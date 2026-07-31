Быстрые ужины в одной посуде: 5 блюд, после которых не придется отмывать гору кастрюль

Крахмал из пасты естественно загущает соус и делает его более однородным

Паста с курицей, шампиньонами и шпинатом — тот случай, когда сливочный ужин получается без отдельной кастрюли для макарон и второй сковороды для соуса. Сухая паста варится прямо в бульоне вместе с обжаренной курицей и грибами, поэтому впитывает вкус основы и выделяет крахмал, который естественным образом делает соус гуще.

Сливки добавляют мягкость, шпинат — свежую ноту, а твердый сыр помогает связать все компоненты. Для скорости лучше взять небольшие макароны или тонкие перья: они успеют приготовиться за 10–12 минут. Блюдо удобно менять под запасы холодильника, заменяя шпинат зеленым горошком, а шампиньоны — вешенками.

Ингредиенты на две порции:

куриное филе — 250 г;

короткая паста — 180 г;

шампиньоны — 150 г;

свежий шпинат — 60 г;

сливки жирностью 10–20% — 120 мл;

горячий куриный или овощной бульон — 400 мл;

твердый сыр — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как готовить: