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Город Подробности В Ярославле хотят построить муниципальный крематорий: подробности проекта

В Ярославле хотят построить муниципальный крематорий: подробности проекта

Где могут разместить новый объект

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3 комментария
В Ярославле хотят построить новый муниципальный крематорий | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»В Ярославле хотят построить новый муниципальный крематорий | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

В Ярославле хотят построить новый муниципальный крематорий

Источник:

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

В Ярославле хотят построить муниципальный крематорий. Об этом в июне на комиссии муниципалитета рассказал директор ярославского АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Косогоров. Порталу 76.RU стали известны детали проекта.

Раньше сообщалось, что в качестве площадки для возведения объекта рассматриваются разные участки. В том числе, улица Магистральная. Сейчас в ответе на запрос 76.RU мэрия проинформировала, что крематорий могут построить на пересечении улиц Промышленной и Осташинской (в районе дома № 6/34 по улице Осташинской).

«При строительстве нового крематория будет заложено современное оборудование, которое обеспечит полную потребность города в предоставлении услуги по кремации», — пояснил порталу 76.RU заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

В крематории хотят сделать комфортные современные залы для прощания вместимостью до 100 человек, установить несколько печей. Рядом с объектом должен появиться парк с колумбарием.

Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием

Источник:

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Сейчас идет подготовка и согласование технической документации для проведения проектирования объекта.

Средства на строительство крематория, как пояснили в мэрии, планируют направить из внебюджетных источников. Вероятнее всего финансированием проекта будет заниматься АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля».

Сроки реализации пока не определены. В АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля» отметили, что на строительство объекта может уйти два-три года.

Сейчас идет подготовка к проектированию. Облик будущего объекта пока не утвержден | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»Сейчас идет подготовка к проектированию. Облик будущего объекта пока не утвержден | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Сейчас идет подготовка к проектированию. Облик будущего объекта пока не утвержден

Источник:

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Напомним, возможность строительства муниципального крематория в Ярославле обсуждается давно. Сейчас в городе работает только один частный крематорий в районе деревни Скоково. Второй должны были возвести на улице Промышленной, но объект так и не появился. В результате предпринимателей, которые должны были построить крематорий, обвинили в мошенничестве, а землю через суд вернули обратно в муниципальную собственность.

Также у Ярославля возникли проблемы со строительством нового кладбища у деревни Прохоровское. Власти города расторгли контракт с подрядчиком на его проектирование. В документе о расторжении указано, что причиной стала дальнейшая нецелесообразность разработки территории из-за невозможности реализовать требование СанПин об отсутствии уклона в сторону водного объекта.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Крематорий
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Комментарии
3
Гость
35 минут
Дело очень нужное! Главное предусмотреть возможность увеличения производительности и круглосуточной работы! это должна быть общегосударственная программа для всех за МКАД
Гость
23 минуты
Теперь можно со спокойной душой и отойти в мир иной ))))
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