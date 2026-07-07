Рейс из Ярославля задержали на четыре часа: что случилось

В Ярославле закрыли аэропорт Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

7 июля в 04:34 под Ярославлем закрыли аэропорт. Об ограничениях сообщили в Росавиации, объяснив, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 09:30 в Ярославской области объявили беспилотную опасность.

Из-за этого возникли трудности в авиасообщении между Ярославлем и Нарьян-Маром. Рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн». Запланированные на 7 июля вылеты задерживаются.

По всем вопросам можно обращаться в справочную аэропорта в Туношне по номеру телефона 8 (4852) 43-18-00.

Так, рейс из Нарьян-Мара в Ярославль задерживается на два часа. Вылет в аэропорт «Золотое кольцо» из северного города должен был состояться в 10:00, но теперь планируется только в 12:00. По первоначальному расписанию в 12:10 самолет уже должен был приземлиться в Ярославле.

Расписание рейсов из Нарьян-Мара Источник: Нарьян-Марский объединенный авиаотряд

В аэропорту Нарьян Мар подтвердили, что рейс задерживается на два часа. О количестве пассажиров, ожидающих самолет, в компании рассказывать отказались.

«Такую информацию не даем», — ответили 76.RU в аэропорту.

Соответственно, задерживается и обратный рейс из Ярославля в Нарьян-Мар. Вылет планировался на 12:55, а в 15:05 пассажиры уже должны были приземлиться. Теперь пассажиры, планирующие улететь в Ненецкий автономный округ, смогут попасть туда только в 19:05.

Рейс из Ярославля в Нарьян-Мар задерживается на четыре часа Источник: Нарьян-Марский объединенный авиаотряд

Если вы или ваши близкие застряли в аэропорту, вы можете написать нам в редакцию на почту 76@shkulev.ru или в социальных сетях — Telegram, MAX, «ВКонтакте».

Напомним, утром 7 июля в Ярославской области объявили беспилотную опасность. В 09:37 в городе завыли сирены. Власти призвали ярославцев в помещениях зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.