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Дороги и транспорт Интервью «Увидела, что начинается коллапс». Как инструктор автошколы рулила очередью на АЗС, где за 20 литров бензина платили тысячу

«Увидела, что начинается коллапс». Как инструктор автошколы рулила очередью на АЗС, где за 20 литров бензина платили тысячу

Екатерина Шевелёва взяла всё в свои руки

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Читинка несколько дней дежурила на заправке, чтобы помочь другим | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧитинка несколько дней дежурила на заправке, чтобы помочь другим | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Читинка несколько дней дежурила на заправке, чтобы помочь другим

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Бензиновый кризис застал Екатерину Шевелёву, инструктора из автошколы ДОСААФ из Читы, как и всех, врасплох. Но у дочери автомобилистов, прививших ей чувство взаимовыручки и уважения к другим водителям, не было времени на сомнения и неопределенность — она не стала просто стоять в очереди в ожидании топлива, а начала помогать остальным. Как и почему она несколько дней дежурила на заправке до того, как это стало мейнстримом? Подробности — в материале CHITA.RU.

В первый день была 81-я

В прошлый четверг, когда Екатерина поняла, что у нее уже осталось совсем мало бензина, она объехала несколько заправок и даже безрезультатно постояла в одной из очередей. В 9 вечера добралась до заправки у дома.

Машин было много. Думаю: «Ну что? Бензин мне надо». Поставила машину, подошла. Мне говорят: «Записывайтесь в очередь». У них был блокнотик. Я была 81-я.

Екатерина Шевелёва

В блокнот записывали номер машины и порядковый номер. Рассказывали, кто стоит перед и после тебя, как в любой очереди. Руководил всем процессом мужчина по имени Алексей.

«В 11 вечера я говорю: „Ребята, ничего, если я отъеду сейчас полью теплицы, животных покормлю?“ Они говорят: „Да, давайте“. — „А кто здесь останется?“ Они говорят: „Мы пока остаемся“. Тогда говорю: „Ладно, я приеду и вас сменю. Приеду ночевать“. И как-то само собой всё получилось», — рассказала героиня.

В полночь компания поставила стулья на въезде на заправку: «Мы не преграждали дорогу, просто всем, кто подъезжал, объясняли, что в очереди 200 человек уже, что, возможно, не хватит бензина. Мы же не знали, сколько топлива — ни разу не сталкивались с этим».

Кто-то разворачивался и уезжал, но чаще просили всё равно их записать. В итоге в списке было 250 машин, но «регулировщики» организовали всё так, чтобы дорога за заправкой была свободна для других автомобилей. У сотрудников АЗС они уточнили, как себя вести, чтобы их не выгнали.

<p>Екатерина Шевелёва</p><p>Екатерина Шевелёва</p>

Нам сказали: «Никаких костров, никаких хождений в пьяном виде, никаких драк». Мы говорим: «Мы этого не допустим».

Екатерина Шевелёва

Ночью развлекались тем, что включали музыку, расставляли столики, была даже газовая горелка с чайником и кальян. Атмосфера была очень дружественная. Омрачало только то, что в первые дни не работали туалеты на заправке — их закрыли. Потом, когда в очереди пожаловались сотруднику администрации, который проверял ситуацию на колонке, туалеты вдруг заработали, и можно было купить кофе.

В 7 утра на заправке провели перекличку, выстроили машины как можно ближе друг к другу. Подъезд был к шести колонкам с двух сторон. За первые полчаса удалось заправить почти 100 машин, всех в очереди — к 10 утра.

«Мы работали слаженно: называли очередь, быстро подъезжали. Тех, кто вклинивался в очередь, отпинывали, чтобы ждали своего времени. Те, кто в первой очереди заправился, отогнали машины и вернулись к нам помогать», — вспоминает женщина.

После того, как все заправились, начали записываться на новую очередь на следующий день: «Те, кто был в этот день, уехали, а я осталась. Мне 15 литров для большой машины — ни о чем. На следующий день я приехала, попробовала найти знакомых, а никого нет. Но я знала схему, поняла, как это работает. Мне осталось только найти единомышленников».

Второй день в очереди

В обед следующего дня Екатерина была уже 134-я: «Увидела, что начинается коллапс: машины поставили где попало. Поскольку я преподаватель ПДД, быстренько подошла ко всем, обсудила. Мужики сначала на меня ерепенились, а потом поняли, что больше никто этого не сделает».

Я их собрала, говорю: «Если мы хотим заправиться, я знаю схему, с удовольствием помогу. Мне сегодня тоже надо пятнашку. Я не в первой очереди, но, если вы там и захотите помочь после того, как заправитесь, будет шикарно».

Екатерина Шевелёва

За четыре дня Екатерина вместе с помощниками отработала схему: дежурили на заправке по несколько часов и сменяли друг друга — записывали автомобили, пропускали вперед пенсионеров и инвалидов. Во второй день записались около 300 машин, не хватило бензина около 80 из них. Их перенесли на следующий день, но часть из них не приехали, поэтому делать так перестали — оставили только живую очередь.

