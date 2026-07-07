Сарай вместо гостиницы, кизяки вместо дров: турист — о Непале без прикрас и о том, что манит его обратно

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Непал — необычная точка на карте, куда с удовольствием вот уже восемь раз летал отдыхать путешественник Сергей Блошкин. Необыкновенные красоты природы гималайского государства удивляют и впечатляют его настолько, что каждый раз он с удовольствием и неподдельным интересом открывает для себя всё новые маршруты.

О том, чем завораживает Непал и почему пройти 120 километров по горам для Сергея стандартный отпуск — смотрите в видео выше.

Непал продолжает считаться одной из самых бедных и неразвитых стран мира, однако даже несмотря на это, рассмотреть эту страну для своих путешествий Сергей рекомендует однозначно, поскольку ценит местный колорит и удивительную природу. В этот раз целью его поездки стало посещение высокогорных тибетских поселений, которые расположены на высоте более четырех тысяч метров.

«Добирались до Непала, конечно, не без приключений: у меня за несколько суток до перелета были аннулированы билеты, пришлось срочно искать новые варианты и улетать туда через Пекин. Прилетели в Катманду, но и оттуда еще полутора суток добирались до нетуристических мест: сначала на микроавтобусе, а после — на джипах. Стартанули на высоте 1800 метров», — рассказал путешественник NGS22.RU.