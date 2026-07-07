Путешествовать начнем иначе: как и для кого обновят правила авиаперелетов с 1 сентября

С осени авиаперевозчикам запретят сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С 1 сентября вступят в силу новые правила авиаперелетов. Они коснутся обслуживания маломобильных пассажиров и семей с детьми. Подробнее об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«[Требования] надо менять. У людей они растут. Страна у нас большая, великая. И почему мы должны останавливаться на требованиях 70-х или 80-х годов?» — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

По словам Никитина, новые правила запрещают авиаперевозчикам сажать детей в салоне самолета отдельно от сопровождающих их взрослых. Вместе с этим Минтранс планирует повысить уровень качества услуг в детских уголках, семейных помещениях и комнатах матери и ребенка в аэропортах.

Для маломобильных пассажиров появятся сразу два изменения. С 1 сентября они смогут выбирать места в самолетах бесплатно, а также провозить с собой протезы и специализированные средства ухода за ними.