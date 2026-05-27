«Домываться пришлось под холодной»: куда звонить, если нет горячей воды в Ярославле

Почему нет горячей воды в Ярославле

Читатели 76.RU пожаловались на проблемы с горячей водой после гидравлических испытаний. Водоснабжение в трех районах города должны были восстановить 22 мая. Однако как сообщили жильцы, в каких-то домах и 26 мая воду не дали.

«У нас в Кировском тоже — то дают, то выключают. Вообще домываться пришлось под холодной. Вот уж бодрит, нет слов» — возмутилась Ольга в комментариях tg-канала 76.RU.

«Тургенева, 11А из крана ГВ (горячего водоснабжения. — Прим. ред.) течет холодная вода с напором», — сообщил пользователь с ником Ann.

«Володарского, 19 нет воды горячей, хотя должны были дать еще 22 (мая — Прим. ред)», — рассказала Наталия.

В мэрии возмущенным ярославцам рассказали, куда обратиться с этой проблемой. В начале нужно связаться с управляющей компанией. Номер телефона, закрепленной за домом организации, указан в квитанциях.

«Заявка будет являться основанием для составления акта между управляющей и ресурсоснабжающими организациями и дальнейшего перерасчета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 354», — ответили в мэрии на комментарии горожан.

Власти дополнили, управляющая компания может не принять должных мер. Тогда решать проблему следует другим путем. В мэрии предложили три варианта на выбор.

Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей — обязательная процедура. Она направлена на проверку прочности, герметичности и плотности трубопроводов, их элементов, сварных и других соединений путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины не менее, чем в 1,25 раза превышающей рабочее.

Цель опрессовки — выявить слабые места, дефекты, микротрещины и ослабленные сварные швы, которые могли появиться за зимний период, а также подготовить сети к следующему отопительному сезону. Проводят опрессовку после окончания отопительного периода.