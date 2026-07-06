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Рейсы задержаны: небо над Ярославлем второй раз за сутки закрыли для полетов

Полеты не выполняют в целях безопасности

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Какие рейсы задерживаются в ярославском аэропорту | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUКакие рейсы задерживаются в ярославском аэропорту | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Какие рейсы задерживаются в ярославском аэропорту

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В Ярославской области 6 июля дважды закрывали аэропорт «Золотое кольцо» для приема и выпуска воздушных судов. Первый раз работу ограничили в 01:15, в 10:14 небо открыли. Однако в 12:17 вновь ввели ограничения на полеты, на данный момент аэропорт все еще закрыт.

Из-за введенных Росавиацией ограничений изменилось расписание четырех рейсов авиакомпании «Руслайн».

В Ярославль в 14:15 должен был прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а в 19:15 — из Перми. Оба рейса, по словам справочной аэропорта, задержаны на неопределенный срок.

Также из Ярославля задержали два рейса. В 15:00 самолет должен был вылететь в Пермь, рейс предварительно перенесли на 18:55. Также задержали самолет в Санкт-Петербург, отправление которого планировалось на 20:00. Когда рейс осуществится — неизвестно.

Авиационная компания «Руслайн» зарегистрирована в Калуге с 1997 года. Генеральным директором с 2023 года назначен Андрей Духанин. Организация занимается воздушными перевозками пассажиров по расписанию. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль на конец 2025-го составила 5,8 млн рублей при выручке в 4 млрд рублей.

Других изменений в расписании пока нет. Помимо перечисленного, на 6 июля также запланированы следующий рейсы:

  • в 22:40 прилет из Казани;

  • в 23:20 вылет из Ярославля в Казань.

По всем вопросам можно обращаться в справочную аэропорта по номеру телефона 8 (4852) 43-18-00.

Недавно сразу из-за двух «Ковров» в ярославском аэропорту экстренно посадили четыре самолета, в том числе один международный. В результате пассажиры сразу нескольких рейсов оказались в плену небольшого аэродрома. Многие остались недовольными условиями, так как аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне не предназначен для такого большого количества пассажиров. В итоге люди стали жаловаться. Подробнее об инциденте мы рассказывали здесь.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Аэропорт Туношна Рейс Расписание Изменение
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Комментарии
6
Гость
14 минут
Задержки рейсов всегда доставляют дискомфорт, кто бы спорил. Но в условиях временных ограничений это даже не обсуждается. Жизнь и здоровье людей дороже
Гость
17 минут
Это не "плохие 90-е" , это стабильные четверть Века без времени на раскачку
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Гость
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