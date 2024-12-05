НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

2 м/c,

вос.

 770мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Как живут в деревне без газа и дорог
Кто строит новую Россию
Построят кладбище и крематорий
Обзор цен на Деда Мороза
«Волшебный троллейбус»
Эскиз нового офисного центра
Выиграл приз на «Что? Где? Когда?»
Ярославцы возмутились скачку цен
Город Кладбище в Прохоровском В Ярославле построят кладбище и муниципальный крематорий: когда

В Ярославле построят кладбище и муниципальный крематорий: когда

На вопрос ответили в мэрии города

1 401
21 комментарий

Ярославцам пообещали новое кладбище и муниципальный крематорий

Источник:

Власти Ярославля сообщили, на какой стадии реализации находятся проекты по организации нового городского кладбища у деревни Прохоровское в Ярославском районе и по строительству муниципального крематория.

— Сейчас завершается проектирование кладбища. Планируем его открыть в 2025 году, — сообщили представители мэрии 4 декабря на заседании комиссий муниципалитета.

На строительство погоста в 2025 году из бюджета города хотят выделить 22 миллиона рублей. Однако, как отметили чиновники, сумма еще может быть скорректирована.

Вопрос о строительстве муниципального крематория пока прорабатывается, но в мэрии уверены, что объект городу нужен.

— Рассматривается вопрос по строительству крематория и колумбария. С колумбарием будет проще, так как нет такой финансовой нагрузки, — прокомментировал заместитель мэра Николай Степанов.

По его словам, сейчас обсуждается место размещения крематория. В том числе рассматривается вариант его строительства на улице Магистральной. Скорее всего, заказчиком строительства будет городское АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Возведение объекта может начаться в следующем году.

— Это будет двухлетний проект, — добавил Николай Степанов.

Более точную информацию про крематорий представители мэрии пообещали озвучить в первом квартале 2025 года.

Напомним, сейчас в Ярославле работает один частный крематорий в районе Скоково. Второй обещали возвести на улице Промышленной, но объект так и не появился. Учитывая нехватку мест на городских кладбищах, многие уверены, что городу нужен муниципальный крематорий. Вопрос о его строительстве обсуждался мэрией и депутатами в сентябре. Тогда депутат муниципалитета Анатолий Каширин отметил, что стоимость проекта может составить около 200 миллионов рублей.

Новое кладбище для ярославцев должно появиться у деревни Прохоровское. Проектированием объекта занимается ООО «Деталь». Стоимость работ составила 9 миллионов рублей. По контракту проект должны были сделать еще в июле 2024 года, однако работы затянулись. Причиной этого в департаменте градостроительства мэрии назвали то, что на аукцион по поиску подрядчика на проектирование заявок не поступило. Затем нашли организацию, которая взялась выполнить работы. Но в итоге старт проектирования начался позже, чем планировалось.

ПО ТЕМЕ
кладбище Прохоровское Крематорий Строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
2 часа
так уж надо кладбище построить где нибудь за Брейтово, пусть люди ездют туда и мучаются часами в душных автобусах, тела отвозят за свой счёт или за огромные деньги, вы же так любите чтобы люди страдали и мучилась
Гость
4 часа
Решение правильное и нужное.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление