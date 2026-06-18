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Город Куда звонить, чтобы узнать адрес укрытия в Ярославле: памятка от мэрии

Куда звонить, чтобы узнать адрес укрытия в Ярославле: памятка от мэрии

Ярославцам разъяснили, где получать информацию

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В мэрии Ярославля разъяснили, где жители могут узнать информацию об укрытиях | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ мэрии Ярославля разъяснили, где жители могут узнать информацию об укрытиях | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В мэрии Ярославля разъяснили, где жители могут узнать информацию об укрытиях

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В мэрии Ярославля разъяснили, где жители могут узнать информацию об укрытиях в своих районах в случае, если объявлена беспилотная опасность. В регионе участились атаки БПЛА, за последние дни дважды объявляли об угрозах прилета. На этом фоне жители стали чаще задаваться таким вопросом.

«Информацию о местах укрытия при объявлении сигнала „Беспилотная опасность“ можно получить в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, расположенных на территории города Ярославля», — рассказали в мэрии.

Куда звонить, чтобы узнать об укрытии:

Заволжский район:

  • ДК «Энергетик», ул. Клубная, д. 19 тел.50-24-85 (доб. 104), 50-22-28 (доб. 104);

  • опорный пункт полиции, проспект Машиностроителей, д. 24 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Космонавтов, д. 15 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • районная администрация, проспект Авиаторов, д. 74А тел. 40-97-52;

  • ДК «Гамма», микрорайон Резинотехника, ул. Спартаковская, д. 7 тел. 38-46-55.

Красноперекопский район:

  • ДК «Нефтяник», Московский проспект, д. 92 тел. 47-89-88;

  • ДК «Красный Перекоп», ул. Стачек, д. 53 тел. 74-65-18;

  • опорный пункт полиции, ул. Бахвалова, д. 1Г тел. 31-25-00, 79-33-54.

Фрунзенский район:

  • ДК «Радий», Липовая гора, ул. Щепкина, д. 8 тел. 46-61-51;

  • опорный пункт полиции, Липовая гора, Индустриальный переулок, д. 1/25 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • ДК «Судостроитель», мкрн Дядьково, ул. Театральная, д. 21 тел. 46-44-87;

  • районной администрации, Московский проспект, д. 107 тел. 40-92-40;

  • ЖК «Магистраль», Суздальское шоссе, д. 1 тел. 40-97-45;

  • опорный пункт полиции, Московский проспект, д. 61А тел. 31-25-00, 79-33-54.

Кировский и Ленинский районы:

  • опорный пункт полиции, ул. Большая Октябрьская, д.36 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Свободы, д. 78 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Жукова, д. 33 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • ДК «Строитель», ул. Кудрявцева, д. 28 тел. 73-29-11;

  • ДК им. А. М. Добрынина, проспект Ленина, д. 24А тел. 75-74-59;

  • территориальная администрация Кировского и Ленинского районов, ул. Советская, д. 80 тел. 40-90-00;

Дзержинский район:

  • опорный пункт полиции, ул. Урицкого, д. 49 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Труфанова, д. 30к2 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Волгоградская, д. 43 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • районная администрация, Ленинградский проспект, д. 50 тел. 40-94-03.

Ранее мы также рассказывали, где отслеживать опасность БПЛА в регионе.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Укрытия Угроза Убежища
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Комментарии
10
Гость
35 минут
Когда будет беспилотная опасность, никто там не ответит, тем более не в рабочее время. Власти как в сказке " пойди туда- не знаю куда, найди то - не знаю что". Почему бы не выложить список адресов на сайтах администраций районов?
Гость
34 минуты
Все телефоны стационарные. Кто там ответит ночью? Кто откроет эти помещения? Под дверь с детками придти?
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Гость
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