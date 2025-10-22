В Ярославле продали дом-памятник на Тверицкой набережной: кто его купил

Дом на Тверицкой набережной купил предприниматель Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле продали здание-памятник «Дом Кореневых — Поседимовых» на Тверицкой набережной, 47. Оно находится почти напротив речного вокзала.

Согласно данным сайта «ГИС Торги», покупателем стала индивидуальный предприниматель из Ярославской области Галина Котова. Цена объекта составила 3,2 млн рублей.

Средства от продажи таких изъятых объектов культурного наследия возвращаются обратно покупателям для покрытия расходов на восстановление.

— По результатам аукциона победителю перечисляются средства в размере стоимости восстановительных работ, но не более суммы, полученной в результате торгов. Зачастую стоимость восстановления объекта культурного наследия выше его рыночной стоимости, поэтому победителю возвращаются почти все средства. Удерживаются только расходы на оценку имущества и проведение публичных торгов, а также НДС, — отметила и. о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Дом Кореневых — Поседимовых был построен между 1769 и 1799 годами, когда проводилась перепланировка Тверицкой слободы. Первыми хозяевами здания были ярославские мещане Кореневы, затем усадьба перешла к семье московских мещан Поседимовых.

В советское время объект был национализировано и приспособлен под многоквартирный жилой дом.

Сейчас здание входит в список объектов культурного наследия местного значения. Является одним из сохранившихся примеров методов строительства и архитектурных тенденций, характерных для Ярославля в конце XVIII века.