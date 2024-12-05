В Ярославле построят кладбище и муниципальный крематорий: когда

Ярославцам пообещали новое кладбище и муниципальный крематорий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославля сообщили, на какой стадии реализации находятся проекты по организации нового городского кладбища у деревни Прохоровское в Ярославском районе и по строительству муниципального крематория.

— Сейчас завершается проектирование кладбища. Планируем его открыть в 2025 году, — сообщили представители мэрии 4 декабря на заседании комиссий муниципалитета.

На строительство погоста в 2025 году из бюджета города хотят выделить 22 миллиона рублей. Однако, как отметили чиновники, сумма еще может быть скорректирована.

Вопрос о строительстве муниципального крематория пока прорабатывается, но в мэрии уверены, что объект городу нужен.

— Рассматривается вопрос по строительству крематория и колумбария. С колумбарием будет проще, так как нет такой финансовой нагрузки, — прокомментировал заместитель мэра Николай Степанов.

По его словам, сейчас обсуждается место размещения крематория. В том числе рассматривается вариант его строительства на улице Магистральной. Скорее всего, заказчиком строительства будет городское АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Возведение объекта может начаться в следующем году.

— Это будет двухлетний проект, — добавил Николай Степанов.

Более точную информацию про крематорий представители мэрии пообещали озвучить в первом квартале 2025 года.

Напомним, сейчас в Ярославле работает один частный крематорий в районе Скоково. Второй обещали возвести на улице Промышленной, но объект так и не появился. Учитывая нехватку мест на городских кладбищах, многие уверены, что городу нужен муниципальный крематорий. Вопрос о его строительстве обсуждался мэрией и депутатами в сентябре. Тогда депутат муниципалитета Анатолий Каширин отметил, что стоимость проекта может составить около 200 миллионов рублей.