«Мне не стыдно»: куда пропал Иван Демидов и чем сейчас занимается рулевой «МузОбоза»

Когда-то Ивана Демидова показывали в каждом телевизоре страны, но потом он резко ушел в тень Источник: Федор Савинцев / ТАСС

В 90-е годы его лицо знала вся страна, хотя толком никто не видел его глаз. Загадочный «рулевой» в неизменных черных очках, Иван Демидов диктовал моду на музыкальном телевидении, открывал главных звезд эстрады и казался вечным королем шоу-бизнеса. Но на пике славы он совершил самый неожиданный кульбит в истории российского медиа: снял очки, ушел из кадра и превратился в крупного госчиновника. Рассказываем, как сержант ВДВ создал культовый «МузОбоз», почему со скандалом бросил ТВ и чем сейчас занимается.

Из ВДВ — в «МузОбоз»

Путь Ивана Демидова на вершину российского телевидения начался совсем не в кадре, а за кулисами службы в ВДВ. Дисциплинированный и исполнительный сержант Демидов был на хорошем счету у руководства части. Ближе к демобилизации командиры помогли ему получить рекомендательное письмо для трудоустройства на Гостелерадио СССР. Попасть на советское телевидение с улицы парню из провинции было невозможно, а комсомольская рекомендация из элитных войск ВДВ открыла нужные двери.

В той же дивизии ВДВ, но чуть раньше, служил Александр Любимов — будущий ведущий программы «Взгляд» и один из создателей телекомпании «ВИD». Хотя в самой армии они близко не общались из-за разницы в призывах, общие десантные корни и армейское братство позже помогли Демидову быстро сойтись с командой молодых бунтарей советского ТВ и стать для них своим.

Сразу после демобилизации в 1984 году Демидов пришел на Шаболовку с армейским направлением и устроился обычным осветителем. Опыт жесткой армейской дисциплины помог ему не сломаться на тяжелой технической работе и за пару лет вырасти до администратора, а затем и режиссера программ.

Демидов работал ассистентом режиссера на культовых программах перестройки — «Что? Где? Когда?» (16+), «От всей души» и «А ну-ка, девушки!». А в 1987 году стал режиссером легендарной программы «Взгляд», которая стала его главным трамплином.

В 1990 году Иван Демидов вместе с Александром Любимовым и другими «взглядовцами» основал телекомпанию «ВИD», через год запустил свою собственную авторскую программу «Музыкальное обозрение». Демидов сам встал в кадр, выбрав культовый имидж: строгая прическа, стильный костюм и неизменные черные очки. Кстати, очки появились случайно — из-за сильного конъюнктивита перед первыми съемками. Но мгновенно стали фирменным знаком Демидова. Программа сделала Ивана одним из самых узнаваемых и влиятельных людей в шоу-бизнесе 90-х.

Черные очки надолго прилипли к образу Ивана Демидова Источник: Борис Кавашкин / ТАСС

Иван Демидов ехал на своем «МузОбозе» несколько лет, но в 1996 году решил, что перерос роль ведущего, и полностью переключился на управление телеканалом «ТВ-6». Передачу отдали новым ведущим — Отару Кушанашвили и Лере Кудрявцевой. Без харизматичного «рулевого» в черных очках проект моментально потерял половину своего шарма и преданных зрителей.

К нулевым прошел через глубокий кризис формата, смену каналов вещания и юридические споры (в частности, когда в 1999 году производство полностью перешло к каналу «ТВ-6», новые вещатели юридически не имели права использовать старое название) и в конце концов исчерпал себя.

Скандал на «ТВ-6»

Иван Демидов к тому времени кардинально сменил сферу деятельности. Он окончательно снял черные очки, ушел из кадра и превратился в крупного медиаменеджера, государственного чиновника и управленца в сфере культуры.

Уйдя из кадра, Демидов стал генеральным директором телеканала «ТВ-6». Но продержался в этой должности недолго. В мае 2001 года он со скандалом он ушел с поста. Дело в том, что владелец канала Борис Березовский решил использовать «ТВ-6» в своих политических интересах.

Демидов, который строил развлекательное ТВ, публично отказался участвовать в политических играх. Вместе с ним заявления положили ключевые топ-менеджеры, работавшие на канале со дня основания.

«Мне не стыдно»

Оставшись без ключевых проектов, Демидов пережил глубокую внутреннюю трансформацию. Он окончательно отказался от шоу-бизнеса, пришел к православной вере и занялся фундаментальными гуманитарными проектами. В 2005 году он стал сооснователем религиозного телеканала «Спас», что полностью изменило его репутацию в глазах элиты: из «тусовщика» он превратился в консервативного мыслителя.

