НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

зап.

 738мм 62%
Подробнее
6 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Радулов в детском клубе
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Снесли бывший магазин
Как отметить свадьбу в Ярославле
Приговор депутату
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Что с третьим мостом
Город «Домываться пришлось под холодной»: куда звонить, если нет горячей воды в Ярославле

«Домываться пришлось под холодной»: куда звонить, если нет горячей воды в Ярославле

Жильцы пожаловались на затянувшиеся испытания

200
Почему нет горячей воды в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПочему нет горячей воды в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему нет горячей воды в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Читатели 76.RU пожаловались на проблемы с горячей водой после гидравлических испытаний. Водоснабжение в трех районах города должны были восстановить 22 мая. Однако как сообщили жильцы, в каких-то домах и 26 мая воду не дали.

«У нас в Кировском тоже — то дают, то выключают. Вообще домываться пришлось под холодной. Вот уж бодрит, нет слов» — возмутилась Ольга в комментариях tg-канала 76.RU.

«Тургенева, 11А из крана ГВ (горячего водоснабжения. — Прим. ред.) течет холодная вода с напором», — сообщил пользователь с ником Ann.

«Володарского, 19 нет воды горячей, хотя должны были дать еще 22 (мая — Прим. ред)», — рассказала Наталия.

Читайте также

В мэрии возмущенным ярославцам рассказали, куда обратиться с этой проблемой. В начале нужно связаться с управляющей компанией. Номер телефона, закрепленной за домом организации, указан в квитанциях.

«Заявка будет являться основанием для составления акта между управляющей и ресурсоснабжающими организациями и дальнейшего перерасчета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 354», — ответили в мэрии на комментарии горожан.

Власти дополнили, управляющая компания может не принять должных мер. Тогда решать проблему следует другим путем. В мэрии предложили три варианта на выбор.

  1. Лично через Инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области. Адрес: улица Чехова, 5. Телефон: 78-56-52.

  2. Лично через Роспотребнадзор по Ярославской области. Адрес: улица Воинова, 1. Телефон: 73-26-92.

  3. Через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», портала ГИС ЖКХ в разделе обратной связи.

Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей — обязательная процедура. Она направлена на проверку прочности, герметичности и плотности трубопроводов, их элементов, сварных и других соединений путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины не менее, чем в 1,25 раза превышающей рабочее.

Цель опрессовки — выявить слабые места, дефекты, микротрещины и ослабленные сварные швы, которые могли появиться за зимний период, а также подготовить сети к следующему отопительному сезону. Проводят опрессовку после окончания отопительного периода.

Ранее в ТГК-2 сообщили, что подачу горячей воды не возобновляют из-за дефектов, обнаруженных в ходе испытаний.

А у вас появилась горячая вода?

Да, включили вовремя
Нет, ничего не дали
У меня еще не отключали
Живу с водонагревателем
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Отключение горячей воды Гидравлические испытания Мэрия Номер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Россия предложила в Фонд восстановления Сектора Газа один миллиард долларов для начала
Гость
3 минуты
Непонятно почему из крана горячей воды течет холодная, чтобы счетчик считал как горячую что ли.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Рекомендуем