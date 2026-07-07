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Страна и мир Путешествовать начнем иначе: как и для кого обновят правила авиаперелетов с 1 сентября

Путешествовать начнем иначе: как и для кого обновят правила авиаперелетов с 1 сентября

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С осени авиаперевозчикам запретят сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых | Источник: Роман Данилкин / 63.RUС осени авиаперевозчикам запретят сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С осени авиаперевозчикам запретят сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

С 1 сентября вступят в силу новые правила авиаперелетов. Они коснутся обслуживания маломобильных пассажиров и семей с детьми. Подробнее об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«[Требования] надо менять. У людей они растут. Страна у нас большая, великая. И почему мы должны останавливаться на требованиях 70-х или 80-х годов?» — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

По словам Никитина, новые правила запрещают авиаперевозчикам сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых. Вместе с этим Минтранс планирует повысить уровень качества услуг в детских уголках, семейных помещениях и комнатах матери и ребенка в аэропортах.

Для маломобильных пассажиров появятся сразу два изменения. С 1 сентября они смогут выбирать места в самолетах бесплатно, а также провозить с собой протезы и специализированные средства ухода за ними.

Минтранс утвердил изменения в авиаперелетах, которые будут действовать до 2031 года и серьезно изменят правила для пассажиров. Узнать о том, что теперь можно делать без страха и как нововведения помогут сэкономить, можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Авиаперевозчик Самолет Авиалинии Минтранс Андрей Никитин
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Комментарии
4
Гость
23 минуты
Теперь и в центр не приедешь за всё с нас дерут огромные деньги а вы про путешествия, в нишей Костроме ввели туристический сбор с приезжающих и это за гранью
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Гость
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