В Ярославской области благоустроят набережную у озера за 2,1 млрд рублей

Губернатор показал визуализацию проекта Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ростове Великом Ярославской области благоустроят набережную озера Неро за 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 14 ноября 2025 года.

«На участке протяженностью более трех километров появятся новые пешеходные дорожки и современные зоны отдыха с видом на озеро. Также проведем берегоукрепление», — уточнил глава региона.

Со слов губернатора, в Ростове Великом заменяют системы водоотведения. Это один из ключевых этапов проекта.

«Подрядчик реконструирует канализационные сети вдоль всей 12-километровой береговой линии. На эти цели направили более одного миллиарда рублей. Несмотря на сложную геологию, работы идут по графику», — заверил Михаил Евраев.

Благоустройство набережной озера Неро планируют завершить до 2028 года. Из 2,1 миллиарда рублей 1,5 миллиарда выделены из федерального бюджета.

Этот проект — еще один шаг в развитии туристического потенциала Ростова Великого и всего региона. Комплексно создаем комфортную среду для жителей и гостей, одновременно решая инфраструктурные задачи. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

