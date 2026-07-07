«Могу целый день потратить на одну ногу»: как архитектор создает кукол, которых покупают коллекционеры по всему миру

Марина Кочнева создает шарнирных кукол — они выглядят необычно, как уменьшенные копии людей, у каждой при этом будто есть свой характер и настроение Источник: фото Михаил Шилкин, коллаж Семен Казьмин

— Когда говорят, что куклы — это про инфантильность, мне всегда становится немного обидно: это такое избитое клише, — улыбается челябинка Марина Кочнева. — На самом деле авторские куклы — это маленькие статуэтки. Это такое же искусство, как живопись, скульптура или керамика.

«Это большой бизнес»

За несколько лет ее персонажи разъехались практически по всему миру, рассказывает 74.RU. Сегодня их покупают коллекционеры из Австралии, Грузии, Канады, Японии, Южной Кореи, Австрии, Германии, Франции, Великобритании, Турции, ОАЭ, Китая, США и даже с Гавайев. Немало заказов приходит и из России — самая дальняя посылка отправилась на Сахалин. В сообществе коллекционеров и коллег Марину хорошо знают: на крупных выставках к ее стенду подходят не случайные посетители, а люди, которые давно следят за ее работами. При этом сама мастер признаётся: человеку, который впервые попадает в этот мир, сложно даже примерно оценить его масштаб. Вокруг авторских кукол давно существует целая индустрия.

— Это большой бизнес. Для многих людей это работа и основной заработок, — объясняет Марина Кочнева. — Есть мастера, которые делают только одежду, только обувь, мебель, украшения, дизайнеры выпускают лимитированные коллекции. Кто-то занимается исключительно росписью лиц, кто-то стрижет и укладывает парики.

Для кукол создают специальные интерьерные сцены — миниатюрные пространства для фотосессий Источник: Михаил Шилкин

Это Ягода — одна из самых популярных кукол. Для нее создано несколько вариантов причесок и большое количество аутфитов Источник: Михаил Шилкин

Сейчас у Марины есть несколько готовых персонажей, еще несколько находятся на стадии создания и доработки Источник: Михаил Шилкин

Сама Марина покупает предметы интерьера для своих кукол — это нужно для фотосессий. Их изготавливают специальные мастера кукольной мебели. Все детали очень тщательно подобраны, выглядит очень эстетично Источник: Михаил Шилкин

А здесь готовится новая съемка: для одной из кукол уже собран полный образ — вплоть до крошечного котика Источник: Михаил Шилкин

Это Буратино: Марина использовала уже готовое тело, а голову и парик сделала сама Источник: Михаил Шилкин

Судя по всему, этот мир живет по тем же законам, что и мир высокой моды. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть любой специализированный сайт. Цены здесь порой ничуть не ниже, чем на вещи для людей, а иногда и выше. Миниатюрные кеды или сапоги стоят 6–10 тысяч рублей, комплект из стола и стульев продают за 15 тысяч, а крошечный фарфоровый сервиз с чайником, сахарницей и 4 чашками обойдется примерно в 3500 рублей. Сами же авторские куклы — в зависимости от известности мастера и сложности работы — могут стоить от нескольких десятков тысяч до 250–300 тысяч рублей. И зачастую за эти деньги покупатель получает лишь саму фигурку: одежду, обувь, парик и аксессуары приобретают отдельно.

— Мои персонажи продаются голыми, с росписью лица, с глазами — мейкап я делаю в подарок. Иногда люди заказывают у меня парики для кукол. Парики, кстати, делаются из шерсти козы: они есть готовые, покрашенные. Сама стригу, укладываю. То есть я по ходу работы обучилась, так сказать, на микропарикмахера. Стригу специальными ножницами и фиксирую специальным лаком, — погружает в тонкости ремесла Марина. — Заказчики потом уже сами одевают кукол в свои придуманные образы.

А это дракон — он был частью лимитированной новогодней коллекции, посвященной году Дракона. Тираж — всего 10 экземпляров Источник: Михаил Шилкин

— Такими куклами ведь никто не играет? Их же не покупают детям? — наивно спрашиваю я. — Или всё-таки находятся родители, готовые подарить ребенку куклу за 60 тысяч рублей?

Марина смеется:

— Ну кто купит ребенку куклу за 60 тысяч? Конечно, нет. Это совершенно не для детей. И внешне они тоже не детские.

