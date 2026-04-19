Жителям коммуналки в центре Ярославля пообещали капремонт. А пока выдали обогреватели

Коммуналки на проспекте Ленина в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жильцам дома № 4 на проспекте Ленина в Ярославле пообещали ремонт. Коммуналке из так называемого соцгорода больше 90 лет, не критично много, однако по ее виду — загадка, как дом еще держится.

Дому № 4 на проспекте Ленина в 2032 году, по официальным данным, исполнится сто лет. Люди жалуются на условия жизни не первый год — в 2021 году владельцы квартир рассказывали, как моются в корытах, в 2025 году один из соседей завалил квартиру мусором до потолка, а в феврале 2026 года дом надолго остался без отопления.

Что внутри ярославских коммуналок Источник: Артем Бауман / 76.RU

Подробностями с 76.RU поделился один из собственников квартиры в доме — Сергей. Из администрации города он и получил ответ о запланированном ремонте. Правда, сам он в это не особо верит.

Нам ответили из администрации, что проведут тендер на ремонт системы отопления в апреле–мае-июне. Мы попросили, чтобы письмом отправили. Не думаю, что к сентябрю что-то сделается! Сергей житель коммуналки

В мэрии подтвердили, что в ближайшее время в коммуналке планируют капремонт. Заказчиком работ будет выступать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

«Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения запланировано на 2026 год», — поделились планами в мэрии.

Как выживают ярославцы в старой коммуналке в центре города Источник: Жители коммунального дома, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Отопления так и не дали

Напомним, в феврале в доме прорвало трубы и затопило квартиры, люди остались без отопления. Коммунальные службы неделю откачивали воду и запаивали прорывы. Спустя несколько недель после ЧП жильцы рассказали, что им предложили сделать перерасчет за февраль. По данным на апрель, в трех квартирах отопление восстановить так и не удалось.

Заммэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов уточнил 76.RU, что людям из этих квартир выдали обогреватели.

Квартиры жильцов затопило после прорыва трубы Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Отопление отсутствует в квартирах коммунального заселения № 3, № 5, № 7, в которых фактически проживают 4 человека, жители данных жилых помещений снабжены электрическими нагревательными приборами», — ответил на запрос 76.RU заммэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

«Собрания не состоялись»

Последний раз управляющая компания была у дома до 2024 года. Контракт заключили на год. В мэрии по поводу этой проблемы ответили, что приглашали жильцов для выбора УК 4 марта 2026 года. Но жители на собрание, по словам администрации, не пришли.

«В связи с отсутствием кворума [минимально необходимого числа участников собрания. — Прим. ред.] общие собрания не состоялись», — пояснили власти.

При этом житель коммуналки Сергей рассказывал 16 марта, что никакого собрания у них не было.

Аварийной коммуналку не признают Источник: Артем Бауман / 76.RU

Аварийным дом также не признают. Как отметили в мэрии, заявлений в межведомственную комиссию по этому поводу не поступало. Сергей же ранее рассказал, что № 4 в «Центре судебных экспертиз и исследований» им выставили ценник в 260 тысяч рублей. После такой экспертизы комиссия может принять решение: «О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

Ранее жильцы дома № 4 на проспекте Ленина обращались в редакцию 76.RU с просьбой предать огласке их проблемы. Мы публиковали репортаж о том, что скрывается за стенами старых коммуналок и в каких условиях вынуждены жить люди.