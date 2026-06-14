«Сразу звонить по номерам»: куда обращаться при коммунальных авариях в Ярославле

Ярославцы каждый сезон сталкиваются с какими-либо трудностями. В конце весны и летом жители остаются без горячей воды, моясь неделями в тазах. В старых коммуналках жильцы жалуются на регулярные прорывы труб. И в абсолютно любом доме могут возникнуть проблемы со светом и газом.
От коммунальных аварий никто не застрахован. Поэтому важно знать, куда обращаться, если ситуация вышла из-под контроля.
«Если на внутридомовых — в УК. Если на сетях газа — сразу звонить по номерам», — объяснили схему работы служб 76.RU в мэрии.
Собрали для вас актуальные номера.
Аварийно-ремонтные службы по районам Ярославля:
Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района — 26-20-20;
Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района — 67-18-18;
Управдом Фрунзенского района — 26-11-11;
Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района — 67-18-18;
Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района — 59-40-40;
Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района — 71-02-02.
Куда звонить при утечке газа:
аварийная служба газа — 104;
«Росстройгаз» — 51-30-00.
Куда звонить при прорыве трубы:
«Ярославльводоканал» — 73-44-77 или 73-66-31.
Куда звонить, если застряли в лифте:
центральная аварийно-диспетчерская служба «Ярославльлифт» — 32-91-80.
Куда звонить при проблемах с электричеством:
аварийно-диспетчерская служба МУП «Яргорэлектросеть» — 30-75-25 или 72-86-52;
«Светлая линия» Россетей — 8 800 220-02-20.
Ранее читатели 76.RU пожаловались на проблемы с водой после гидравлических испытаний. Мы рассказывали план действий при отключении горячей воды. Куда обращаться — читайте здесь.