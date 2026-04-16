В Ярославле построят новый крематорий. Что сейчас с проектом

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Акрополь» зарегистрировано в Ярославле в 2009 году. Среди основных видов деятельности компании — организация похорон, строительство зданий и отделочные работы, а также торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами религиозного назначения и похоронными принадлежностями.

Изначально учредителем компании был ярославский предприниматель Михаил Украинцев. Он также участвует в ряде других бизнесов разной направленности — от салона красоты до строительства.

В 2016 году права на ООО «Акрополь» перешли к двум новым владельцам — Рустаму Хазипову и Нине Ильиной. Хазипов, как и предыдущий учредитель, связан с несколькими компаниями различного профиля. После 2021 года Нина Ильина стала единоличной владелицей фирмы.

Ильина также является участницей двух строительных компаний — «Левел Недвижимость» и «Верхневолжская топливно-энергетическая компания». Кроме того, ранее она была совладелицей компании «Корунд», которой принадлежит действующий крематорий в деревне Скоково под Ярославлем.

Сейчас в ООО «Акрополь» числится один сотрудник — предположительно, директор Николай Ильин. Его с владелицей компании связывает не только фамилия: он также является совладельцем тех же организаций, что и Нина Ильина.

По итогам 2022 года компания «Акрополь» показала убыток в размере 226 тысяч рублей.