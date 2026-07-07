В Ярославской области объявлена угроза БПЛА: что об этом известно

Утром 7 июля в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Следом в Ярославле завыли сирены. В этом онлайн-репортаже собираем все, что известно об угрозе БПЛА.
Аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 4:34 7 июля. Кроме того, ограничения действуют в аэропорту в соседнем Иваново.
СМС о беспилотной опасности ярославцы начали получать в 10:05, кому-то оповещение пришло в 11:08.
Следом после объявления опасности БПЛА в Ярославле завыли сирены.
А вы слышали сирены утром 7 июля?
Где узнать про угрозу БПЛА
Где отслеживать информацию об опасности БПЛА.
сообщения губернатора Михаила Евраева в соцсетях;
MAX-канал «РСЧС Ярославская область»;
Мобильное приложение «МЧС России»;
Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);
Глава региона напомнил правила поведения при действии угрозы опасности БПЛА.
«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Учреждения региона работают в штатном режиме», — указано в сообщении Евраева.
Учреждение региона работают в штатном режиме, сообщил глава региона.
Заявление губернатора
Губернатор Ярославской области объявил о беспилотной опасности в 9:30. Он попросил жителей соблюдать спокойствие.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — прокомментировал глава региона.