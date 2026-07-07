Рубль стал слишком крепким: чем это грозит экономике и по кому ударит в первую очередь

Рубль сейчас переукрепился, заявил глава РСПП Александр Шохин на сессии «Иннопрома». О том, чем это грозит экономике, он рассказал в своем выступлении.
«В последнее время растет доля импорта. Этому, безусловно, способствует и крепость рубля. Рубль переукрепленный, по оценке не только экспертов, но и промышленных компаний. И это ведет к нарастанию импорта», — сообщил Шохин на сессии «Иннопрома».
Он пояснил, что чересчур крепкий рубль бьет по нескольким направлениям: страдает экспорт, снижаются доходы бюджета, а инвесторы, вложившиеся в импортозамещение, не получают ожидаемой отдачи. При этом, по его словам, необходимо создавать равные условия для бизнеса через техническое регулирование и борьбу с фальсификатом.
Оптимальным курсом на осенне-зимний период Шохин назвал диапазон 80–85 рублей за доллар. У ЦБ и Минфина, по его оценке, есть инструменты для сглаживания резких колебаний, в том числе валютные интервенции. Год назад РСПП считал комфортным коридор 90–95 рублей, но сейчас бизнес готов к более скромным ожиданиям, рассказал он ТАСС.
Отдельной проблемой глава РСПП назвал конкуренцию с китайскими товарами. Их ключевое преимущество — низкая цена, что создает дополнительные сложности для российских производителей. Он подчеркнул, что импортозамещение должно обеспечивать не просто замену импорта, а конкурентоспособность отечественной продукции на международном уровне, отметил Шохин в беседе с ИС «Вести».