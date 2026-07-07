В Ярославской области объявлена угроза БПЛА: что об этом известно

Глава региона напомнил правила поведения при действии угрозы опасности БПЛА.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Учреждения региона работают в штатном режиме», — указано в сообщении Евраева.