НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,14
EUR 83,73
Будут судить за экстремизм
Проверка «черного дождя»
Советы по стройке от Цифрового бати
На что потратят 5,4 млрд
Как следить за своим самочувствием
Последствия ЧП в хранилище топлива
Что строят на набережной
Афиша на неделю
Происшествия Драка подростков в ТРЦ До 10 лет колонии: в Ярославле возбудили дело на подростков, устроивших массовую драку в «Ауре»

До 10 лет колонии: в Ярославле возбудили дело на подростков, устроивших массовую драку в «Ауре»

Некоторые из них оказались несовершеннолетними

915
В Ярославской области задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества | Источник: СК России / MaxВ Ярославской области задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества | Источник: СК России / Max

В Ярославской области задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества

Источник:

СК России / Max

Громкая история массовой драки подростков в ярославском ТРЦ «Аура» дошла до уголовного дела, фигурантами которого стали 11 человек. Ровно столько было задержано полицейскими после нападения с ножом на подростков другой национальности в торговом центре.

Восемь фигурантов — несовершеннолетние, трое — 16, 17 и 18 лет обвиняются по ч. 1 статьи 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), остальные по ч.2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

По статье об организации экстремистского сообщества ст. 282.1 УК РФ грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей, либо лишение свободы от 6 до 10 лет.

По статье об участии в экстремистском сообществе ст. 282.2 УК РФ грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от 2 до 5 лет, либо от 4 до 8 лет колонии.

«По версии полицейских участники группировки, придерживающиеся запрещенной идеологии, причисляющие себя к одной из деструктивных субкультур, готовили совершение насильственных действий по национальному признаку, а также в отношении представителей отдельных социальных групп», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Дело расследовал Центр по противодействию экстремизму, подконтрольный региональному УМВД России, вместе с местным УФСБ.

Росгвардия задержала троих подозреваемых

Источник:

УСМИ СК России / Max

Подростков задержали ещё в апреле 2026 года. Десятерых участников драки тогда отправляли в заключение под стражу на два месяца, в том числе семерых несовершеннолетних. Одиннадцатого оставляли дома под присмотром.

Присмотр за несовершеннолетним предполагает обеспечение надлежащего поведения несовершеннолетнего родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится.

В квартирах подозреваемых проводили обыски, изымали ножи, запрещенную атрибутику, оргтехнику и прочее

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

В квартирах фигурантов уголовного дела нашли оружие: ножи, молотки, топоры.

У молодых людей изъяли вещи с запрещенной атрибутикой | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxУ молодых людей изъяли вещи с запрещенной атрибутикой | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max
В квартире нашли различные виды оружия | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxВ квартире нашли различные виды оружия | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Сообщается, что участники причисляли себя к одной из неформальных субкультур (скинхеды) и следовали идеям возбуждения идеологической и национально розни, а также вражды к лицам иной национальности. По версии следствия, банда собралась в январе 2026 года. За несколько месяцев они напали на 12 человек.

«Согласно распределенным ролям, фигуранты совершили ряд преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, нанеся телесные повреждения 12-ти лицам, в том числе гражданам иностранного государства», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Трое молодых ярославцев подозреваются в создании экстремистского сообщества | Источник: УСМИ СК России / MaxТрое молодых ярославцев подозреваются в создании экстремистского сообщества | Источник: УСМИ СК России / Max

Трое молодых ярославцев подозреваются в создании экстремистского сообщества

Источник:

УСМИ СК России / Max

Помимо этого, в следственном комитете уточнили, что подростки рисовали граффити с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой в общественных местах Ярославля.

По распоряжению следователя задержанным избрана мера пресечения заключения под стражу или домашнего ареста.

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Задержали после нападения в торговом центре

Напомним, в марте 2026-го года толпа подростков устроила массовую драку в ТРЦ «Аура» в Ярославле. Видео с места событий тут же разлетелись по соцсетям. На кадры попало, как несколько человек избивают лежащего на полу парня неподалеку от фуд-корта. По словам очевидцев, одного из парней пырнули ножом. Всего пострадали четыре подростка.

На допросах полиции один из участников так и рассказывал:

«Мы побежали в „Ауру“ бить людей нерусской национальности», — рассказал он на видео.

Другой признался, что ходил с ножом и шокером.

Видео с допросов подростков

Источник:

УМВД России по Ярославской области

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Экстремизм Задержание Подросток Росгвардия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

32 минуты
ждем реальные сроки, а не отписки !!
Гость
19 минут
Быстро, эффективно и результативно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем