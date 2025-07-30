В Ярославле хотят построить муниципальный крематорий: подробности проекта

В Ярославле хотят построить новый муниципальный крематорий Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

В Ярославле хотят построить муниципальный крематорий. Об этом в июне на комиссии муниципалитета рассказал директор ярославского АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Косогоров. Порталу 76.RU стали известны детали проекта.

Раньше сообщалось, что в качестве площадки для возведения объекта рассматриваются разные участки. В том числе, улица Магистральная. Сейчас в ответе на запрос 76.RU мэрия проинформировала, что крематорий могут построить на пересечении улиц Промышленной и Осташинской (в районе дома № 6/34 по улице Осташинской).

«При строительстве нового крематория будет заложено современное оборудование, которое обеспечит полную потребность города в предоставлении услуги по кремации», — пояснил порталу 76.RU заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

В крематории хотят сделать комфортные современные залы для прощания вместимостью до 100 человек, установить несколько печей. Рядом с объектом должен появиться парк с колумбарием.

Предварительный эскиз того, как может выглядеть парк с колумбарием Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Сейчас идет подготовка и согласование технической документации для проведения проектирования объекта.

Средства на строительство крематория, как пояснили в мэрии, планируют направить из внебюджетных источников. Вероятнее всего финансированием проекта будет заниматься АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля».

Сроки реализации пока не определены. В АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля» отметили, что на строительство объекта может уйти два-три года.

Сейчас идет подготовка к проектированию. Облик будущего объекта пока не утвержден Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Напомним, возможность строительства муниципального крематория в Ярославле обсуждается давно. Сейчас в городе работает только один частный крематорий в районе деревни Скоково. Второй должны были возвести на улице Промышленной, но объект так и не появился. В результате предпринимателей, которые должны были построить крематорий, обвинили в мошенничестве, а землю через суд вернули обратно в муниципальную собственность.