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Происшествия Сломалось шасси, самолет завалился на бок: кадры аварийной посадки в Киргизии

Сломалось шасси, самолет завалился на бок: кадры аварийной посадки в Киргизии

На борту был 181 человек

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Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пассажирский самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Киргизии «Манас». У воздушного судна сломалось переднее шасси, а сам самолет завалился на бок и ударился о взлетно-посадочную полосу.

«У нас в аэропорту аварийная ситуация. Самолет авиакомпании TezJet при посадке неудачно приземлился. Вот, мы сейчас выясняем подробности, пострадавших пока нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Авария произошла во время взлета самолета Boeing 717. По информации Telegram-канала «АКЧАБАР», самолет выполнял рейс из Бишкека в Ош. Во время разгона воздушное судно накренилось и оказалось на боку из-за поломки одного из шасси.

Как пишет Telegram-канал Shot, на борту был 181 человек. Некоторые пассажиры получили незначительные травмы. Всех эвакуировали с помощью надувных трапов.

Кадры эвакуации пассажиров

Источник:

Акчабар / Telegram

«Все рейсы в аэропорту столицы Кыргызстана приостановлены после аварийной посадки самолета», — сообщило новостное агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя аэропорта.

Обновлено 15:33 (мск): Три самолета, в том числе два из России, не смогли приземлиться в Бишкеке из-за инцидента, рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Аварийная посадка Киргизия Аэропорт Пассажир
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Комментарии
4
Гость
1 час
Боинг подножку подставил.
Гость
1 час
Хорошо, что нет пострадавших
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Гость
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