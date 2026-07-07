Раньше стоил как хлеб, а теперь как ипотека? Как менялись цены на бензин в России и бывает ли откат обратно

Эти цифры на заправке мало соотносятся с тем, что показывают данные Росстата Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Пока на одних заправках бензин исчез полностью, на других ценники выросли настолько, что проще ходить пешком или пересесть на метро. После атак беспилотников с такой проблемой столкнулись почти все регионы. МSK1.RU решил посмотреть, сколько стоило топливо в России в разные годы, были ли еще такие же резкие взлеты цен, и выяснили у экспертов, какой это по счету бензиновый кризис.

Как росли цены на АИ-92

Если посмотреть на официальные данные Росстата, становится понятно, что стабильных цен на заправках в нашей стране не было практически никогда. За последние тридцать лет стоимость литра АИ-92 выросла с двух рублей почти до сотни.

Да, в 1997 году, до деноминации, за литр отдавали 2329 старых рублей. Новые цены отсчитываем с 1998-го, когда бензин в России стоил в среднем 2,68 рубля за литр. Дикий скачок случился после дефолта, когда ценник подскочил сразу до 6,85 рубля. Это был исторический рекорд — взлет стоимости 92-го сразу на 155 процентов.

В начале нулевых произошло еще одно серьезное повышение бензина — на 25 процентов, до 8,60 рубля. Затем случился, пожалуй, единственный значительный откат назад, когда в бензин подешевел сразу на 8 процентов — до 7,88 рубля. Но передышка вышла недолгой. Уже в 2002 году топливо подорожало на 24 процента, а в 2004 году прибавило еще 27 процентов, добравшись до отметки 14,41 рубля.

Удорожание прекратилось в 2008 году, когда цена девяносто второго чисто символически упала на 1 процент — до 20,11 рубля. Этот спад заправщики быстро отыграли обратно. С 2014 года, когда литр стоил 32,44 рубля, цены окончательно перестали снижаться. В 2018-м стоимость литра уверенно пробила отметку сорок рублей, а в постковидном 2023 году подросла почти до 50.

Бензин за последние 30 лет только дорожает Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Дальше цены на бензин понеслись вверх и вовсе стремительно. В прошлом году средняя стоимость литра 92-го перевалила за 60 рублей. Похоже, нынешняя ситуация лишь продолжает эту многолетнюю тенденцию, причем в усиленном режиме.

Как росли цены на АИ-95

Динамика цен на АИ-95 показывает, что это топливо росло в цене еще быстрее и агрессивнее. Данные по нему в отчетах Росстата появляются только с 2001 года, тогда литр стоил 9,16 рубля, незначительно опережая АИ-92. Первая серьезная волна подорожания накрыла водителей через год, когда цена подскочила почти на 20 процентов и пробила психологический порог в 10 рублей. Но это была лишь разминка перед 2004-м, когда стоимость топлива взлетела сразу на 24 процента и пробила порог в 15 рублей.

В кризисном 2008 году, когда АИ-92 немного подешевел, «девяносто пятый» даже не думал падать. Наоборот, его цена увеличилась еще на 4 процента. Разрыв между двумя марками топлива тогда впервые заметно увеличился и составил почти три рубля с литра.

В 2012 году средний ценник АИ-95 по стране перешагнул за 30 рублей, и с этого момента подорожание шло без остановок. К 2017 году литр стоил уже 41,01 рубля, а в ковидный 2020 год, несмотря на падение деловой активности и всеобщие локдауны, цена умудрилась подпрыгнуть, пробив психологическую отметку 50 рублей.

За 25 лет цена на 95-й не снижалась Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Последние три года автомобилисты наблюдают стремительный бег цен вверх. В 2023 году марка АИ-95 подорожала на 10 процентов и перешагнула отметку в 60 рублей. В 2024 году топливо прибавило еще 10,5 процента, а в прошлом году литр подобрался практически к 70 рублям. Нынешний кризис и вовсе бьет по карманам автовладельцев.

«С начала года цена поднялась на 10%»

Впрочем, топливные кризисы случались не только в современной России. В Советском Союзе тоже были резкие изменения стоимости бензина — в 1978 и 1981 годах. Сначала произошло двукратное повышение, затем эти цены еще раз умножили на два.

«В 70-е годы началась массовая автомобилизация граждан, появились „Жигули“, что потребовало огромных расходов от государства, и розничные цены перестали покрывать затраты на добычу и переработку нефти, — рассказала MSK1.RU топливный эксперт Анастасия Бунина. — После мирового энергетического кризиса СССР стал получать огромную сверхприбыль от экспорта нефти на Запад. Но внутренние цены были настолько низкими, что продавать бензин своему населению стало убыточно».

Примета топливного кризиса 2026 года Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Первый масштабный бензиновый кризис в новейшей истории России случился в 2008 году. Десять лет спустя водителей ждал новый ценовой шок. После этого ценники на АЗС продолжили стабильно и плавно ползти вверх. Сейчас же резкий скачок напугал не только автолюбителей.

«Были в истории современной России прецеденты по снижению цены для розничных клиентов, — добавляет Анастасия Бунина. — Официально всё шло в пределах уровня инфляции. Периодически случались скачки, но они не превышали разумных показателей. И более того, анонсировалось повышение в пределах инфляции, но никто не говорил, что это повышение должно произойти сразу. А тут с начала года цена уже поднялась на 10%».

Кстати, был в нашей истории и бензин по талонам. Это случилось в СССР в период тотального дефицита конца 1980-х годов. Сначала они использовались как инструмент безналичного расчета для государственного транспорта — грузовиков, автобусов и такси, а позже по талонам отпускали топливо и владельцам личных автомобилей.