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Город В Ярославле построят новый крематорий. Что сейчас с проектом

В Ярославле построят новый крематорий. Что сейчас с проектом

Его расположат у Осташинского кладбища

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В городе хотят построить еще один крематорий | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»В городе хотят построить еще один крематорий | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

В городе хотят построить еще один крематорий

Источник:

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

В Ярославле планируют построить новый крематорий. Он появится на участке рядом с Осташинским кладбищем в Дзержинском районе.

В этом материале публикуем, что известно о проекте.

Детали строительства крематория

Крематорий планируют строить на улице Промышленной (в районе дома № 6/34 по улице Осташинской). Как уточнили 76.RU в мэрии, на выделенном участке вид разрешенного использования — «ритуальная деятельность».

«Кадастровая стоимость [участка] — 15 млн 005 тысяч 698 рублей. Площадь участка: 14 163 кв. м», — уточняется на кадастровой карте.

Желтым отмечен участок на Осташинском кладбище, где построят крематорий | Источник: портал о кадастре недвижимости РФЖелтым отмечен участок на Осташинском кладбище, где построят крематорий | Источник: портал о кадастре недвижимости РФ

Желтым отмечен участок на Осташинском кладбище, где построят крематорий

Источник:

портал о кадастре недвижимости РФ

Конкретные сроки строительства пока не определены. В мэрии пояснили, что их назовут после подготовки всей необходимой технической документации и прохождения согласований. При этом летом 2025 года директор ярославского акционерного общества «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Косогоров сообщал, что строительство крематория планируется в ближайшие два года.

«Подрядная организация будет определена по результатам проведенной конкурентной процедуры закупки», — уточнили в мэрии Ярославля.

Строительство будет вестись за счет внебюджетных источников. Каких именно, в городской администрации пока не стали раскрывать. Власти лишь уточнили, что после завершения строительства крематорий останется в ведении мэрии Ярославля.

Ранее публиковали эскизы проекта. Согласно им, приблизительно так будет выглядеть колумбарий | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»Ранее публиковали эскизы проекта. Согласно им, приблизительно так будет выглядеть колумбарий | Источник: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Ранее публиковали эскизы проекта. Согласно им, приблизительно так будет выглядеть колумбарий

Источник:

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

На территории комплекса также предусмотрят место для хранения урн с прахом — так называемый колумбарий. Как уточнили в мэрии, «парк Скорби» планируют разместить на том же земельном участке, что и крематорий.

Сейчас в Ярославле работает только один частный крематорий в деревне Скоково.

Проект обсуждают много лет

Обсуждения о возможности строительства муниципального крематория в Ярославле ведутся уже несколько лет.

Напомним, в 2023 году разгорелся скандал и даже возбуждали уголовное дело из-за строительства крематория на улице Промышленной. Участок земли был передан в аренду ритуальной компании «Акрополь», которая обещала построить крематорий. Однако объект так и не появился. Предпринимателей обвинили в мошенничестве, а землю через суд вернули обратно в муниципальную собственность.

Что известно о компании «Акрополь»

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Акрополь» зарегистрировано в Ярославле в 2009 году. Среди основных видов деятельности компании — организация похорон, строительство зданий и отделочные работы, а также торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами религиозного назначения и похоронными принадлежностями.

Изначально учредителем компании был ярославский предприниматель Михаил Украинцев. Он также участвует в ряде других бизнесов разной направленности — от салона красоты до строительства.

В 2016 году права на ООО «Акрополь» перешли к двум новым владельцам — Рустаму Хазипову и Нине Ильиной. Хазипов, как и предыдущий учредитель, связан с несколькими компаниями различного профиля. После 2021 года Нина Ильина стала единоличной владелицей фирмы.

Ильина также является участницей двух строительных компаний — «Левел Недвижимость» и «Верхневолжская топливно-энергетическая компания». Кроме того, ранее она была совладелицей компании «Корунд», которой принадлежит действующий крематорий в деревне Скоково под Ярославлем.

Сейчас в ООО «Акрополь» числится один сотрудник — предположительно, директор Николай Ильин. Его с владелицей компании связывает не только фамилия: он также является совладельцем тех же организаций, что и Нина Ильина.

По итогам 2022 года компания «Акрополь» показала убыток в размере 226 тысяч рублей.

Тем временем в Ярославле остро стоит похоронный вопрос. Места на городских кладбищах заканчиваются. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу землю под городской погост у деревни Прохоровское. Однако в июне 2025-го от идеи отказались, поскольку организовать захоронения на отведенной площадке не получится из-за невозможности выполнить требования СанПина. О проблемах стало известно уже после того, как подрядчик приступил у разработке проекта кладбища. Ему заплатили за работу 4,2 миллиона рублей.

В конце 2025 года ярославские власти сообщили, что новое кладбище хотят разместить в районе дома № 76 по улице Гагарина в Красноперекопском районе. Местным жителям эта идея не понравилась. Ярославцы начали собирать подписи против размещения нового городского кладбища в этом месте.

В феврале 2026 года заммэра Ярославля Александр Черневский сообщил, что нового кладбища на улице Гагарина хватит на три-пять лет. Власти выделили средства на разработку санитарно-защитной зоны.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Крематорий Строительство Кладбище
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Комментарии
47
Гость
17 апреля, 13:31
Так проще будет покрыть огромные потери на фронте
Гость
17 апреля, 13:04
Не, нам не нужен второй крематорий
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Гость
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