Сломалось шасси, самолет завалился на бок: кадры аварийной посадки в Киргизии

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пассажирский самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Киргизии «Манас». У воздушного судна сломалось переднее шасси, а сам самолет завалился на бок и ударился о взлетно-посадочную полосу.

«У нас в аэропорту аварийная ситуация. Самолет авиакомпании TezJet при посадке неудачно приземлился. Вот, мы сейчас выясняем подробности, пострадавших пока нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Авария произошла во время взлета самолета Boeing 717. По информации Telegram-канала «АКЧАБАР», самолет выполнял рейс из Бишкека в Ош. Во время разгона воздушное судно накренилось и оказалось на боку из-за поломки одного из шасси.

Как пишет Telegram-канал Shot, на борту был 181 человек. Некоторые пассажиры получили незначительные травмы. Всех эвакуировали с помощью надувных трапов.

Кадры эвакуации пассажиров Источник: Акчабар / Telegram

«Все рейсы в аэропорту столицы Кыргызстана приостановлены после аварийной посадки самолета», — сообщило новостное агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя аэропорта.