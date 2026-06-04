«Что делать? Кто виноват?»: в Ярославле жители многоэтажки остались без газа

В Ярославле жители многоэтажки остались без газа Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители 12-этажного дома на Московском проспекте, 141 пожаловались, что остались без газа. По их словам, проблема существует уже второй день. О причинах проблемы жителей, по их словам, не уведомили.

Один из жильцов дома — Александр, рассказал, что в 79 квартирах люди не могут приготовить еду или погреть воду. Они пытались обращаться в разные инстанции, но проблема не решилась.

«Замкнутый круг. В доме много пожилых людей, семей с детьми. Что делать? Кто виноват?», — написал Александр в комментариях телеграм-канала губернатора Михаила Евраева 4 июня.

С ответом пришли из правительства Ярославской области. Там рассказали, что дом отключили от газоснабжения специалисты АО «Газпром газораспределение Ярославль» из-за того, что в трех квартирах неисправна вентиляция.

Власти объяснили, что когда существует угроза возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, специализированная организация обязана сразу приостановить подачу газа, и имеет право сделать это без предупреждения.

«О наличии указанной угрозы свидетельствуют в том числе неисправность системы вентиляции. Восстановление подачи газа будет произведено после проведения управляющей организацией работ по приведению в исправное состояние общедомовой системы вентиляции в указанных квартирах», — рассказали в правительстве Ярославской области.