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Развлечения Тест Тест для гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Тест для гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Никаких скучных правил не будет

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Пройдите тест по русскому языку | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПройдите тест по русскому языку | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Пройдите тест по русскому языку

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Нет, нет, нет! В этом тесте нет вопросов про спряжения и падежи. Ведь умение не только писать без ошибок, но и понимать оттенки фраз, чувствовать, где уместно вставить в разговоре крылатое выражение, а где лучше промолчать — тоже про наш родной язык.

Ответьте на 10 любопытных вопросов: вас ждут фразеологизмы, бытовые формулировки и пара ловушек, в которые попадают даже опытные авторы. Помните, это не экзамен, а веселая проверка. Насколько хорошо вы ориентируетесь в привычных оборотах и формулировках?

ТестПройден 81 раз
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Что значит «вешать лапшу на уши»?

  • Дарить модный аксессуар

  • Обманывать, рассказывать небылицы

  • Предлагать кому-то попробовать домашнюю еду

Интересный факт, что русский язык набрал всего 18% голосов в рейтинге любимых школьных предметов. В 2025 году сервис SuperJob опросил около 3000 россиян старше 18 лет для этой статистики. На первом месте оказалась математика (29%), также в топ вошли история (24%), литература и физкультура (по 20%).

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Русский язык Тест Ответы на вопросы
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