Тест для гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Пройдите тест по русскому языку Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Нет, нет, нет! В этом тесте нет вопросов про спряжения и падежи. Ведь умение не только писать без ошибок, но и понимать оттенки фраз, чувствовать, где уместно вставить в разговоре крылатое выражение, а где лучше промолчать — тоже про наш родной язык.

Ответьте на 10 любопытных вопросов: вас ждут фразеологизмы, бытовые формулировки и пара ловушек, в которые попадают даже опытные авторы. Помните, это не экзамен, а веселая проверка. Насколько хорошо вы ориентируетесь в привычных оборотах и формулировках?

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