«Лепас» обгоняет АВТОВАЗ. В России стартовало производство четырех недорогих кроссоверов

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Ассортимент калужского и петербургского заводов уже сложно запомнить

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Tenet Plus L6: технически это Chery Tiggo 7, но на полступеньки выше | Источник: АГР ХолдингTenet Plus L6: технически это Chery Tiggo 7, но на полступеньки выше | Источник: АГР Холдинг

Tenet Plus L6: технически это Chery Tiggo 7, но на полступеньки выше

Источник:

АГР Холдинг

Компания «АГР Холдинг» продолжает с невероятной скоростью наращивать модельный ряд автомобилей калужской и петербургской сборок: в последние месяцы арсенал пополнился полудюжиной моделей, но в этом материалы мы сфокусируемся на наиболее доступной линейке кроссоверов под брендами Tenet, Tenet Plus и Jeland. Вероятно, именно такие машины будут определять российский рынок в ближайшие годы.

Во всех случаях речь о кроссоверах на платформе Chery T1X, то есть это разновидности версий Chery Tiggo, но со своим дизайном.

Мы уже прикидывали, как Tenet Plus будет смотреться в городских реалиях | Источник: Lepas / chatgptМы уже прикидывали, как Tenet Plus будет смотреться в городских реалиях | Источник: Lepas / chatgpt

Мы уже прикидывали, как Tenet Plus будет смотреться в городских реалиях

Источник:

Lepas / chatgpt

На рынок выходит новый бренд Tenet Plus и его первая модель L6, которая, как мы и предполагали, оказалась перелицованным кроссовером Lepas L6. Автомобиль длиной 4570 мм является версией Chery Fulwin T7, проще говоря, одной из разновидностей Chery Tiggo 7. Сам бренд Lepas можно не запоминать: в России его предложат только под маркой Tenet Plus, да и в самом Китае он почти неизвестен, так как дебютировал всего год назад. Интересно, что в КНР автомобиль предлагают в виде исключительно электромобиля или гибрида, но для России, вероятно, предложат и традиционные сочетания бензинового турбомотора и «робота».

Jeland J6 поборется с топовыми версиями Lada Vesta: цены очень близки | Источник: АГР ХолдингJeland J6 поборется с топовыми версиями Lada Vesta: цены очень близки | Источник: АГР Холдинг

Jeland J6 поборется с топовыми версиями Lada Vesta: цены очень близки

Источник:

АГР Холдинг

Jeland J6 — это копия Jaecoo J6, который мы недавно тестировали. При внешнем сходстве со старшей моделью J7 он построен на платформе младшей модели, Chery Tiggo 4 (у них одинаковая колесная база), хотя за счет растянутых свесов имеет общую длину более 4,5 метра. Цена стартует от конкурентоспособной отметки 2,29 миллиона рублей за версию с 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полного привода пока нет, но, вероятно, со временем появится, поскольку платформа подразумевает 4WD-версии. Автомобиль собирают на петербургском заводе «АГР Холдинга», который ранее принадлежал GM.

Jeland J7 копирует рестайлинговый Jaecoo J7 | Источник: АГР ХолдингJeland J7 копирует рестайлинговый Jaecoo J7 | Источник: АГР Холдинг

Jeland J7 копирует рестайлинговый Jaecoo J7

Источник:

АГР Холдинг

Второй моделью бренда Jeland стал кроссовер J7, также копия одноименного Jaecoo, но в обновленной версии, напоминающей Range Rover Evoque (сколько у китайцев пародий на них?). Он крупнее (4600 мм) и близок по характеристикам к Chery Tiggo 7 Pro, оснащается 1,6-литровым турбомотором, который в переднеприводных версиях развивает 150 л. с., в полноприводных — 186 л. с. «Робот» — семиступенчатый. Собирают автомобиль также в Шушарах.

Узнаете этот профиль? Tenet T4L&nbsp;— это по сути Chery Tiggo 7 Pro, но на полмиллиона дешевле | Источник: АГР ХолдингУзнаете этот профиль? Tenet T4L&nbsp;— это по сути Chery Tiggo 7 Pro, но на полмиллиона дешевле | Источник: АГР Холдинг

Узнаете этот профиль? Tenet T4L — это по сути Chery Tiggo 7 Pro, но на полмиллиона дешевле

Источник:

АГР Холдинг

Неожиданным дебютантом оказался Tenet T4L: на первый взгляд кажется, что речь о растянутой версии T4, которая является копией Chery Tiggo 4. По факту же «элька» является клоном более крупного Chery Tiggo 7 Pro в дорестайлинговой версии, который не слишком успешно пытались продавать под названием Xcite X-Cross 7. Он оснащается тем же 1,5-литровым турбодвигателем (147 л. с.), но проблемный вариатор WLY заменили шестиступенчатым роботом. И главное — цена, которая стартует от 2,259 миллиона рублей без учета скидок. Для сравнения: Chery Tiggo 7 Pro стоил от 2,72 миллиона, и даже его клон Xcite X-Cross 7 петербургской сборки — от 2,5 миллиона. Собирают автомобиль на калужском заводе компании (бывший Volkswagen).

Tenet T4L почти идентичен Xcite X-Cross 7, но дешевле, поэтому имеет шансы на успех. Xcite, напомним, провалился | Источник: Артем Краснов / АГР Холдинг / ChatGPTTenet T4L почти идентичен Xcite X-Cross 7, но дешевле, поэтому имеет шансы на успех. Xcite, напомним, провалился | Источник: Артем Краснов / АГР Холдинг / ChatGPT

Tenet T4L почти идентичен Xcite X-Cross 7, но дешевле, поэтому имеет шансы на успех. Xcite, напомним, провалился

Источник:

Артем Краснов / АГР Холдинг / ChatGPT

Поскольку в отпрысках Chery Tiggo легко запутаться, ниже — список для закрепления материала.

  • Tenet — бренд, под которым на заводе в Калуге выпускают кроссоверы Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 8 Plus. Готовится запуск крупного кроссовера Tiggo 9 и седана (вероятно, Arrizo 8);

  • Tenet Plus — новый бренд чуть более выского уровня, под которым собирают кроссоверы Lepas (суббренд Chery);

  • Jeland — автомобили Jaecoo, которые делают на бывшем заводе GM в Петербурге: кроссоверы J6, J7, J8;

  • Omoda — собирается в Калуге параллельно с Tenet. Шли разговоры о переименовании марки в Onives, но, по последним данным, она получит псевдороссийский бренд Jeland (Omoda выделили в линейку C-серии);

  • Esteo — автомобили Exeed. Первой моделью стал кроссовер Exeed MX, технически близкий к известному у нас TXL. Планируется выпуск гибридов Exlantix;

  • Jetour — сохраняет марку в РФ, производством моделей Dashing, X70 Plus, T1, T2 занимается калининградский «Автотор»;

  • Soueast — малоизвестный суббренд Chery, сборку двух моделей которого, S06 и S07, ведет «Автотор».

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Tenet Chery Автопром
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Комментарии
10
Гость
1 минута
На вид огонь
Гость
1 минута
Зато запчасти всегда под рукой будут
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Гость
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