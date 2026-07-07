Ракеты били по домам: есть пострадавшие и погибший. Главное о ночных налетах

Более 430 беспилотников сбили в небе над Московской областью (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники атаковали Россию в ночь с 6 на 7 июля. Сотни из них нацелились на Москву. В других городах люди проснулись от взрывов, ракеты били по домам. К сожалению, без последствий и пострадавших и жертв не обошлось. Всё, что известно о ночных налетах собрали в материале.

В направлении Москвы и области с вечера 6 июля и до утра 7 июля летело более 430 беспилотников. Как сообщил мэр города Сергей Собянин в своих соцсетях, большую часть из них сбили средства ПВО.

«С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — отметил глава города.

Информация о последствиях и пострадавших пока не поступала. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тем временем аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Ранее вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево, но сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

К сожалению не обошлось без жертв пострадавших. Ракеты ударили по Белгородской области. Там ранило трех человек.

«В результате первого ракетного удара погиб мирный житель. Есть трое пострадавших в селе Беловское. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

В ходе атаки большинство снарядов было уничтожено, однако есть информация о попаданиях в объекты гражданской инфраструктуры. Сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия ударов.

В Воронеже к утру прогремел сильный взрыв, который разбудил местных жителей. В течение ночи работали сирены в Острогожском районе (даже дважды), а также в Лискинском, Бобровском, Аннинском.

«Это ужас. Я на 16 этаже живу и подумал, что мне — всё», — приводят слова местного жителя наши коллеги из VORONEZH1.RU.

Неспокойно было и в Тульской области. В небе над регионом за ночь уничтожили 11 дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений инфраструктуры не зафиксировано», — написал глава региона.

Ночью ракетную опасность объявляли в Орловской области. Об этом сообщалось в канале регионального ГУ МЧС в «Максе». В настоящее время ее уже отменили.