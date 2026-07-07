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Недвижимость Подробности «Нельзя исключать дипфейки»: квартиры россиян разрешили продавать по биометрии. Поможет ли это от мошенников?

«Нельзя исключать дипфейки»: квартиры россиян разрешили продавать по биометрии. Поможет ли это от мошенников?

При этом запрет на сделки без личного присутствия бессилен перед новыми правилами — в чем подвох

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Нововведения вступили в силу с 1 июля | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНововведения вступили в силу с 1 июля | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Нововведения вступили в силу с 1 июля

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России заработал закон, позволяющий использовать биометрические данные при заключении дистанционных сделок с недвижимостью. Отпечатки пальцев, изображение лица — механизм дает возможность применять технологии распознавания личности для различных операций с имуществом, в том числе при продаже жилья. Но насколько защищены персональные данные от мошенников? Наши коллеги из NGS.RU спросили у экспертов.

Новое старое

Возможность электронного оформления сделок с недвижимостью появилась еще десять лет назад, когда вступил в силу закон «О государственной регистрации недвижимости», объяснила основатель и глава агентства недвижимости Людмила Гормашова. Для этого требовалась усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которую получали в удостоверяющем центре.

«При наличии УКЭП можно дистанционно подать документы в Росреестр. Сегодня подобные операции стали пользоваться популярностью, в электронном формате проходят 9 из 10 сделок», — уточнила она.

Сделки всё еще можно провести и в привычном формате | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСделки всё еще можно провести и в привычном формате | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сделки всё еще можно провести и в привычном формате

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

До нововведений с биометрией операции с недвижимостью проходили в отделении МФЦ или банка, где сотрудники проверяли и подтверждали личность гражданина (впрочем, так их сегодня всё еще оформляют). Благодаря участию банка стороны могли вести свои дела удаленно — даже из разных регионов.

«Продавец находился, например, в Москве, а покупатель — в Новосибирске. Сотрудники проверяли личность, подтверждали ее, а после подписания направляли документы в Росреестр», — объяснила эксперт.

Специалист в сфере земельно-имущественных отношений, доцент Уфимского университета науки и технологий Эдуард Камалетдинов уточнил, что чаще всего дистанционно покупали жилье от застройщика.

«С марта прошлого года отделения МФЦ и Росреестра не принимают сделки с юридическими лицами. Эта мера позволила разгрузить многофункциональные центры», — объяснил он.

Оформление документов проводили электронно по инициативе девелоперов, что не всегда находило отклик у потенциальных дольщиков. Но при отсутствии альтернативы такой вариант укоренился, признал Камалетдинов.

Что изменилось

С 1 июля 2026 года закон позволяет подтверждать личность участников сделки с помощью биометрических данных при использовании УКЭП. Речь идет об изображении лица, голоса, отпечатков пальцев, рассказала Людмила Гормашова (на сайте Росреестра упоминаний голоса нет, но сообщается о радужной оболочке глаза). Регистрация перехода права собственности в Росреестре совершается без личного присутствия сторон, а проверка участников проходит через Единую биометрическую систему (ЕБС). Система сверяет лицо и голос пользователя с эталонами, хранящимися в защищенной базе данных.

Единая биометрическая система (ЕБС) содержит биометрические персональные данные физлиц, позволяющие идентифицировать и аутентифицировать человека. То есть определить личность и проверить подлинность пользователя.

«Биометрическая идентификация не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись — она работает в паре с ней. То есть для полноценной дистанционной сделки нужны и подтвержденная биометрия, и УКЭП», — уточнила Людмила Гормашова.

Подтвердить личность можно с помощью отпечатков пальцев | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПодтвердить личность можно с помощью отпечатков пальцев | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Подтвердить личность можно с помощью отпечатков пальцев

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Биометрический формат позволяет сторонам самостоятельно подать заявления на регистрацию сделок через портал «Госуслуги» или приложение «Госключ».

Однако не все операции попадают под упрощенный порядок. Ипотечные операции по-прежнему требуют отдельного согласования с банком. Эдуард Камалетдинов также уточнил, что с 2025 года регистрация перехода права по договору дарения доступна только через нотариуса.

«Сделки с долями возможны только нотариально. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также по отчуждению объектов, принадлежащих несовершеннолетним или ограниченно дееспособным гражданам, тоже подлежат нотариальному удостоверению», — добавил он.