Третий день в очереди 

Екатерина сейчас готовится сдавать экзамены на три новые категории, поэтому график на работе стал посвободнее: «Я взяла выходные, потому что стоило отъехать, сразу всё не работало. Произошло что-то. Я говорю: „Вы держите оборону“. А мне: „Нет, как ты, не умеет никто“».

Конфликты чаще всего происходили из-за того, что кто-то пытался заехать к колонкам первым. Тех, кто пытался заправиться второй раз, замечали и разворачивали. Заправляться в канистры было строго запрещено. «Регулировщики» говорили: «Ваша канистра будет нашим последним шансом». Встречались те, кто приезжал к очереди продавать свой бензин: пара, которой нужно было уехать в район после командировки, купила 20 литров по тысяче рублей за литр.

После второго дежурства Екатерина поспала два часа и утром вернулась на АЗС: «Я была с квадратной головой, но тем не менее поработать удалось. Провели перекличку, уехала на занятие, взяла кофе и ночью дежурила. Квадратная голова до сих пор, честно говоря».

Среди водителей были те, кто хотел оставить машину и уйти. Тогда их просто записывали в очередь. Тех же, кто соглашался остаться подежурить ночью, немного продвигали вперед: «Я не записываю своих родственников. Отработал — получи маленький бонус. Тем, кто уезжал, я говорила: „Ты уехал на пятнадцати литрах, но ты же вернешься“. И вот те, кто сначала воспринимал в штыки, сейчас подъезжают, говорят: „О, знакомые люди, я готов помочь“. Вот это слышать уже прекрасно. Мне это уже греет душу».

Ребята знали, что я лишнего не пропущу и пробку на дороге не создам.

Екатерина Шевелёва

Неочевидной проблемой стало то, что некоторые водители не могли поставить автомобиль в очередь так, чтобы он никому не мешал и мог быстро заехать на АЗС: «Я им говорила: „Вы, наверное, всё-таки придете ко мне на курсы обучения, научу вас правильно ставить машины“. Они говорят: „Катя, мы с тобой не спорим. Наверное, придем“. Я выруливала пробки, расчищала дорогу перед заправкой».

«Я говорила: „Если вы сработаете по моей схеме, однозначно заправитесь“. Сама не заправлюсь, но вас заправлю. Сначала все реагировали с доверием, а потом поняли, что я любого поставлю на место», — рассказала женщина.

Четвертый день в очереди — без машины

В последний день Катерина пришла без машины, потому что была немного заправлена, но хотела помочь другим.

На вопрос о том, зачем ей было это нужно, ведь она могла бы заправиться и уехать, как остальные водители, Екатерина немного теряется: «Честно говоря, не знаю. Такая просто есть: если нужна кому-то помощь, я готова ее оказать. В гаражном кооперативе у нас есть пригорок, на который заднеприводному автомобилю в ледовую корочку заехать очень трудно. Хоть бы один там остановился и помог. Я взяла лопату и начала кидать песок. Всем стало хорошо ездить. Потом мужикам сказала закидывать по три лопаты».

Я столкнулась с тем, что не каждый мужчина готов взять и кинуть пару лопат песка. И поняла, что в очереди стоят люди, которые просто ждут, чтобы ими стали управлять. Я подошла, пару речей сказала, говорю: «Готовы?» Они говорят: «Ну не знаем, как пойдет». Я говорю: «Пойдет хорошо, мне только нужна помощь». Единомышленников нашла, и мы до сих пор держимся.

Екатерина Шевелёва

Инструктор рассказала, что учит своих учеников всегда помогать на дороге другим водителям: «Говорю им: „Если увижу, что вы проехали мимо, больше уважать не буду“».

На убеждения читинки повлияло воспитание: «Оба моих родителя — профессиональные водители. У них есть все категории абсолютно. Я с двух лет за рулем, поэтому знаю, что это такое. И они меня научили уважать других водителей, уважать свою машину, любить».

При этом она никому не рассказывала в очереди, что инструктор и преподаватель: «Я просто встала и начала рулить. Потому что не было другого человека. Был бы, может быть, кто-нибудь, я бы просто присоединилась и также послушно выполняла его команды. Но не было второго такого».

Что дальше?

Сплоченные очередью на АЗС водители создали чат в MAX, для того чтобы следить, когда появится бензин: «Чтобы не стоять там в такую жару. Будет бензин, маякну, что очередь начинается. Кто по факту приехал, тех запишу».

На других заправках Екатерина пока помогать не планирует: «У меня нет столько сил, чтобы на несколько разрываться. Поэтому мы держимся нашего костяка. Кто-то пытался прорваться на мое место. Я говорила: „С удовольствием, только если ты вырулишь“».

Сейчас Екатерина по минимуму использует машину, иногда ездит на велосипеде. А еще ее начали узнавать на улице те, с кем ее свела очередь на заправке.

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Дарья Кливенкова
Ведущий корреспондент
Топливный кризис АЗС Волонтер Дефицит бензина Заправка Доброволец
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Комментарии
5
Гость
34 минуты
хороший пример помощи и взаимовыручки, благодаря этому любые ситуации проживаются спокойнее
Гость
36 минут
очень здорово, что люди остаются людьми в непростых ситуациях
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Гость
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