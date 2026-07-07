НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +15

7 м/c,

зап.

 746мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,97
EUR 89,26
Объявлена опасность БПЛА
Перевозчик на электробусы
Какие новостройки будут дорожать
Судебные разборки отца с дочерью
Здесь был Пушкин
Сколько БПЛА сбили
Задержали рейсы
Переехала в Ярославль
Главное о ночных атаках
Недвижимость В Ярославле увеличили нормативную стоимость квадратного метра жилья

В Ярославле увеличили нормативную стоимость квадратного метра жилья

Соответствующий документ обнародовали в мэрии

337
В Ярославле выросла нормативная стоимость «квадрата» жилья | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RUВ Ярославле выросла нормативная стоимость «квадрата» жилья | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В Ярославле выросла нормативная стоимость «квадрата» жилья

Источник:

Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В Ярославле увеличилась нормативная стоимость квадратного метра жилья. Согласно документу мэрии, теперь она составляет 104 281 рубль. Еще в марте 2026-го она составляла 94 545 рублей. Приказ утвердила заместитель директора — начальник управления муниципальных закупок мэрии Ярославля Ирина Юртайкина.

Решение принято в связи с постановлением федерального правительства.

«Установить норматив стоимости одного кв. м. общей площади жилого помещения по городу Ярославлю (в рублях) для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение (строительство) жилых помещений», — указано в документе.

Нормативная стоимость устанавливается из учета средней рыночной стоимости одного кв. м. жилья по Ярославской области, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Ранее в России подняли на обсуждение вопрос о семейной ипотеке. Какими будут ее условия, читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Жилье Квадратный метр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
59 минут
вот так они повысили кадастровую стоимость жилья и теперь будут драть еще больше налогов.
Гость
1 час
Это сразу заметно скажется на миграцию мигрантов по сертификатам жилищьным. Одобряю.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем