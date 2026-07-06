Рейсы задержаны: небо над Ярославлем второй раз за сутки закрыли для полетов

В Ярославской области 6 июля дважды закрывали аэропорт «Золотое кольцо» для приема и выпуска воздушных судов. Первый раз работу ограничили в 01:15, в 10:14 небо открыли. Однако в 12:17 вновь ввели ограничения на полеты, на данный момент аэропорт все еще закрыт.
Из-за введенных Росавиацией ограничений изменилось расписание четырех рейсов авиакомпании «Руслайн».
В Ярославль в 14:15 должен был прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а в 19:15 — из Перми. Оба рейса, по словам справочной аэропорта, задержаны на неопределенный срок.
Также из Ярославля задержали два рейса. В 15:00 самолет должен был вылететь в Пермь, рейс предварительно перенесли на 18:55. Также задержали самолет в Санкт-Петербург, отправление которого планировалось на 20:00. Когда рейс осуществится — неизвестно.
Авиационная компания «Руслайн» зарегистрирована в Калуге с 1997 года. Генеральным директором с 2023 года назначен Андрей Духанин. Организация занимается воздушными перевозками пассажиров по расписанию. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль на конец 2025-го составила 5,8 млн рублей при выручке в 4 млрд рублей.
Других изменений в расписании пока нет. Помимо перечисленного, на 6 июля также запланированы следующий рейсы:
в 22:40 прилет из Казани;
в 23:20 вылет из Ярославля в Казань.
По всем вопросам можно обращаться в справочную аэропорта по номеру телефона 8 (4852) 43-18-00.
Недавно сразу из-за двух «Ковров» в ярославском аэропорту экстренно посадили четыре самолета, в том числе один международный. В результате пассажиры сразу нескольких рейсов оказались в плену небольшого аэродрома. Многие остались недовольными условиями, так как аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне не предназначен для такого большого количества пассажиров. В итоге люди стали жаловаться. Подробнее об инциденте мы рассказывали здесь.