«Большие дяди позвонили»: МакSим передумала выпускать книгу из-за угроз семье

МакSим заявила, что ее книга не выйдет из-за давления неизвестных людей и угроз семье Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Автобиографическую книгу Марины Абросимовой (певицы МакSим) «Другая реальность. Всё время по краю» полностью отменили и сняли с печати из-за угроз семье и детям артистки. Несмотря на то что тираж уже напечатали и на него оформили тысячи предзаказов, певица приняла тяжелое решение полностью остановить проект.

Певица не стала называть тех, кто вмешался в процесс, но дала понять: история дошла не только до нее, но и до тех, кто занимался выпуском.

В издательство, типографию и лично певице поступили звонки от влиятельных лиц с настойчивым требованием запретить выпуск автобиографии.

— Скажем так, большие дяди позвонили мне, а также в издательство и типографию с настойчивой просьбой не выпускать эту книгу, — рассказала Марина.

Артистка подчеркнула, что готова была бороться и принимать любые последствия, если бы дело касалось только ее лично.

— Когда речь идет исключительно обо мне, я могу бороться, спорить и идти до конца, принимая последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и дети, у меня нет выбора, — отметила певица.

МакSим принесла глубокие извинения всем читателям и пообещала, что деньги за оформленные предзаказы всем полностью вернут.

— Мне сложно подобрать слова, чтобы описать, что чувствую. Я вложила в эту книгу всю душу, разорвала ее на кусочки, работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником, — призналась МакSим.

Она не стала уточнять, какие именно люди или откровения в тексте спровоцировали такую реакцию.

Издание планировалось к выходу в середине лета 2026 года и позиционировалось как глубокая книга-исповедь. На 208 страницах Марина планировала раскрыть изнанку своей жизни, о которой раньше молчала: первые шаги в музыке и обратная сторона популярности, самые тяжелые кризисы (включая борьбу с алкогольной зависимостью), предательство близких и перенесенная в 2021 году тяжелейшая кома, подробный разбор того, как создавались ее главные хиты и альбомы.

Марина работала над мемуарами очень долго, лично отбирая архивные материалы и создавая иллюстрации, поэтому внезапный запрет стал для нее сильным эмоциональным ударом.