— И мне не стыдно ни за один продукт, сделанный мною или с моим участием — ни за программу «Взгляд», ни в целом за телекомпанию «ВИD», ни за «МузОбоз», ни за «Шестой канал», ни за «Русский взгляд», ни за «Спас», — говорил Демидов.

В один момент от бунтаря из 90-х не осталось и следа Источник: Григорий Сысоев / ТАСС

Интеллектуальный разворот Демидова заметил Владислав Сурков, который на тот момент был замглавы администрации президента. Суркову требовались понятные молодежи, но системные и патриотически настроенные лидеры мнений. Демидов на эту роль подошел идеально и стал важным человеком в команде Суркова.

В 2005 году Демидов возглавил координационный совет «Молодой гвардии», где отвечал за идеологию и работу с кадрами, а позже стал руководителем дискуссионной площадки «Русский проект», где обсуждали вопросы русской культуры, традиций и места русского народа в многонациональном государстве.

— Я занимаюсь конструированием образа будущего, формированием этого будущего, — объяснял тогда свою деятельность Демидов. — На телевидении, на самом деле, мы занимались примерно тем же самым. Но сейчас я делаю это без телевизионных камер.

Доказав свою эффективность в политике, Демидов официально стал высокопоставленным чиновником. В 2008 году он перешел непосредственно в администрацию президента РФ и занял пост начальника департамента гуманитарной политики и общественных связей управления по внутренней политике. На этой должности Демидов курировал связи Кремля с общественными и религиозными организациями, координировал вопросы исторической политики.

— У меня нет сомнения по поводу того, что я правильно начинаю следующий этап в своей жизни. При этом я не тот редко сомневающийся бульдозер, который за всё берется. Политика? А-а, давайте — политика, фигня какая, я еще и сельским хозяйством, если хотите, могу порулить, — говорил Демидов.

Покончив с телевидением, Иван Демидов больше не носил темные очки Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В мае 2012 года, когда Минкультуры возглавил Владимир Мединский, Ивана Демидова назначили заместителем министра культуры РФ. Ему доверили один из самых денежных и сложных секторов — кинематограф. На этом посту Демидов пытался реформировать систему господдержки кино, сделав упор на кассовость и патриотический контекст. Однако уже в конце 2013 года он ушел в отставку по собственному желанию.

Покинув министерство, Демидов не ушел из сферы влияния власти, а переключился на управление крупными столичными арт-пространствами. С 2019 года правительство Москвы назначило его директором парка «Зарядье», параллельно он возглавил генеральную дирекцию музейно-выставочного объединения «Манеж».

«Извиняюсь за то, что ей достался такой отец»

В отличие от телевизионных проектов и общественной деятельности, личная жизнь Ивана Демидова от посторонних глаз оставалась скрытой. В 90-х он не числился в героях скандальных хроник, а после ухода в политику и вовсе закрыл эту тему.

Демидов был женат всего однажды. Его избранницей стала телевизионный продюсер Елена Токмань, с которой ведущий познакомился в главной редакции программ для молодежи Гостелерадио СССР. Она была одним из создателей телекомпании «ВИD» и долгие годы выступала главным продюсером «МузОбоза».

Этот брак казался идеальным союзом единомышленников, однако в конце 90-х годов пара тихо, без публичных скандалов и деления имущества, развелась. Несмотря на разрыв, они сохранили деловые и человеческие отношения ради дочери и совместных архивных проектов. Больше Иван Демидов официально в брак не вступал.

— У меня замечательные отношения с мамой Насти. Замечательные отношения с дочкой. Разведен — да, разведен. Да, холостяк, большую часть времени приходится уделять работе, — признавался Демидов.

Дочь Ивана Демидова, Анастасия, родилась в 1992 году. Несмотря на то что она росла в творческой атмосфере, связывать свою жизнь с шоу-бизнесом девушка не захотела. Она окончила факультет иностранных языков и регионоведения МГУ, после чего переехала в Великобританию.

— Настя — самостоятельный взрослый человек и, не скрою, безумно меня радующий своей целеустремленностью, своим желанием учиться, своим характером, — рассказывал однажды о своей дочери Иван Демидов. — Но я периодически перед ней извиняюсь за то, что ей достался такой отец. У нее есть своя комната в моей квартире, но она снимает жилье вместе с подружкой. И видимся мы довольно редко. Но я считаю, что она делает всё правильно, она должна быть самостоятельной.

Сейчас Анастасия работает в Лондоне в сфере арт-менеджмента и курирует культурные проекты.