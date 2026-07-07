«Тушат не пожарные»: в Ярославле сгорела беседка популярного кафе. Видео

В ночь на 7 июля в Заволжском районе Ярославля загорелась уличная беседка. Пожар вспыхнул на улице Совхозной, 8. Кадры с места событий очевидцы стали публиковать в соцсетях.
«Пожар на Совхозной улице этой ночью. Горела беседка „Много рыбы“», — подписали очевидцы в Max-канале «ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+)».
На кадрах видно, как пламя вырывается из беседки. Огонь полностью охватил сооружение, над ним растянулся плотный столб черного дыма.
Со слов очевидцев, первой на место прибыла машина для очистки дорог. Водитель сразу подключился к тушению возгорания.
«Горит палатка у ТЦ „Космос“. Тушат не пожарные, а машина для чистки дороги…» — написали очевидцы в Max-канале «Жесть Ярославль».
На видео слышно, как очевидцы обсуждают инцидент: «Поливайка отрабатывает».
Спасатели тоже выезжали на место. Как сообщили в региональном МЧС, вызов им поступил в 01:47. На место отправились шесть спасателей и две спецмашины.
Уже через двадцать минут, в 02:07, огонь удалось побороть. Открытая беседка выгорела вместе с мебелью. К счастью, обошлось без пострадавших.
«Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее в Ярославле случился пожар. 5 июля загорелся частный дом на улице 5-й Тверицкой. Пять человек госпитализировали с ожогами.
В этот же день в Любиме огонь вспыхнул на улице Вологодской. При пожаре погибла пожилая супружеская пара. По информации источника 76.RU, в доме вместе с ними находился внук. Бабушка успела вытолкнуть его в окно.