Эльфы, фавны, вампиры

Марина создает авторских шарнирных кукол — в мире коллекционеров это одно из самых популярных и сложных направлений, известное как BJD (ball-jointed dolls). Каждая ее работа — самостоятельный персонаж со своим узнаваемым лицом, фигурой и именем: Ягода, Иван, Оскар, Гусь, Микола, Буратино. Все безупречно одеты, словно только что сошли со страниц модного журнала или вышли из фантастического фильма. На первый взгляд кажется, что у каждого из них есть собственная биография. Но нет.

А вы бы хотели коллекционировать таких кукол? Источник: Михаил Шилкин

Микола — один из самых крупных персонажей Марины. Если поставить его в полный рост, он будет около 65 сантиметров высотой Источник: Михаил Шилкин

Проработка деталей поражает Источник: Михаил Шилкин

Челябинка чаще заказывает одежду для кукол на специальных сайтах, но иногда и сама шьет вещи — например, эту рубашку Источник: Михаил Шилкин

Эти кукольные брюки Марина купила у другого мастера. Они точь-в-точь как настоящие, только в миниатюре: здесь есть и молния, и кнопка, и защипы, и стрелки, и даже резинка на поясе сзади Источник: Михаил Шилкин

Одним из первых шарнирных персонажей, как ни странно, был гусь. Марина говорит, долго не могла добиться того, чтобы он уверенно стоял на лапах Источник: Михаил Шилкин

Пришлось долго придумывать, как сделать его устойчивым, правильно распределить нагрузку и сконструировать шарниры. Источник: Михаил Шилкин

— Никаких личных историй я им не придумываю, — продолжает Марина, по очереди показывая своих персонажей. — У каждой фигурки уже есть свой молд — определенное лицо, пропорции, дизайн тела. И свое название. Вот это Ягода, это Иван, Буратино, Белуга, Оскар, Гусь, Микола. Ягода появилась под влиянием кей-попа и корейской культуры. Она похожа на актрису из корейского сериала. У Ивана более славянская внешность, у него совсем другой разрез глаз, и он вампир. Буратино — курносый, с узнаваемыми чертами. Кстати, его очень часто заказывают, он один из самых популярных.

Истории персонажей рождаются уже после продажи.

— Люди сами придумывают характеры, некоторые пишут потом рассказы, стихи, снимают фотоистории с куклами, строят миниатюрные интерьеры, снимают какие-то сценки с ними. Многие покупатели с удовольствием делятся со мной фотографиями: показывают, как одели кукол, где поселили их у себя дома, рассказывают о своих эмоциях после распаковки. Мне это очень приятно. Наверное, мои клиенты, как и я, просто хотят делиться своим хобби. А я с удовольствием публикую эти снимки в своей группе — если, конечно, дают разрешение, — рассказывает Марина.

Мастер создает кукол, опираясь на личный вкус, и ее авторский почерк угадывается в каждой работе: это слегка непропорциональные, но изящные тела — вытянутые руки, длинные пальцы, тонкие ноги, вся пластика подчеркнуто хрупкая и субтильная.

Сначала все детали создаются из глины и смолы и только потом отливаются в пластике Источник: Михаил Шилкин

Художница использует силиконовые формы Источник: Михаил Шилкин

Когда кукла почти готова, она приступает к росписи: глаза, брови, ресницы и все черты прорисовывает, используя тени для век Источник: Михаил Шилкин

В мастерской Марины царит настоящий сказочный мир Источник: Михаил Шилкин

— У них такое, скажем, не совсем эргономичное, не совсем человеческое телосложение. И в этом, кстати, много плюсов — на них хорошо садится покупная одежда. Многое легко подогнать, — объясняет она. — Можно задать красивую позу — что-то грациозное.

Персонажи мастера балансируют между человеком и сказочным существом: это эльфы, вампиры, загадочные полузвери с кошачьими ушами или рожками.

— Я не люблю просто людей делать, это скучно, — признаётся Марина. — Мне интереснее полузвери, какие-то гибридные существа: фавны с рожками, вампиры с ушами. Обычных «красивых девушек» и так много — кукол, которые просто хорошо выглядят и которых потом одевают в обычную одежду.

«Первых кукол я делала из веточек»

Каждого нового персонажа Марина сначала лепит вручную из полимерной глины или эпоксидной массы. Затем с готовой скульптуры один раз снимает силиконовую форму, которая становится основой для всех будущих отливок этой модели. После этого детали отливаются в пластике. Когда заготовки сделаны, начинается самая трудоемкая часть — шлифовка и сборка.

— Я шкурю… Могу целый день потратить на одну ляжку. Устаю, пальцы болят — это тяжелая работа. Хотя многие даже не понимают, насколько это непросто, — говорит она.

