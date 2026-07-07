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Происшествия «Тушат не пожарные»: в Ярославле сгорела беседка популярного кафе. Видео

«Тушат не пожарные»: в Ярославле сгорела беседка популярного кафе. Видео

Рассказываем, что известно о возгорании

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Что горело в Ярославле 7 июля | Источник: ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max, Жесть Ярославль / Max Что горело в Ярославле 7 июля | Источник: ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max, Жесть Ярославль / Max

Что горело в Ярославле 7 июля

Источник:

ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max, Жесть Ярославль / Max

В ночь на 7 июля в Заволжском районе Ярославля загорелась уличная беседка. Пожар вспыхнул на улице Совхозной, 8. Кадры с места событий очевидцы стали публиковать в соцсетях.

«Пожар на Совхозной улице этой ночью. Горела беседка „Много рыбы“», — подписали очевидцы в Max-канале «ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+)».

На кадрах видно, как пламя вырывается из беседки. Огонь полностью охватил сооружение, над ним растянулся плотный столб черного дыма.

Пожар случился в 01:47 7 июля

Источник:

ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max

Со слов очевидцев, первой на место прибыла машина для очистки дорог. Водитель сразу подключился к тушению возгорания.

«Горит палатка у ТЦ „Космос“. Тушат не пожарные, а машина для чистки дороги…» — написали очевидцы в Max-канале «Жесть Ярославль».

Тушить огонь стала машина для очистки дорог

Источник:

Жесть Ярославль / Max

На видео слышно, как очевидцы обсуждают инцидент: «Поливайка отрабатывает».

Спасатели тоже выезжали на место. Как сообщили в региональном МЧС, вызов им поступил в 01:47. На место отправились шесть спасателей и две спецмашины.

Уже через двадцать минут, в 02:07, огонь удалось побороть. Открытая беседка выгорела вместе с мебелью. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Ярославле случился пожар. 5 июля загорелся частный дом на улице 5-й Тверицкой. Пять человек госпитализировали с ожогами.

В этот же день в Любиме огонь вспыхнул на улице Вологодской. При пожаре погибла пожилая супружеская пара. По информации источника 76.RU, в доме вместе с ними находился внук. Бабушка успела вытолкнуть его в окно.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
12
Гость
4 минуты
Интересно, а что за причина пожара. Все кто принимал участие в тушении - молодцы!
Гость
5 минут
Нужно пожарных вывести на улицы, чтобы ни сидели там у сеья в каланче, пусть будут ближе к пожарам, врачей же заставили ходить по городу в поисках больных.
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Гость
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