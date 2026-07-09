Тест для гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Нет, нет, нет! В этом тесте нет вопросов про спряжения и падежи. Ведь умение не только писать без ошибок, но и понимать оттенки фраз, чувствовать, где уместно вставить в разговоре крылатое выражение, а где лучше промолчать — тоже про наш родной язык.
Ответьте на 10 любопытных вопросов: вас ждут фразеологизмы, бытовые формулировки и пара ловушек, в которые попадают даже опытные авторы. Помните, это не экзамен, а веселая проверка. Насколько хорошо вы ориентируетесь в привычных оборотах и формулировках?
Что значит «вешать лапшу на уши»?
Дарить модный аксессуар
Обманывать, рассказывать небылицы
Предлагать кому-то попробовать домашнюю еду
Интересный факт, что русский язык набрал всего 18% голосов в рейтинге любимых школьных предметов. В 2025 году сервис SuperJob опросил около 3000 россиян старше 18 лет для этой статистики. На первом месте оказалась математика (29%), также в топ вошли история (24%), литература и физкультура (по 20%).