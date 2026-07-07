«Еще вчера катался на роликах»: умер основатель и участник ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич: что с ним случилось

Прощание с певцом пройдет 9 июля Источник: Sputnik Беларусь / Telegram

Умер один из основателей и участник знаменитого белорусского ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич. Подробности опубликовало издание «Беларусь сегодня».

«Заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, один из основателей и участник легендарного ВИА „Песняры“, скончался в Минске в возрасте 81 года», — сообщила изданию вдова музыканта Ольга Мисевич.

Ещё вчера вечером он катался на роликах, а после вернулся домой и принял контрастный душ. Ему сразу стало плохо, поделилась вдова музыканта.

Предполагается, что у Мисевича оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства. Однако точная причина смерти пока неизвестна.

«Только сам об этом узнал, — поделился коллега его коллега по сцене Валерий Дайнеко в разговоре с Onlíner.

По его словам, в последние годы они с Мисевичем «были в контрах». Несмотря на внезапную смерть, музыкант до последнего дня оставался в отличной физической форме. Дайнеко отметил, что зимой Мисевич ходил на лыжах, катался на коньках, а летом — на роликах.

Прощание с певцом пройдет 9 июля. О месте проведения траурной церемонии пока ничего неизвестно.