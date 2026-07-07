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Экономика Рубль стал слишком крепким: чем это грозит экономике и по кому ударит в первую очередь

Рубль стал слишком крепким: чем это грозит экономике и по кому ударит в первую очередь

Глава РСПП назвал оптимальный курс

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У ЦБ и Минфина есть инструменты для сглаживания резких колебаний рубля | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU У ЦБ и Минфина есть инструменты для сглаживания резких колебаний рубля | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

У ЦБ и Минфина есть инструменты для сглаживания резких колебаний рубля

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Рубль сейчас переукрепился, заявил глава РСПП Александр Шохин на сессии «Иннопрома». О том, чем это грозит экономике, он рассказал в своем выступлении.

«В последнее время растет доля импорта. Этому, безусловно, способствует и крепость рубля. Рубль переукрепленный, по оценке не только экспертов, но и промышленных компаний. И это ведет к нарастанию импорта», — сообщил Шохин на сессии «Иннопрома».

Он пояснил, что чересчур крепкий рубль бьет по нескольким направлениям: страдает экспорт, снижаются доходы бюджета, а инвесторы, вложившиеся в импортозамещение, не получают ожидаемой отдачи. При этом, по его словам, необходимо создавать равные условия для бизнеса через техническое регулирование и борьбу с фальсификатом.

Оптимальным курсом на осенне-зимний период Шохин назвал диапазон 80–85 рублей за доллар. У ЦБ и Минфина, по его оценке, есть инструменты для сглаживания резких колебаний, в том числе валютные интервенции. Год назад РСПП считал комфортным коридор 90–95 рублей, но сейчас бизнес готов к более скромным ожиданиям, рассказал он ТАСС.

Отдельной проблемой глава РСПП назвал конкуренцию с китайскими товарами. Их ключевое преимущество — низкая цена, что создает дополнительные сложности для российских производителей. Он подчеркнул, что импортозамещение должно обеспечивать не просто замену импорта, а конкурентоспособность отечественной продукции на международном уровне, отметил Шохин в беседе с ИС «Вести».

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
7
Гость
7 минут
Господи, копируют и вставляют одни и те же комментарии везде 🤣
Гость
33 минуты
в братской Зимбабве кг денег - буханка хлеба, зато правит один и тот же пол века без времени на раскачку
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Гость
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