На каждую куклу уходит около месяца. Сейчас у Марины в работе 8 заказов Источник: Михаил Шилкин

Каждый экземпляр нужно собирать как конструктор — из мельчайших деталей Источник: Михаил Шилкин

Один из самых сложных этапов — шлифовка: все изгибы тела должны быть идеальными Источник: Михаил Шилкин

После этого Марина в деталях сверлит микроотверстия, собирает на шарниры, расписывает лицо микроскопическими кистями, покрывает защитным лаком и укладывает волосы. Но кажется, заниматься куклами она начала задолго до того, как создала своего первого молда:

— Я, наверное, с самого детства их делаю. Еще в 3-м классе мастерила эльфов и кукол из веточек. Соединяла их гвоздиками так, чтобы ручки и ножки двигались. Получались самые настоящие шарниры.

Но самой желанной игрушкой долгое время оставалась Барби. Марина росла в Озерске, где в 90-е таких кукол было почти невозможно купить.

— У меня была всего одна Барби. Сейчас я специально нашла точно такую же. У нее в воде меняется цвет волос. Она до сих пор лежит в коробке, даже распаковывать ее не хочу, — с каким-то особенным трепетом признаётся мастер.

Позже она начала коллекционировать именно тех Барби, о которых мечтала в детстве. Гимнастка, русалка, невеста — сегодня все они стоят на полках мастерской.

— Я начала собирать Барби уже во взрослом возрасте — часть подарил муж, часть сама находила и заказывала из-за границы. Началось всё именно с тех кукол — Барби 90-х, которые я когда-то хотела в детстве. Я просто постепенно собрала для себя всё, о чём мечтала, — не всё, конечно, но очень многое. Есть даже Барби 1960-х годов, — показывает уже свою коллекцию Марина.

Сама Марина коллекционирует винтажных Барби. Их у нее — 11 штук Источник: Михаил Шилкин

В основном это куклы родом из 90-х Источник: Михаил Шилкин

По образованию Марина — архитектор-дизайнер. Она проектировала интерьеры и городскую среду, работала в нескольких компаниях: занималась визуализациями и чертежами, отвечала за крупные объекты.

— Ответственность была огромная, я постоянно боялась ошибиться. В какой-то момент поняла, что это не мое, — признаётся она. — Потом ушла в декрет и уже там начала думать, что нужно как-то двигаться самой. Несколько раз шила кукол-тильд, но это был скорее формат хобби. И не то, чем хотелось заниматься постоянно. В 2017 году впервые пришла к шарнирным куклам. Сначала это были единичные работы, потом появились заказы. ИП я, конечно, не потяну, но самозанятость уже оформила. Сейчас это мой основной заработок.

«Это связь со счастливым детством»

В 2023 году Марина впервые приняла участие в Dollscar — крупнейшей выставке шарнирных кукол в Москве. Оказалось, что в мире авторских кукол ее имя хорошо известно.

— С 11 утра до 8 вечера я вообще не присела. Люди подходили постоянно, все знали, кто я, задавали вопросы, интересовались, — говорит художница.

Художница училась на архитектора, но поняла, что это не ее Источник: Михаил Шилкин

А это будущий персонаж — он пока в стадии проработки: маленькая собачка породы мальтипу Источник: Михаил Шилкин

Сейчас Марина думает о новых проектах: в работе у нее темнокожий мальчик Максим, шарнирные собаки породы мальтипу и молд, который наполовину человек, наполовину кот.

— Кот с человеческими чертами и с кошачьими ушами, конечно. Что-то в духе мультфильмов в стиле аниме Хаяо Миядзаки. У него там встречается забавный кот в смокинге, очень узнаваемый образ. Меня, если честно, больше всего интересует именно визуальное решение. Думаю, этому молду отлично подойдет какой-нибудь свитер — на фотографиях это будет смотреться стильно. Мы с мужем даже смоделировали для него полупальцы и полулапы, — предвосхищает Марина.

Этого персонажа зовут Оскар. С рожками и заостренными эльфийскими ушами он похож на сказочного сатира Источник: Михаил Шилкин

На каждой авторской кукле Марины — ее фирменный знак m_m Источник: Михаил Шилкин

Популярность шарнирных кукол растет, подытоживает разговор Марина, из нишевого увлечения для своих они превращаются в некий культурный тренд. Интерес к ним сегодня уже не про игру, а скорее про пересечение искусства, моды, технологий и даже психологии: