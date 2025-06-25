«Это будет грандиозный проект»: в Ярославле построят муниципальный крематорий

В Ярославле построят новый крематорий Источник: Максим Воробьев / E1.RU











В Ярославле собираются построить муниципальный крематорий. О том, на какой стадии находится проект, 25 июня на комиссии муниципалитета города рассказал директор ярославского акционерного общества «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Алексей Косогоров.

«Это будет грандиозный проект. Площадь застройки составит около 1,5 гектаров. Разработана дорожная карта, есть визуализация», — отметил Косогоров.

Он добавил, что вместе с крематорием должен открыться Парк скорби с возможностью захоронения праха в стену-колумбарий. По словам Алексея Косогорова, крематорий позволит экономить средства на организацию мест для захоронений.

«Строительство одного гектара кладбища стоит 20 миллионов рублей. Сейчас городу требуется 3 гектара новых кладбищ в год. Кремационные захоронения — тенденция отрасли. В Москве и Санкт-Петербурге уже до 70% таких захоронений», — пояснил Косогоров.

По его словам, строительство объекта планируется в течение ближайших двух лет.

Напомним, о необходимости строительства муниципального крематория в Ярославле говорят давно. В декабре 2024 года заместитель мэра Николай Степанов сообщал, что идет выбор места размещения объекта. Одним из вариантов является возведение крематория на улице Магистральной.

Сейчас в Ярославле работает один частный крематорий в районе деревни Скоково. Второй должны были возвести на улице Промышленной, но объект так и не появился.

Также у Ярославля возникли проблемы со строительством нового кладбища у деревни Прохоровское. Власти города расторгли контракт с подрядчиком на его проектирование. В документе о расторжении указано, что причиной стала дальнейшая нецелесообразность разработки территории из-за невозможности реализовать требование СанПин об отсутствии уклона в сторону водного объекта.

Пока единственным местом для новых захоронений в Ярославле остается Осташинское кладбище. Сейчас на нем благоустраивают новый сектор.