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Город «Что делать? Кто виноват?»: в Ярославле жители многоэтажки остались без газа

«Что делать? Кто виноват?»: в Ярославле жители многоэтажки остались без газа

Власти объяснили причину случившегося

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В Ярославле жители многоэтажки остались без газа | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле жители многоэтажки остались без газа | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле жители многоэтажки остались без газа

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители 12-этажного дома на Московском проспекте, 141 пожаловались, что остались без газа. По их словам, проблема существует уже второй день. О причинах проблемы жителей, по их словам, не уведомили.

Один из жильцов дома — Александр, рассказал, что в 79 квартирах люди не могут приготовить еду или погреть воду. Они пытались обращаться в разные инстанции, но проблема не решилась.

«Замкнутый круг. В доме много пожилых людей, семей с детьми. Что делать? Кто виноват?», — написал Александр в комментариях телеграм-канала губернатора Михаила Евраева 4 июня.

С ответом пришли из правительства Ярославской области. Там рассказали, что дом отключили от газоснабжения специалисты АО «Газпром газораспределение Ярославль» из-за того, что в трех квартирах неисправна вентиляция.

Власти объяснили, что когда существует угроза возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, специализированная организация обязана сразу приостановить подачу газа, и имеет право сделать это без предупреждения.

«О наличии указанной угрозы свидетельствуют в том числе неисправность системы вентиляции. Восстановление подачи газа будет произведено после проведения управляющей организацией работ по приведению в исправное состояние общедомовой системы вентиляции в указанных квартирах», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Власти объяснили, что если у организации нет возможности приостановить подачу газа в конкретных помещениях, где есть угроза возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, специалисты проводят отключения во всем доме.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Газ Многоэтажка Многоквартирный дом
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Комментарии
12
Гость
1 час
Предупредили бы хоть чтоли а то не гвс ни газа
Гость
1 час
Странная ситуация, в трех квартирах неисправна вентиляция, и весь дом отключили от газа!!! Какие меры были приняты для исправиления вентиляции?
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Гость
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