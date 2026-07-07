«Тушат не пожарные»: в Ярославле сгорела беседка популярного кафе. Видео

Что горело в Ярославле 7 июля Источник: ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max, Жесть Ярославль / Max

В ночь на 7 июля в Заволжском районе Ярославля загорелась уличная беседка. Пожар вспыхнул на улице Совхозной, 8. Кадры с места событий очевидцы стали публиковать в соцсетях.

«Пожар на Совхозной улице этой ночью. Горела беседка „Много рыбы“», — подписали очевидцы в Max-канале «ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+)».

На кадрах видно, как пламя вырывается из беседки. Огонь полностью охватил сооружение, над ним растянулся плотный столб черного дыма.

Пожар случился в 01:47 7 июля Источник: ПОДСЛУШАНО ЯРОСЛАВЛЬ (18+) / Max

Со слов очевидцев, первой на место прибыла машина для очистки дорог. Водитель сразу подключился к тушению возгорания.

«Горит палатка у ТЦ „Космос“. Тушат не пожарные, а машина для чистки дороги…» — написали очевидцы в Max-канале «Жесть Ярославль».

Тушить огонь стала машина для очистки дорог Источник: Жесть Ярославль / Max

На видео слышно, как очевидцы обсуждают инцидент: «Поливайка отрабатывает».

Спасатели тоже выезжали на место. Как сообщили в региональном МЧС, вызов им поступил в 01:47. На место отправились шесть спасателей и две спецмашины.

Уже через двадцать минут, в 02:07, огонь удалось побороть. Открытая беседка выгорела вместе с мебелью. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Ярославле случился пожар. 5 июля загорелся частный дом на улице 5-й Тверицкой. Пять человек госпитализировали с ожогами.