Но и здесь применяются современные технологии. После посещения нотариуса необязательно идти в МФЦ — специалист подаст документы в Росреестр сам, в электронном виде.

По данным Росреестра, для регистрации подтвержденной биометрии нужно прийти в отделение банка, где человека сфотографируют, запишут его голос и запросят необходимую информацию. Воспользоваться новым механизмом можно при совершении сделок купли-продажи квартир на портале «Госуслуг», но у всех участников (физлиц) должна быть подтвержденная биометрия.

«Если в сделке участвуют юридические лица, биометрия самой компании не потребуется. Ее представителю нужно будет пройти проверку по лицу, чтобы система сверила полученное изображение с данными в ЕБС», — уточнили в ведомстве.

После этого участнику сделки остается подготовить в электронном виде необходимый пакет документов, подписать заявление УКЭП и направить всё на регистрацию в Росреестр. Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности, придет прямо в личный кабинет на «Госуслугах».

Повышают защиту, но гарантии не дают

Нововведения, к которым еще предстоит привыкнуть участникам рынка недвижимости, на первый взгляд защищают от мошенников, признала Людмила Гормашова. Личное участие человека всё равно требуется: как при биометрической идентификации в присутствии сотрудников банка, так и при выпуске УКЭП в удостоверяющих центрах.

Информация в базе данных ЕБС хранится в зашифрованном виде, добавила она. Кроме того, современные технологии позволяют проверить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или видеозапись.

Тем не менее эти инструменты не дают стопроцентной гарантии. По мнению эксперта, некоторые уязвимости всё же остаются: утечка данных, дипфейки и манипуляции, когда жертву вынуждают назвать код.

«Во все времена мошенники находили способы совершать правонарушения. Появление электронных сделок — не исключение. Доверчивые граждане могут передать злоумышленникам код, а те, в свою очередь, получат доступ к аккаунту на „Госуслугах“ или украдут биометрические данные. Что крайне сложно, но теоретически возможно», — добавила она.

Эдуард Камалетдинов считает, что от мошенников сложно защититься в любой сфере. При дистанционных сделках всегда есть риск проведения операций с пороком воли — например, когда человека с подтвержденной биометрией под угрозами понудили заключить договор.

Когда оформление проходит в МФЦ или у нотариуса, специалист может заметить отклонения в поведении человека и либо отказать в приеме документов, либо вызвать сотрудников правоохранительных органов. Но в электронных операциях такой возможности нет, заметил он.

«Нельзя исключать возможность получения доступа к биометрии и использования ИИ для создания дипфейков — технологии злоумышленников иногда опережают возможности государственных органов», — уточнил эксперт.

Оспорить незаконную сделку можно через суд, если будет доказано, что биометрия использована без ведома человека: например, из-за взлома аккаунта на «Госуслугах», объяснила Людмила Гормашова. Поэтому защита личного кабинета критически важна.

Как защититься

  • Не передавайте биометрию незнакомым лицам и не называйте коды подтверждения из СМС по телефону.

  • Сдавайте биометрию только в проверенных системах (например, в ЕБС или в банке, который соблюдает требования регулятора).

  • Создайте двухфакторную аутентификацию операций.

  • Не совершайте операции по просьбе неизвестных лиц.

  • Проверяйте личный кабинет «Госуслуг».

Риски утечки биометрии меньше, чем подделки бумажных документов и доверенностей, считает Гормашова. По ее мнению, главный инструмент защиты в такой ситуации — запрет на регистрацию действий без личного участия, который можно оформить в личном кабинете на «Госуслугах».

Эдуард Камалетдинов, впрочем, пояснил, что самозапрет распространяется только на операции по доверенности и сделки без личного участия — электронные соглашения при этом считаются сделками с личным участием, и запрет на них не распространяется.

«Полагаю, сфера онлайн-сделок продолжит расширяться. Государство снимает определенную нагрузку с МФЦ. Поэтому опция запрета на онлайн-сделки может и не появиться», — предположил он.

Недавно Верховный суд России постановил, что нижестоящие суды больше не смогут возвращать жилье продавцам, если продать недвижимость их заставили мошенники.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХрипушинаАнастасия Хрипушина
Анастасия Хрипушина
Корреспондент
Мошенничество Биометрия Новосибирск Сделки с недвижимостью Росреестр Госуслуги
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Комментарии
2
Гость
18 минут
Красота! Сначала схема Долиной, теперь это. Где мы живём?
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Гость
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