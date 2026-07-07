В Ярославле увеличили нормативную стоимость квадратного метра жилья

В Ярославле выросла нормативная стоимость «квадрата» жилья Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В Ярославле увеличилась нормативная стоимость квадратного метра жилья. Согласно документу мэрии, теперь она составляет 104 281 рубль. Еще в марте 2026-го она составляла 94 545 рублей. Приказ утвердила заместитель директора — начальник управления муниципальных закупок мэрии Ярославля Ирина Юртайкина.

Решение принято в связи с постановлением федерального правительства.

«Установить норматив стоимости одного кв. м. общей площади жилого помещения по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение (строительство) жилых помещений», — указано в документе.

Нормативная стоимость устанавливается из учета средней рыночной стоимости одного кв. м. жилья по Ярославской области, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.