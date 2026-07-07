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Происшествия Атаки БПЛА Онлайн-трансляция В Ярославской области объявлена угроза БПЛА: что об этом известно

В Ярославской области объявлена угроза БПЛА: что об этом известно

Собираем всю информацию в онлайн-репортаже

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Утром 7 июля в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Следом в Ярославле завыли сирены. В этом онлайн-репортаже собираем все, что известно об угрозе БПЛА.

Анастасия Вязигина
Что делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Что делать при беспилотной опасности — карточки

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании

Если вы на улице, переместитесь в здание. | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы на улице, переместитесь в здание.

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место — ванная

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал

При обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

При обнаружении беспилотника — звоните 112

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Что делать при беспилотной опасности — карточки

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

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Анастасия Вязигина

Аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 4:34 7 июля. Кроме того, ограничения действуют в аэропорту в соседнем Иваново.

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Анастасия Вязигина

СМС о беспилотной опасности ярославцы начали получать в 10:05, кому-то оповещение пришло в 11:08.

Сообщения о беспилотной опасности начали приходить в 11:08 | Источник: читатель 76.RUСообщения о беспилотной опасности начали приходить в 11:08 | Источник: читатель 76.RU

Сообщения о беспилотной опасности начали приходить в 11:08

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

Следом после объявления опасности БПЛА в Ярославле завыли сирены.

А вы слышали сирены утром 7 июля?

Да
Нет
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Анастасия Вязигина

Где узнать про угрозу БПЛА

Где отслеживать информацию об опасности БПЛА.

  • сообщения губернатора Михаила Евраева в соцсетях;

  • MAX-канал «РСЧС Ярославская область»;

  • Мобильное приложение «МЧС России»;

  • Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX и Telegram.

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Анастасия Вязигина

Глава региона напомнил правила поведения при действии угрозы опасности БПЛА.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Учреждения региона работают в штатном режиме», — указано в сообщении Евраева.

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Анастасия Вязигина

Учреждение региона работают в штатном режиме, сообщил глава региона.

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Анастасия Вязигина

Заявление губернатора

Губернатор Ярославской области объявил о беспилотной опасности в 9:30. Он попросил жителей соблюдать спокойствие.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — прокомментировал глава региона.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Атака БПЛА Беспилотная опасность РСЧС Сирена
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Комментарии
20
Гость
51 минута
Правда что сегодня а районе панина упали 2 бесптлотника?
Гость
55 минут
Слышали конечно, а вот за пару - тройку минут до неё, в Брагино, что-то ка-а-а-а-ак бабахнет, и тишина...., а в доль дороги, мёртвые с косами стоятъ! Что это было???
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Гость
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