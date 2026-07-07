Хотел сэкономить: житель Ярославской области оформил на дочь автокредит и остался без машины

Семейные разборки дошли до суда Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Попытка сэкономить на покупке иномарки обернулась для жителя Ярославской области судебными разбирательствами. Все началось с того, что он попросил дочь взять кредит на машину. Мол, условия будут выгоднее, хорошая скидка. И чтобы оплатить хотя бы часть заема, пришлось продать старенькую «Ниву».

В итоге ярославцу пришлось разбираться с дочерью в суде. Рассказываем детали разборок, расколовших семью.

Имена всех участников истории изменены — Прим. ред.

Хотел сэкономить

В 2019 году житель Некоузского района Михаил решил обновить машину, купить свеженькую иномарку «Киа Рио». Правда, оформлять автокредит стал не на себя, на дочь. При таком раскладе условия были выгоднее — девушка попадала под программу «Первый автомобиль». То есть могла получить скидку 10% от стоимости авто в салоне. Анастасия согласилась. Родные условились, когда Михаил выплатит кредит, машина будет переоформлена на него.

Ярославец был уверен, что когда выплатит кредит, машина будет переоформлена Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Киа Рио» из салона обошлась в 814 тысяч рублей. По условиям договора авансом внесли 163 тысячи рублей. В кредит пришлось взять 652 тысячи рублей. Михаил продал старую «Ниву Шевроле» за 150 тысяч рублей. Затем каждый месяц переводил дочери деньги на платежи по займу.

«Факт получения ответчиком денежных средств подтверждается выписками по движению денежных средств по банковским счетам между сторонами», — говорится в документах, опубликованных на сайте Ярославского областного суда.

Через пять лет, в мае–июне 2024 года, Михаил, как и договаривались, предложил полностью закрыть кредит и переоформить машину на него. Но дочка отказалась. Сказала отцу, что денег у него таких не найдется.

Забрала машину на эвакуаторе

Словами спор решить не удалось. 12 августа 2024 года Анастасия на эвакуаторе увезла машину от дома отца, а после продала ее. Раздосадованный Михаил пошел в полицию. В отделении Анастасия уверяла, что автомобиль является ее собственностью, отцу она лишь временно разрешала пользоваться транспортом.

Анастасия забрала машину на эвакуаторе и продала ее Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

По выпискам суммарно отец перевел Анастасии 724 тысячи рублей.

«Деньги переводил в счет исполнения обязательства по устному договору за покупку автомобиля, которым истец пользовался как собственник с момента покупки, о чем знали родственники и соседи», — указано в документах.

Разборки дошли до суда

Когда вопрос не получилось решить мирно, Михаил пошел во Фрунзенский районный суд, чтобы получить свои деньги. Правда, сделать это у него не удалось. По решению он мог рассчитывать максимум на 271 тысячу рублей, которые стали «незаконным обогащением» его дочери.

Суд сделал выводы, исходя из такой логики: Анастасия не смогла доказать, что откуда взялись деньги. Взыскали сумму, учитывая сроки исковой давности, на которые ссылалась девушка — с 13 мая 2022-го по 25 мая 2024-го.

Решение не понравилось ни Михаилу, ни его дочери. Оба подали апелляционные жалобы.

Утверждала, что содержала родителей

Анастасия не намеревалась платить назначенную судом сумму. Как аргументы она приводила доводы о нарушении норм материального и процессуального права. Говорила, что у нее с отцом не было никаких договоренностей. О том, что девушка якобы все это время сама платила за машину и закрыла кредит в августе 2022 года.

«Родители Анастасии с 2019 по 2024-й проживали совместно с ней и последняя несла расходы на их содержание, а отец добровольно перечислял частично возврат затраченных денежных средств», — говорится в документах.

Отец и дочь продолжили споры в суде Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

По словам Анастасии, она сама тратилась на содержание родителей, а отец просто возвращал ей часть денег. Переводы перестали поступать в августе 2024 года, когда Михаил судился с супругой, но уже по другому поводу — пытался вернуть часть квартиры.

Дочь в суде утверждала, что по закону полученные деньги не должны считаться неосновательным обогащением, потому что никаких обязательств перед отцом у нее не было. А значит, и возвращать средства девушка не должна.

«Поскольку в период перечисления денежных средств Михаил состоял в браке с матерью Анастасии — Юлией, доходы супругов являлись совместно нажитым имуществом и суд обязан был привлечь к участию в деле Юлию», — говорится в документе.

Михаил же в апелляционной жалобе утверждал, что суд допустил процессуальные ошибки. Он также был не согласен с установленными сроками давности.

Новые вводные

На суде по рассмотрению жалоб выяснилось, чтобы внести последний платеж по автокредиту, Анастасия взяла заем в 458 тысяч рублей в другом банке. Михаил об этом знал и хотел погасить его досрочно, но дочь не согласилась. Все это было в скриншотах переписки, которую предоставили суду. именно после этой беседы Анастасия наняла эвакуатор и продала машину.

Согласно пояснению к делу, судебная коллегия согласилась с неосновательным обогащением дочери. А вот с выводом о применении срока исковой давности и размером взысканной суммы — нет.

Какое решение

Дочь должна вернуть отцу часть денег, но машину он не увидит Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В итоге суд второй инстанции встал на сторону отца. Дочь должна вернуть ему 360 тысяч рублей. Лишь эта часть выплат была признана необоснованным обогащением. В нее, кстати, не включили 130 тысяч, вырученных от продажи «Нивы».

«Бесспорных доказательств тому, что вырученные от продажи автомобиля истца денежные средства были потрачены на приобретение автомобиля не представлено», — говорится в решении Ярославского областного суда от 28 мая 2026 года.