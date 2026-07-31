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Происшествия В чемодане нашли тело: свежие подробности дела о россиянке, которая пропала по пути в клуб в Сербии

В чемодане нашли тело: свежие подробности дела о россиянке, которая пропала по пути в клуб в Сербии

Появился подозреваемый

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Чемодан с телом сбросили в канал (архивное фото) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЧемодан с телом сбросили в канал (архивное фото) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чемодан с телом сбросили в канал (архивное фото)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Белграде нашли тело 28-летней россиянки Людмилы Турковой в чемодане, сброшенном в канал в районе Падинска Скела. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.rs.

Тело обнаружили в ночь на 30 июля. Его направили на вскрытие для установления точной причины смерти. Полиция провела осмотр места происшествия.

Девушка пропала 25 июля. В тот вечер она собиралась пойти в клуб, но неизвестно, добралась ли она туда. Последнее сообщение Людмила отправила в 23:15 по местному времени (00:15 мск), после этого перестала выходить на связь и не появлялась в соцсетях.

Подруга погибшей рассказала изданию, что они не могли сразу обратиться в полицию. Им пришлось ждать несколько дней, пока мать девушки в России подаст официальное заявление, а Интерпол передаст его сербским властям.

В МВД Сербии сообщили, что подозреваемого в убийстве россиянки задержали при попытке покинуть страну. Им оказался гражданин Турции.

«Сотрудники МВД арестовали гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в совершении преступления — убийстве 28-летней гражданки России. Он подозревается в том, что убил женщину ранним утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, где его спрятал. Полиция задержала его в [белградском] аэропорту имени Николы Теслы, когда он пытался покинуть Сербию, — сообщила пресс-служба сербского МВД, не уточняя имя жертвы.

Представители посольства России, находящегося в Белграде, находятся в постоянном контакте со всеми сербскими государственными структурами, ответственными за данное дело. Они отслеживают дальнейшее развитие событий.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Сербия Чемодан Пропавшая девушка
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