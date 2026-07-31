Забудьте про «всё включено»: 10 самых необычных концепт-отелей мира — как они выглядят

Забудьте всё, что вы знали об отелях! Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Обычно от гостиницы ждешь банального комфорта: удобной кровати, чистых полотенец и тишины после долгих прогулок. Но некоторые отели сами по себе — главное приключение в отпуске. Мы собрали 10 самых необычных концепт-отелей со всего мира, которые вышли далеко за рамки привычного сервиса и сами по себе становятся главным впечатлением от поездки. Смотрите и вдохновляйтесь!

Вино из-под крана

Отель Museum в Каппадокии — идеальное место для истинных ценителей необычного отдыха. Мало того что номера находятся в старинном каменном здании, еще и в некоторых установлены краны, из которых течет вино. Да, красное и белое, которое производится тут же, в Анатолии.

Вино из-под крана в отеле в Турции — это вам не банальный all inclusive Источник: сайт отеля

Например, такая фишка есть в номере с названием «Сапфировая пещера», который скрыт в конце полуоткрытого пещерного тоннеля. Его окна выходят прямо на живописный сад в восточном стиле — с павлинами, голубями и розами, особенно прекрасный в лучах первого утреннего солнца.

Бассейн на взлетной полосе

В пятом терминале международного аэропорта имени Джона Кеннеди в США есть уникальный TWA Hotel. Да, он посвящен авиации, его главная фишка — открытый бассейн на крыше с панорамным видом на взлетно-посадочную полосу.

Фанаты авиации будут в восторге Источник: сайт отеля

Этот уникальный отель в стиле ретро, посвященный золотой эре авиации, разместился в легендарном здании авиационного центра, которое в 1962 году спроектировал знаменитый архитектор Ээро Сааринен. К услугам гостей — 512 номеров с видами на взлетно-посадочные полосы, а также настоящий музей истории авиации. Атмосферу 1960-х дополняют винтажный декор, музыка тех лет и бар, обустроенный прямо внутри переоборудованного самолета Lockheed 1958 года.

Самолет на вершине скалы

Любителей авиации наверняка порадует вилла Private Jet в Индонезии, которая расположилась на вершине 150-метровой скалы Ньянг-Ньянг. Внутри списанного пассажирского Boeing 737 оборудована роскошная гостиница. Дизайнеры превратили корпус лайнера в светлое и стильное пространство с интерьером из натурального дерева. В бывшей кабине пилотов обустроили спальню с джакузи, на крыле сделали открытую террасу с панорамным видом, а у подножия оборудовали бассейн.

Кокпит переделан в ванную Источник: Booking.com

Сам по себе концепт отеля в самолете не уникален, но именно эта локация завораживает: вилла буквально нависает над обрывом, а из иллюминаторов открывается вид на океан. Добраться до виллы можно не только на машине, но и по воздуху — прямо на вертолетную площадку поблизости.

Геометрия Амстердама

Отель Pontsteiger дарит редкую возможность пожить внутри одного из самых амбициозных архитектурных проектов Европы. Он занимает нижний этаж знаменитого 90-метрового здания-арки, возведенного прямо над водой реки Эй в амстердамском районе Хаутхавен.

Концептуальное здание видно из многих точек Амстердама Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Проект удивляет своей грандиозной геометрией: издалека монументальный мост-гигант кажется воротами в город, а вблизи его фасад переливается отблесками воды благодаря облицовке из глазурованной керамики. Внутри четырехзвездочного отеля гостей ждут стильные лаконичные номера с панорамными окнами в пол, собственная терраса у самой гавани и бар с видом на проплывающие корабли.

Теплоход на пристани

Амстердам — город каналов, поэтому отели на воде здесь — привычная часть городского пейзажа. Однако плавучая гостиница Botel выделяется даже на этом фоне. Этот трехзвездочный отель-теплоход пришвартован у пирса культового творческого кластера — бывшей судоверфи, превращенной в эпицентр уличного искусства, галерей и фестивалей. Каждый номер — слегка видоизмененная каюта на верхней палубе.

Ресторан отеля — бывшего теплохода сохранил интерьер почти неизменным Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Главная фишка Botel, помимо проживания на настоящем судне с видами на реку Эй, — это его трансфер. Гости могут воспользоваться бесплатным паромом, который курсирует прямо от пирса до центрального вокзала Амстердама. За какие-то 10–15 минут прогулки по воде вы оказываетесь в самом сердце города.

Вращение 24/7

Пятизвездочный отель The Marmara Antalya в Турции вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый в мире вращающийся отель. Трехэтажный корпус Revolving Loft — здание массой 2750 тонн, которое плавно поворачивается на 360 градусов. Постройка буквально плавает в бассейне с 470 тоннами воды, а всю гигантскую конструкцию приводят в движение шесть электромоторов.

Здание постоянно и плавно вращается Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Отель движется круглосуточно и совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 6–7 часов. Вы можете заснуть с видом на бассейн и сад, а проснуться — с панорамой Средиземного моря и величественных гор.

Погружение в подводный мир

Мальдивы подарили миру один из самых впечатляющих архитектурных экспериментов — двухэтажную подводную резиденцию The Muraka, которая уходит в воды океана. Необычная вилла имеет два уровня. Надводный ярус оснащен открытой террасой, собственным бассейном и гостиной, зонами для заката. А нижний уровень — это полноценная подводная спальня, ванная комната и гардеробная на глубине более 4 метров.

Ощущения непередаваемые Источник: Tyler / Wikipedia

Виллу полностью отлили из бетона, стали и высокопрочного акрила в Сингапуре, а затем транспортировали на Мальдивы и аккуратно зафиксировали на дне с помощью десяти мощных бетонных свай, защищающих ее от любых штормов. Спальня буквально накрыта изогнутым акриловым куполом. Гости засыпают и просыпаются с видом на проплывающих скатов, акул и тропических рыб.

Соль земли

На самом краю легендарного солончака Уюни в Боливии расположен соляной дворец Palacio de Sal — отель, который буквально вырос из окружающей его белоснежной пустыни. На возведение здания ушло около миллиона соляных блоков. Из них создано абсолютно всё: не только несущие стены, куполообразные потолки и полы, но и мебель внутри номеров — от столов и стульев до массивных кроватей и декоративных скульптур.

Практически всё тут из соли, а пейзажи — просто космические Источник: Booking.com

История у отеля непростая. Самая первая его версия появились еще в середине 1990-х годов прямо в центре солончака. Но из-за сложности с утилизацией отходов и экологических проблем здание пришлось полностью разобрать. Переродился Palacio de Sal уже в 2007 году. Сегодня это стильный и комфортабельный комплекс, где пейзажи соляной пустыни сочетаются с премиальным отдыхом. К услугам гостей — сухая сауна, парная, гидромассажные ванны и бассейн с морской водой.

Домик хоббитов

Думаете, только за границей способны строить необычные отели? Вовсе нет! И тому пример — экоотель Hobbitland в Подмосковье. Это место спрятано в густых лесах Можайского района и полностью стилизовано под деревню хоббитов Шир из вселенной Дж. Р. Р. Толкина.

Хотели бы пожить в таком подземном домике и попариться в бане? Источник: сайт отеля

Гости живут в подземных домиках-норах, вмонтированных в холмы. У таких «номеров» круглые деревянные двери, резные окошки, деревянная мебель ручной работы и дровяные печи, создающие то самое ощущение сказочной норы хоббита. С другой стороны, внутри домиков есть всё необходимое для уютного проживания: удобные мягкие кровати, современная сантехника, туалетные комнаты и электрическое освещение.

«Икарус» в никуда

Под Тюменью, на живописном берегу реки Пышмы расположился оригинальный арт-отель Icadomrus. Культовый красный междугородний «Икарус» из советского прошлого превратили в место для отдыха.

Этот автобус уже никуда не поедет, зато порадует любителей дорожной романтики Источник: «Гнездо»