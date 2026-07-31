«Было чутье — ночью что-то будет»: топ-менеджер вывел людей из склада Wildberries в Волгограде до атаки беспилотников

Сотрудников логистического центра вывели из помещений незадолго до первого удара Источник: Алексей Волхонский / читатели V1.RU

Беспилотники ВСУ атаковали минувшей ночью склад Wildberries в Волгограде. Логистический центр оказался охвачен огнем, однако благодаря своевременной и грамотной эвакуации обошлось без погибших и пострадавших. Редакции V1.RU удалось найти одного из сотрудников администрации склада, руководившем эвакуацией.

— Меня и моего непосредственного руководителя сегодня перевели в ночь на усиление. Нас было трое — я, мой начальник и девушка, начальник смены. Всю ночь шло информирование о том, что по стране движутся беспилотники, что в одном месте происходит фиксация, в другом…

Около двух часов ночи на складе внезапно сработала сирена.

— Я оборачиваюсь на старших, которые работали на отгрузке. Они начинают бежать и раскрывать все ворота. Я в свою очередь беру рупор и начинаю эвакуировать людей. Я участник боевых действий, ветеран СВО, в прошлом — кадет. Опыт действия в экстремальных ситуациях у меня имеется. На складе было не так много людей, человек 80–90, в том числе на мезонинах. Из склада мы уходили последними.

Самое сложное, по словам собеседника редакции, было справиться с паникой у персонала:

— Люди пытались вернуться за вещами, за документами. В этот момент по парковке передвигались фуры, согласно разработанному плану эвакуации, — рассказывает менеджер. — У каждого на этот счет есть четкий порядок действий, который мы разрабатывали сообща. В итоге смогли убедить людей, доказать, что ни один документ, ни одна машина не стоят дороже их жизней. Помогали и сотрудники службы безопасности, сами выводили за территорию некоторые машины. Вся эвакуация прошла максимально оперативно, и, когда мы были уже за КПП, услышали в небе характерный звук летящего беспилотника.

Администратор Wildberries вспоминает — старшие дали команду укрыться за рвом рядом со зданием склада. В это время раздался первый взрыв.

— После первого удара мы начали отправлять людей вниз, в сторону еще одного рва. Приходилось объяснять людям, чтобы они растягивались, не собирались большими группами, останавливали проезжающие машины, просили увезти людей до точки, где можно было бы пересесть в корпоративный транспорт, в безопасное место. Очень многие водители, кстати, охотно помогали.

Покинуть зону возможного поражения удалось достаточно быстро.

— Прилетов было очень много. Где-то после десятого мы уже перестали их считать, — вспоминает менеджер. — Всё это время мы занимались эвакуацией, уводили людей подальше от опасной зоны. При этом я еще успел позвонить своим родным, жене и маме, попросил их занять безопасное место в квартире. А уже потом, когда все покинули опасное место, мы вернулись в сторону склада, доложили спецслужбам о проведении эвакуации, с кем связались, кого удалось посадить на транспорт и вывезти в безопасное место. Главное — никто не погиб и не пострадал. Да, многое сгорело, и очень трудно было убедить людей в том, что это все наживное. У меня там сгорел ноутбук со всеми наработками, я разрабатывал приложение для компании, делал интересные нововведения для Wildberries. Сейчас всё это сгорело. Но главное — все остались живы.

Наш собеседник вспоминает — в день накануне заступления на смену он съездил на Мамаев курган, зашел в храм Всех Святых, помолился, поставил свечки, умылся святой водой.

— Было чутье, что ночью что-то будет не так, нас самих перевели в ночь на усиление. Мы просто приняли эту ситуацию и прошли ее достойно, — рассказал собеседник. — А еще моя жена, зная, что я ветеран, очень переживала, просила меня пообещать не геройствовать. Я ответил, что пообещать могу, но как всё пойдет — не знаю. И с коллегой у нас был разговор — ему жена сказала то же самое.