволжья. Его площадь в среднем составляет около 58 кв. км. Максимальная глубина — более 3 м, больше половины озера имеет глубину около 1,5 м. На озере существуют два острова — Городской (Рождественский — по названию имевшего на этом острове сенокосы Ростовского Рождественского монастыря) и Левский.

— Здесь у нас как было, так и есть, ничего не изменилось. Почему-то наши власти не реагируют, — сказал автор ролика за кадром.

Жители Ростова бьют тревогу

В комментариях под видео люди поддержали автора ролика.

— Пять лет уже выкладывают этот колодец. А меры никто не принимает. Из гостиниц всё в озеро течет. Мимо проходишь — запах как на свалке, — оставила комментарий Любовь Денисова.

— Вот так течет уже два месяца, приезжали из СЭС, даже пробы брали из этого фонтана, и опять тишина, — написала Лариса Полякова.

— Никто не реагирует, даже не хотят, — сказала Света Прошкина.

Под этим же постом появился комментарий Министерства природопользования Ярославской области:

— Так в 2024 году специалистами ГБУ ЯО «ЦООС» в рамках контрольно-надзорных мероприятий, а также при проведении совместных проверок с Ростовской межрайонной прокуратурой, неоднократно были проведены обследования территории по фактам сброса канализационных стоков в охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», и проводились отборы проб природной воды из озера и почвы, а также сточных вод.

Чиновники уточнили, что материалы проверок были переданы в прокуратуру.

— По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных Ростовской межрайонной прокуратурой, ГП ЯО «Южный водоканал» и его должностное лицо привлечены к ответственности в виде наложения административных штрафов.
Также ГБУ ЯО «ЦООС» произвело расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды при аварийном сбросе сточных вод в охранную зону памятника природы «Озеро Неро», который направило в Ростовскую межрайонную природоохранную прокуратуру для предъявления искового заявления о возмещении ущерба, — уточнили в министерстве. — Кроме этого, по фактам сброса сточных вод из ливневой канализации на рельеф местности и далее в озеро Неро, выявленным в ходе проверки, проведенной Ростовской межрайонной прокуратурой с участием специалистов ГБУ ЯО «ЦООС» в 2023 году, возбуждены два уголовных дела по статье 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

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Комментарии
7
с++
13 сентября 2024, 18:48
Величие стекает. Замироточил город
Гость
13 сентября 2024, 19:07
как мы "живём" и как всё это терпим?
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заместитель главного редактора
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