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Еда Быстрые ужины в одной посуде: 5 блюд, после которых не придется отмывать гору кастрюль

Быстрые ужины в одной посуде: 5 блюд, после которых не придется отмывать гору кастрюль

Паста, рис, лапша и другие блюда по системе one-pot

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Одна посуда сокращает уборку и помогает приготовить полноценный ужин за 20 минут | Источник: GPTОдна посуда сокращает уборку и помогает приготовить полноценный ужин за 20 минут | Источник: GPT

Одна посуда сокращает уборку и помогает приготовить полноценный ужин за 20 минут

Источник:

GPT

Вечером даже любовь к домашней еде нередко проигрывает усталости, пустому холодильнику и нежеланию мыть гору посуды. Однако быстрый ужин не обязательно должен состоять из бутербродов или случайного набора продуктов. Формат one-pot позволяет приготовить полноценное горячее блюдо в одной кастрюле, глубокой сковороде или сотейнике. Все ингредиенты постепенно отправляются в общую посуду, обмениваются ароматами и одновременно доходят до готовности.

  1. Сливочная паста с курицей, грибами и шпинатом
  2. Пряный рис с индейкой и овощами
  3. Кремовое орзо с лососем и лимоном
  4. Лапша с говядиной и хрустящей капустой
  5. Кускус с креветками, томатами и фетой
1

Сливочная паста с курицей, грибами и шпинатом

Крахмал из пасты естественно загущает соус и делает его более однородным | Источник: GPTКрахмал из пасты естественно загущает соус и делает его более однородным | Источник: GPT

Крахмал из пасты естественно загущает соус и делает его более однородным

Источник:

GPT

Паста с курицей, шампиньонами и шпинатом — тот случай, когда сливочный ужин получается без отдельной кастрюли для макарон и второй сковороды для соуса. Сухая паста варится прямо в бульоне вместе с обжаренной курицей и грибами, поэтому впитывает вкус основы и выделяет крахмал, который естественным образом делает соус гуще.

Сливки добавляют мягкость, шпинат — свежую ноту, а твердый сыр помогает связать все компоненты. Для скорости лучше взять небольшие макароны или тонкие перья: они успеют приготовиться за 10–12 минут. Блюдо удобно менять под запасы холодильника, заменяя шпинат зеленым горошком, а шампиньоны — вешенками.

Ингредиенты на две порции:

  • куриное филе — 250 г;

  • короткая паста — 180 г;

  • шампиньоны — 150 г;

  • свежий шпинат — 60 г;

  • сливки жирностью 10–20% — 120 мл;

  • горячий куриный или овощной бульон — 400 мл;

  • твердый сыр — 50 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками, грибы — тонкими пластинками. Сыр натрите, чеснок мелко порубите.

  2. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Выложите курицу и обжаривайте на сильном огне около четырех минут, периодически перемешивая.

  3. Добавьте шампиньоны и чеснок. Готовьте еще две минуты, пока грибы немного не уменьшатся в объеме.

  4. Всыпьте сухую пасту, влейте горячий бульон, посолите и перемешайте. Жидкость должна почти покрывать макароны.

  5. Накройте сковороду крышкой и готовьте пасту 9–11 минут. Каждые несколько минут перемешивайте, чтобы макароны не прилипли ко дну.

  6. Влейте сливки, добавьте шпинат и половину сыра. Прогревайте еще две минуты без крышки.

  7. Снимите блюдо с огня, поперчите и посыпьте оставшимся сыром. Если соус кажется слишком густым, добавьте пару ложек горячей воды.

2

Пряный рис с индейкой и овощами

Рис впитывает мясной сок, овощной бульон и аромат добавленных специй | Источник: GPTРис впитывает мясной сок, овощной бульон и аромат добавленных специй | Источник: GPT

Рис впитывает мясной сок, овощной бульон и аромат добавленных специй

Источник:

GPT

Рис с индейкой и овощами напоминает домашнюю версию яркого блюда из вок-кафе, но готовится без долгого маринования и нескольких конфорок. Фарш быстро подрумянивается, затем к нему отправляются рис, замороженные овощи и горячая вода. Пока крупа впитывает жидкость, мясной сок, соевый соус и специи превращаются в насыщенную основу.

Для рецепта особенно удобен пропаренный рис быстрого приготовления или тонкий басмати: обычная крупа с долгим временем варки не уложится в заявленные 20 минут. Овощную смесь можно выбрать любую, но сочетание моркови, горошка, кукурузы и сладкого перца дает хороший баланс цвета, сладости и текстуры.

