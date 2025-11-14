НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

зап.

 746мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Пробки 10-баллов
«Умные решения»
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
В каких условиях лежат ярославские пациенты
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Депутат — о платных парковках
Почему возникают проблемы с интернетом
Город В Ярославской области благоустроят набережную у озера за 2,1 млрд рублей

В Ярославской области благоустроят набережную у озера за 2,1 млрд рублей

Что там планируют сделать

1 370
Губернатор показал визуализацию проекта | Источник: Михаил Евраев / TelegramГубернатор показал визуализацию проекта | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор показал визуализацию проекта

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ростове Великом Ярославской области благоустроят набережную озера Неро за 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 14 ноября 2025 года.

«На участке протяженностью более трех километров появятся новые пешеходные дорожки и современные зоны отдыха с видом на озеро. Также проведем берегоукрепление», — уточнил глава региона.

Со слов губернатора, в Ростове Великом заменяют системы водоотведения. Это один из ключевых этапов проекта.

«Подрядчик реконструирует канализационные сети вдоль всей 12-километровой береговой линии. На эти цели направили более одного миллиарда рублей. Несмотря на сложную геологию, работы идут по графику», — заверил Михаил Евраев.

Благоустройство набережной озера Неро планируют завершить до 2028 года. Из 2,1 миллиарда рублей 1,5 миллиарда выделены из федерального бюджета.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Этот проект — еще один шаг в развитии туристического потенциала Ростова Великого и всего региона. Комплексно создаем комфортную среду для жителей и гостей, одновременно решая инфраструктурные задачи.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Ранее стало известно, что в Ростове Великом к Новому году установят огромный каток. Площадь льда составит более 2000 квадратных метров.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Озеро Неро Ростов Великий
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
7 часов
700 000 за 1 метр погонный.
Гость
8 часов
Кто на этот раз будет срывать сроки и доделывать потом пару лет?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление