До 10 лет колонии: в Ярославле возбудили дело на подростков, устроивших массовую драку в «Ауре»

В Ярославской области задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества Источник: СК России / Max

Громкая история массовой драки подростков в ярославском ТРЦ «Аура» дошла до уголовного дела, фигурантами которого стали 11 человек. Ровно столько было задержано полицейскими после нападения с ножом на подростков другой национальности в торговом центре.

Восемь фигурантов — несовершеннолетние, трое — 16, 17 и 18 лет обвиняются по ч. 1 статьи 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), остальные по ч.2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

По статье об организации экстремистского сообщества ст. 282.1 УК РФ грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы от 6 до 10 лет. По статье об участии в экстремистском сообществе ст. 282.2 УК РФ грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от 2 до 5 лет, либо от 4 до 8 лет колонии.

«По версии полицейских участники группировки, придерживающиеся запрещенной идеологии, причисляющие себя к одной из деструктивных субкультур, готовили совершение насильственных действий по национальному признаку, а также в отношении представителей отдельных социальных групп», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Дело расследовал Центр по противодействию экстремизму, подконтрольный региональному УМВД России, вместе с местным УФСБ.

Росгвардия задержала троих подозреваемых Источник: УСМИ СК России / Max

Подростков задержали ещё в апреле 2026 года. Десятерых участников драки тогда отправляли в заключение под стражу на два месяца, в том числе семерых несовершеннолетних. Одиннадцатого оставляли дома под присмотром.

Присмотр за несовершеннолетним предполагает обеспечение надлежащего поведения несовершеннолетнего родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится.

В квартирах подозреваемых проводили обыски, изымали ножи, запрещенную атрибутику, оргтехнику и прочее Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В квартирах фигурантов уголовного дела нашли оружие: ножи, молотки, топоры.

Сообщается, что участники причисляли себя к одной из неформальных субкультур (скинхеды) и следовали идеям возбуждения идеологической и национально розни, а также вражды к лицам иной национальности. По версии следствия, банда собралась в январе 2026 года. За несколько месяцев они напали на 12 человек.

«Согласно распределенным ролям, фигуранты совершили ряд преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, нанеся телесные повреждения 12-ти лицам, в том числе гражданам иностранного государства», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Трое молодых ярославцев подозреваются в создании экстремистского сообщества Источник: УСМИ СК России / Max

Помимо этого, в следственном комитете уточнили, что подростки рисовали граффити с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой в общественных местах Ярославля.

По распоряжению следователя задержанным избрана мера пресечения заключения под стражу или домашнего ареста.

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Задержали после нападения в торговом центре

Напомним, в марте 2026-го года толпа подростков устроила массовую драку в ТРЦ «Аура» в Ярославле. Видео с места событий тут же разлетелись по соцсетям. На кадры попало, как несколько человек избивают лежащего на полу парня неподалеку от фуд-корта. По словам очевидцев, одного из парней пырнули ножом. Всего пострадали четыре подростка.

На допросах полиции один из участников так и рассказывал:

«Мы побежали в „Ауру“ бить людей нерусской национальности», — рассказал он на видео.

Другой признался, что ходил с ножом и шокером.