Ингредиенты на две порции:

  • фарш из индейки — 250 г;

  • рис быстрого приготовления или тонкий басмати — 160 г;

  • замороженная овощная смесь — 200 г;

  • горячая вода или бульон — 350 мл;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • молотая паприка — 1 ч. л.;

  • молотый имбирь — ½ ч. л.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • зеленый лук — 2 пера;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Разогрейте масло в глубокой сковороде или широком сотейнике. Выложите фарш и разбейте его лопаткой на небольшие кусочки.

  2. Обжаривайте индейку четыре минуты на сильном огне. Добавьте измельченный чеснок, паприку, имбирь и черный перец.

  3. Всыпьте промытый рис и перемешайте его с фаршем, чтобы крупа покрылась маслом и специями.

  4. Добавьте замороженные овощи, соевый соус и горячую воду. При необходимости немного посолите, учитывая соленость соуса.

  5. Доведите жидкость до кипения, уменьшите огонь и накройте посуду крышкой.

  6. Готовьте 10–12 минут или столько, сколько указано на упаковке риса. Не открывайте крышку слишком часто.

  7. Выключите огонь и оставьте рис под крышкой еще на две минуты. Перед подачей перемешайте и посыпьте нарезанным зеленым луком.

3

Кремовое орзо с лососем и лимоном

Орзо создает кремовую текстуру без большого количества сливок и сложного соуса | Источник: GPTОрзо создает кремовую текстуру без большого количества сливок и сложного соуса | Источник: GPT

Орзо создает кремовую текстуру без большого количества сливок и сложного соуса

Источник:

GPT

Орзо с лососем, лимоном и зеленым горошком выглядит нарядно, хотя по сложности почти не отличается от обычной каши. Орзо — мелкая паста, внешне похожая на рис, — быстро готовится в небольшом количестве бульона и создает кремовую текстуру без тяжелого соуса. Кубики рыбы добавляются ближе к финалу, поэтому сохраняют сочность и не распадаются.

Лимонная цедра освежает вкус, горошек дает легкую сладость, а сливочный сыр соединяет ингредиенты. Подойдет свежий или размороженный лосось без кожи и костей. Важно не перемешивать блюдо слишком активно после добавления рыбы: достаточно нескольких аккуратных движений лопаткой.

Ингредиенты на две порции:

  • филе лосося — 250 г;

  • паста орзо — 170 г;

  • замороженный зеленый горошек — 100 г;

  • горячий овощной или рыбный бульон — 450 мл;

  • сливочный сыр — 70 г;

  • лимон — ½ шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • растительное или оливковое масло — 1 ст. л.;

  • укроп — 3 веточки;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Удалите с рыбы кожу и возможные кости, затем нарежьте филе кубиками размером около двух сантиметров.

  2. Разогрейте масло в сотейнике. Добавьте измельченный чеснок и прогревайте его около 30 секунд, не допуская потемнения.

  3. Всыпьте орзо и перемешивайте одну минуту, чтобы паста покрылась ароматным маслом.

  4. Влейте горячий бульон, посолите и доведите до слабого кипения. Готовьте орзо семь минут без крышки, периодически перемешивая.

  5. Добавьте зеленый горошек и кубики лосося. Осторожно распределите рыбу по поверхности пасты.

  6. Накройте сотейник крышкой и готовьте еще четыре-пять минут на небольшом огне.

  7. Добавьте сливочный сыр, чайную ложку лимонного сока и немного цедры. Аккуратно перемешайте.

  8. Снимите блюдо с огня, поперчите и посыпьте укропом. Дайте ему постоять под крышкой одну минуту.

4

Лапша с говядиной и хрустящей капустой

Тонкая лапша готовится быстрее и не требует отдельной кастрюли с водой | Источник: GPTТонкая лапша готовится быстрее и не требует отдельной кастрюли с водой | Источник: GPT

Тонкая лапша готовится быстрее и не требует отдельной кастрюли с водой

Источник:

GPT

Лапша с говяжьим фаршем и капустой подойдет тем, кто любит выразительные азиатские вкусы, но не хочет собирать сложный набор соусов. Фарш обжаривается с чесноком и имбирем, после чего в ту же сковороду добавляются тонко нашинкованная капуста, лапша и горячая вода. Соевый соус, мед и немного уксуса создают сладко-соленую заправку с легкой кислинкой.

