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Дороги и транспорт Эксклюзив «Повлияет на весь топливный рынок России»: что будет с бензином после атаки на омский НПЗ

«Повлияет на весь топливный рынок России»: что будет с бензином после атаки на омский НПЗ

Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация с топливом

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Некоторые заправки закрылись | Источник: Сергей Энквист / NGS55.RUНекоторые заправки закрылись | Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Некоторые заправки закрылись

Источник:

Сергей Энквист / NGS55.RU

Атака беспилотников на омский НПЗ может повлиять на весь топливный рынок России. Об этом корреспонденту NGS55.RU рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Омский НПЗ — это самый крупный нефтеперерабатывающий завод в России. Больше всего он производит нефтепродуктов. Предприятие огромное, и, с одной стороны, показывает, что невозможно одной атакой выбить полностью весь НПЗ. С другой стороны, если он даже ненадолго приостановит свою работу, то это повлияет на весь топливный рынок России», — заявил эксперт.

Специалист добавил, что пока рано делать какие-либо прогнозы по ситуации с бензином, так как неизвестно о степени повреждения ОНПЗ. По словам Юшкова, усугубляет ситуацию и то, что люди в панике начинают скупать топливо. Именно это и могло повлиять на дефицит бензина.

«Люди бегут в панике скупать топливо, это усугубляет ситуацию. Я думаю, что за полдня ничего не могло произойти на топливном рынке, а вот как раз ажиотажный спрос и мог повлиять на то, что заправки остались без топлива. То есть, если раньше 1 000 автомобилей за сутки обслуживали, то теперь это 1 000 автомобилей за полдня приехала. Я думаю, что за день ничего не могло произойти. И то, что где-то закончилось топливо, это результат ажиотажного спроса».

Проблемы с бензином в стране могут закончиться во второй половине сентября. На это повлияет снижение спроса и восстановление объемов производства. До этого придется пользоваться импортным топливом.

«Тут два основных фактора: это объем производства и потребления. Я думаю, где-то они должны сойтись, и это будет стабилизация рынка. По всей видимости, во второй половине сентября, когда объем потребления бензина будет снижаться. Будем надеяться, что объемы производства будут расти», — говорил Игорь Юшков нашим коллегам из 72.RU.

Сегодня, 7-го июля, омичи сообщили о нехватке бензина на АЗС «Топлайн». Оказалось, что на заправке прекратили продажу топлива физическим лицам.

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Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Бензин Дефицит АЗС Ажиотаж ОНПЗ Атака Беспилотник
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Комментарии
10
Гость
4 минуты
Бензин, бензин, бензин... Уходящий век! Электробус, трамвай, электровелосипед: вот что нужно развивать! Достойная альтернатива. За этим будущее.
Гость
6 минут
Нет бензина, машина не едет, а машина не едет, ни кто в верхний ларс не свалит
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Гость
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