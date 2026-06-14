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«Сразу звонить по номерам»: куда обращаться при коммунальных авариях в Ярославле

Список актуальных контактов

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Куда звонить, если отключили свет в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Наталья Лапцевич / 74.RUКуда звонить, если отключили свет в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Наталья Лапцевич / 74.RU

Куда звонить, если отключили свет в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Наталья Лапцевич / 74.RU

Ярославцы каждый сезон сталкиваются с какими-либо трудностями. В конце весны и летом жители остаются без горячей воды, моясь неделями в тазах. В старых коммуналках жильцы жалуются на регулярные прорывы труб. И в абсолютно любом доме могут возникнуть проблемы со светом и газом.

От коммунальных аварий никто не застрахован. Поэтому важно знать, куда обращаться, если ситуация вышла из-под контроля.

«Если на внутридомовых — в УК. Если на сетях газа — сразу звонить по номерам», — объяснили схему работы служб 76.RU в мэрии.

Собрали для вас актуальные номера.

Аварийно-ремонтные службы по районам Ярославля:

  • Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района — 26-20-20;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района — 67-18-18;

  • Управдом Фрунзенского района — 26-11-11;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района — 67-18-18;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района — 59-40-40;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района — 71-02-02.

Куда звонить при утечке газа:

  • аварийная служба газа — 104;

  • «Росстройгаз» — 51-30-00.

Куда звонить при прорыве трубы:

  • «Ярославльводоканал» — 73-44-77 или 73-66-31.

Куда звонить, если застряли в лифте:

  • центральная аварийно-диспетчерская служба «Ярославльлифт» — 32-91-80.

Куда звонить при проблемах с электричеством:

  • аварийно-диспетчерская служба МУП «Яргорэлектросеть» — 30-75-25 или 72-86-52;

  • «Светлая линия» Россетей — 8 800 220-02-20.

Ранее читатели 76.RU пожаловались на проблемы с водой после гидравлических испытаний. Мы рассказывали план действий при отключении горячей воды. Куда обращаться — читайте здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Коммуналка и ЖКХ Авария Телефон
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