В чемодане нашли тело: свежие подробности дела о россиянке, которая пропала по пути в клуб в Сербии

Чемодан с телом сбросили в канал (архивное фото) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Белграде нашли тело 28-летней россиянки Людмилы Турковой в чемодане, сброшенном в канал в районе Падинска Скела. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.rs.

Тело обнаружили в ночь на 30 июля. Его направили на вскрытие для установления точной причины смерти. Полиция провела осмотр места происшествия.

Девушка пропала 25 июля. В тот вечер она собиралась пойти в клуб, но неизвестно, добралась ли она туда. Последнее сообщение Людмила отправила в 23:15 по местному времени (00:15 мск), после этого перестала выходить на связь и не появлялась в соцсетях.

Подруга погибшей рассказала изданию, что они не могли сразу обратиться в полицию. Им пришлось ждать несколько дней, пока мать девушки в России подаст официальное заявление, а Интерпол передаст его сербским властям.

В МВД Сербии сообщили, что подозреваемого в убийстве россиянки задержали при попытке покинуть страну. Им оказался гражданин Турции.

«Сотрудники МВД арестовали гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в совершении преступления — убийстве 28-летней гражданки России. Он подозревается в том, что убил женщину ранним утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, где его спрятал. Полиция задержала его в [белградском] аэропорту имени Николы Теслы, когда он пытался покинуть Сербию, — сообщила пресс-служба сербского МВД, не уточняя имя жертвы.