Лучше использовать яичную лапшу или тонкие пшеничные гнезда, рассчитанные на 4–6 минут варки. Капуста остается слегка хрустящей и делает блюдо объемнее без лишней тяжести. Вместо говядины можно взять свинину, курицу или растительный фарш, сохранив тот же порядок приготовления.

Ингредиенты на две порции:

  • говяжий фарш — 250 г;

  • тонкая яичная или пшеничная лапша — 160 г;

  • белокочанная или пекинская капуста — 180 г;

  • горячая вода — 300 мл;

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • рисовый или яблочный уксус — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • свежий имбирь — кусочек длиной 2 см;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • кунжут — 1 ч. л.;

  • зеленый лук — 2 пера.

Как готовить:

  1. Тонко нашинкуйте капусту. Чеснок и имбирь очистите и мелко натрите.

  2. В небольшой чашке смешайте соевый соус, мед и уксус до однородности.

  3. Разогрейте масло в широкой глубокой сковороде. Выложите фарш и обжаривайте четыре-пять минут, разбивая крупные кусочки лопаткой.

  4. Добавьте чеснок и имбирь. Перемешайте и прогревайте около 30 секунд.

  5. Выложите капусту и готовьте две минуты на сильном огне. Она должна немного осесть, но сохранить плотность.

  6. Добавьте лапшу, горячую воду и подготовленный соус. Осторожно разделите гнезда щипцами или лопаткой.

  7. Накройте сковороду крышкой и готовьте четыре-шесть минут согласно инструкции на упаковке лапши.

  8. Снимите крышку и перемешивайте блюдо еще одну минуту, чтобы остатки жидкости превратились в соус.

  9. Посыпьте лапшу кунжутом и нарезанным зеленым луком.

5

Кускус с креветками, томатами и фетой

Кускус набухает под крышкой и экономит несколько драгоценных вечерних минут | Источник: GPTКускус набухает под крышкой и экономит несколько драгоценных вечерних минут | Источник: GPT

Кускус набухает под крышкой и экономит несколько драгоценных вечерних минут

Источник:

GPT

Кускус с креветками, томатами и фетой готовится быстрее остальных вариантов и выручает, когда на ужин остается буквально четверть часа. Кускус не требует полноценной варки: ему достаточно несколько минут постоять под крышкой в горячем бульоне. За это время креветки успевают прогреться, томаты отдают сок, а крупа впитывает чесночный аромат и специи.

Фета добавляется уже после выключения огня, чтобы сохранить солоноватые кусочки и не превратить блюдо в однородный соус. Удобнее использовать очищенные варено-мороженые креветки, заранее размороженные под холодной водой. Для более сытной версии можно добавить консервированный нут, уменьшив количество кускуса.

Ингредиенты на две порции:

  • кускус — 160 г;

  • очищенные варено-мороженые креветки — 250 г;

  • помидоры черри — 180 г;

  • горячий овощной бульон — 220 мл;

  • фета — 80 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • молотая паприка — ½ ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • петрушка — 4 веточки;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Разморозьте креветки под холодной водой и промокните бумажным полотенцем. Помидоры разрежьте пополам.

  2. Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике. Добавьте измельченный чеснок и паприку.

  3. Через 30 секунд выложите томаты. Обжаривайте их две минуты, пока они не начнут выделять сок.

  4. Добавьте креветки и готовьте одну-две минуты. Варено-мороженые креветки нужно только прогреть, иначе они станут жесткими.

  5. Всыпьте кускус, посолите и поперчите. Влейте горячий бульон и быстро перемешайте.

  6. Снимите посуду с огня, плотно накройте крышкой и оставьте на пять минут.

  7. Разрыхлите кускус вилкой, добавьте лимонный сок, раскрошенную фету и нарезанную петрушку.

  8. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте, пока блюдо остается теплым.

One-pot рецепты особенно полезны в будни, их главное преимущество — не строгая формула, а понятный принцип: сначала обжариваются продукты с долгим приготовлением, затем добавляются крупа или паста и жидкость, а нежные ингредиенты отправляются в посуду ближе к финалу. Важно учитывать время на упаковке и не наливать весь бульон сразу: лишнюю жидкость проще добавить, чем выпаривать. Так одна кастрюля превращается в удобный конструктор, а остатки овощей, мяса и сыра получают шанс стать нормальным горячим ужином, а не забытым содержимым холодильника.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Рецепт Готовка
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