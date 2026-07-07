«Повлияет на весь топливный рынок России»: что будет с бензином после атаки на омский НПЗ

Некоторые заправки закрылись Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Атака беспилотников на омский НПЗ может повлиять на весь топливный рынок России. Об этом корреспонденту NGS55.RU рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Омский НПЗ — это самый крупный нефтеперерабатывающий завод в России. Больше всего он производит нефтепродуктов. Предприятие огромное, и, с одной стороны, показывает, что невозможно одной атакой выбить полностью весь НПЗ. С другой стороны, если он даже ненадолго приостановит свою работу, то это повлияет на весь топливный рынок России», — заявил эксперт.

Специалист добавил, что пока рано делать какие-либо прогнозы по ситуации с бензином, так как неизвестно о степени повреждения ОНПЗ. По словам Юшкова, усугубляет ситуацию и то, что люди в панике начинают скупать топливо. Именно это и могло повлиять на дефицит бензина.

«Люди бегут в панике скупать топливо, это усугубляет ситуацию. Я думаю, что за полдня ничего не могло произойти на топливном рынке, а вот как раз ажиотажный спрос и мог повлиять на то, что заправки остались без топлива. То есть, если раньше 1 000 автомобилей за сутки обслуживали, то теперь это 1 000 автомобилей за полдня приехала. Я думаю, что за день ничего не могло произойти. И то, что где-то закончилось топливо, это результат ажиотажного спроса».

Проблемы с бензином в стране могут закончиться во второй половине сентября. На это повлияет снижение спроса и восстановление объемов производства. До этого придется пользоваться импортным топливом.

«Тут два основных фактора: это объем производства и потребления. Я думаю, где-то они должны сойтись, и это будет стабилизация рынка. По всей видимости, во второй половине сентября, когда объем потребления бензина будет снижаться. Будем надеяться, что объемы производства будут расти», — говорил Игорь Юшков нашим коллегам из 72.RU.