«Ты улетела к своему голубю». В московском театре «Ромэн» простились со звездой «Карнавала» Екатериной Жемчужной

Екатерине Жемчужной было 82 года Источник: Анастасия Власова / MSK1.RU

В театре «Ромэн» простились с актрисой театра и кино, народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Ее не стало на 83-м году жизни. По словам дочери, причиной ухода стала тромбоэмболия. В последние годы здоровье артистки ухудшалось, в частности, она попадала в больницу с острым ишемическим инсультом. Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, как прошла траурная церемония.

Тромбоэмболия — болезнь, при которой в одном органе формируется тромб, затем он отрывается и перекрывает сосуд в другом органе.

Церемонию вел внук артистки Андрей Жемчужный. На прощании также присутствовала ее дочь и другие родственники, коллеги по театру, близкие друзья. Вначале Андрей Жемчужный прочитал соболезнования, принесенные Гильдией актеров Союза кинематографистов России. Он поблагодарил всех, кто пришел проститься с его бабушкой и от лица всей династии пообещал нести наследие, которое оставила Екатерина Андреевна вместе с супругом Георгием Николаевичем.

Родственники простились с Екатериной Жемчужной Источник: Анастасия Власова / MSK1.RU

«О моей бабушке говорили, что она цыганская Примадонна. Это признание великих режиссеров, артистов, критиков, первых лиц нашей страны. На протяжении всего творческого пути Екатерина Андреевна находила отклик в душе каждого благодарного и любящего зрителя», — сказал Андрей Жемчужный.

Источник: Анастасия Власова / MSK1.RU

Екатерина Жемчужная тяжело переживала уход мужа: он скончался пять лет назад от рака поджелудочной железы. Близким артистка признавалась, что очень хочет к мужу, рассказал худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко.

Источник: Анастасия Власова / MSK1.RU

«В глазах я всегда видел ее боль. Непроходящую, щемящую. Она часто жаловалась: „Колечка, я без Гоги. Я больше ничего не хочу“. По-дружески я говорил ей, что нужно продолжать жить, а самому от ее глаз становилось еще больнее», — сказал он, едва сдерживая слезы.

Артистка ушла из жизни ровно через месяц после пятилетней годовщины смерти мужа. Как вспоминали коллеги, даже после ухода Георгия Николаевича она не расставалась с ним — ходила с его телефоном и носила его обувь. По словам актрисы Нины Муштаковой, Екатерина Жемчужная «вымолила у Бога» свой уход к любимому человеку.

Источник: Анастасия Власова / MSK1.RU

«Она всё время говорила: „Я хочу к Гогуле, я хочу к Гогуле“. Она просто вымолила у Бога свой уход. Мы будем скучать, мы будем любить. Невероятная женщина с невероятным вкусом. Она всегда была самая элегантная, одевалась лучше всех», — сказала она со сцены.

Близкая подруга актрисы узнала о ее уходе после звонка доктора. Она не могла в это поверить и испугалась.

«Утром 3-го числа мне позвонила доктор и сказала; „Лариса Васильевна, вы только не плачьте и не пугайтесь. Кати Жемчужной не стало…“ Как не стало? Наступили слезы и испуг, но это жизнь. Катенька, ты сейчас летишь. Я поняла, что ты живая, я больше не буду плакать. Ты улетела к своему голубю. Ты учила нас любить своих близких и свою родину», — с болью вспоминала она.

Из театра «Ромэн» гроб выносили под аплодисменты. В этот момент звучала цыганская музыка.